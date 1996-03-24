Gold Multi Time Multi Divergence EA
- Experts
- Gazi Mahmudur Rahman
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 5
🟡 EA Multi Time Multi Divergence Gold
(da 200 USD a 1000 USD in 7 mesi)
L'EA Multi Time Multi Divergence Gold è un sistema di trading di livello professionale per MT5, progettato per catturare con precisione inversioni ad alta probabilità e continuazioni di trend.
È specificamente ottimizzato per l'oro (XAUUSD), ma funziona perfettamente anche su Forex, Indici e Criptovalute.
🔍 Panoramica della strategia
Questo EA combina l'andamento dei prezzi con le divergenze RSI e MACD su più timeframe per individuare i punti di svolta iniziali del mercato. Quando entrambi gli indicatori confermano una divergenza, l'EA apre automaticamente le posizioni con un approccio disciplinato di gestione del rischio.
⚡ Caratteristiche principali
Motore di divergenza multi-timeframe: analizza simultaneamente le divergenze su M5, M15, M30, H1, H4 e D1.
Conferma del doppio indicatore: le posizioni vengono aperte solo quando le divergenze RSI e MACD coincidono.
Ottimizzato per l'oro (XAUUSD): progettato per catturare le oscillazioni volatili e redditizie dell'oro.
Gestione intelligente del denaro: scegli una dimensione fissa del lotto o un rischio dinamico per saldo del conto.
SL e TP automatici: ogni operazione è protetta da stop loss e take profit.
Protezione di spread e saldo: evita di fare trading in condizioni sfavorevoli.
Trading a mani libere: collegalo una volta, lascialo analizzare ed eseguire 24 ore su 24, 5 giorni su 7.
🎯 Perché scegliere questo EA?
Progettato per i trader dell'oro che necessitano sia di precisione che di automazione.
Riduce i falsi segnali combinando filtri multi-timeframe e multi-indicatore.
Individua le configurazioni di inversione anticipate ed evita di inseguire ingressi tardivi.
Funziona su Forex, Indici e Criptovalute, oltre che sull'oro.
Configurazione semplice, nessuna ottimizzazione complessa richiesta.
⚠️ Disclaimer: il trading automatizzato comporta dei rischi. Utilizza la demo prima di passare al trading live. Le performance passate non garantiscono profitti futuri.