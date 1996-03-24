Gold Multi Time Multi Divergence EA

🟡 EA Multi Time Multi Divergence Gold
(da 200 USD a 1000 USD in 7 mesi)

L'EA Multi Time Multi Divergence Gold è un sistema di trading di livello professionale per MT5, progettato per catturare con precisione inversioni ad alta probabilità e continuazioni di trend.
È specificamente ottimizzato per l'oro (XAUUSD), ma funziona perfettamente anche su Forex, Indici e Criptovalute.

🔍 Panoramica della strategia

Questo EA combina l'andamento dei prezzi con le divergenze RSI e MACD su più timeframe per individuare i punti di svolta iniziali del mercato. Quando entrambi gli indicatori confermano una divergenza, l'EA apre automaticamente le posizioni con un approccio disciplinato di gestione del rischio.

⚡ Caratteristiche principali

Motore di divergenza multi-timeframe: analizza simultaneamente le divergenze su M5, M15, M30, H1, H4 e D1.

Conferma del doppio indicatore: le posizioni vengono aperte solo quando le divergenze RSI e MACD coincidono.

Ottimizzato per l'oro (XAUUSD): progettato per catturare le oscillazioni volatili e redditizie dell'oro.

Gestione intelligente del denaro: scegli una dimensione fissa del lotto o un rischio dinamico per saldo del conto.

SL e TP automatici: ogni operazione è protetta da stop loss e take profit.

Protezione di spread e saldo: evita di fare trading in condizioni sfavorevoli.

Trading a mani libere: collegalo una volta, lascialo analizzare ed eseguire 24 ore su 24, 5 giorni su 7.

🎯 Perché scegliere questo EA?

Progettato per i trader dell'oro che necessitano sia di precisione che di automazione.

Riduce i falsi segnali combinando filtri multi-timeframe e multi-indicatore.

Individua le configurazioni di inversione anticipate ed evita di inseguire ingressi tardivi.

Funziona su Forex, Indici e Criptovalute, oltre che sull'oro.

Configurazione semplice, nessuna ottimizzazione complessa richiesta.

⚠️ Disclaimer: il trading automatizzato comporta dei rischi. Utilizza la demo prima di passare al trading live. Le performance passate non garantiscono profitti futuri.


