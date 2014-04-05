Multi Timeframe Multi Ddivergence MT5 indicator

Çoklu Divergence MTF Göstergesi (MT5)

🚀 Güçlü Ters Dönüşleri Gerçekleşmeden Önce Belirleyin
Çoklu Divergence MTF, çoklu zaman dilimi onayı ve gerçek zamanlı uyarılar talep eden profesyonel yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir diverjans tespit aracıdır.
Yalnızca tek bir osilatörde çalışan standart diverjans göstergelerinin aksine, bu araç RSI, MACD ve Stokastik'i aynı anda tarar ve ardından 6'ya kadar daha yüksek zaman dilimindeki sinyalleri doğrular. Sonuç mu? Scalping, gün içi ve swing işlemleri için daha güçlü, daha temiz ve daha güvenilir diverjans kurulumları.

✨ Temel Özellikler
✅ Çoklu Zaman Dilimi Onayı
6'ya kadar daha yüksek zaman diliminde çalışır (M5/M15/M30/H1/H4/D1).
Gürültüyü filtreleyin ve yalnızca daha büyük trendle uyumlu diverjanslarda işlem yapın.
✅ Normal ve Gizli Diverjans
Normal Diverjans → Trend dönüşlerini tahmin eder.
Gizli Ayrışma → Trendin devam edeceğini öngörür.

Tüm bunlar doğrudan grafiğinizde belirgin oklarla işaretlenmiştir. ✅ Çoklu Gösterge Gücü
Şu noktalarda sapmayı tespit eder:
• RSI (momentum gücü)
• MACD (trend ve momentum)
• Stokastik (aşırı alım/aşırı satım)
✅ Akıllı Uyarı Sistemi
Gerçek zamanlı MT5 açılır uyarıları
Dahili bekleme süresi filtresiyle spam'i önler
Uyarı mesajları, ekstra güven için zaman dilimi onayları içerir
✅ Temiz Görseller
Limon Yeşili ↑ → Boğa Sapması
Kırmızı ↓ → Ayı Sapması
Mavi ↑ → Gizli Boğa Sapması
Turuncu ↓ → Gizli Ayı Sapması
✅ Özelleştirilebilir Girişler
RSI, MACD ve Stokastik ayarları
Sapma geriye dönük derinliği
Gizli sapmaları etkinleştirme/devre dışı bırakma
Kendi renklerinizi seçin

🎯 Yatırımcılar Neden Bunu Seviyor?
Konfluence ticareti basitleştirildi: Sapmaları destek/direnç veya mum çubuğu formasyonlarıyla birleştirin. Tüm piyasalarda çalışır: Forex, Altın, Endeksler, Kripto Paralar, Hisse Senetleri.
Zaman dilimi esnekliği: Scalper'lar hızlı geri dönüşleri yakalayabilirken, swing yatırımcıları önemli zirve ve dipleri doğrulayabilir.
Sıfır gecikme: Anında güncellemeler için yerel MT5 hesaplamalarını kullanır.

📌 Örnek İşlem Stratejisi
Ana zaman diliminizde yükseliş yönlü bir sapma okunu bekleyin.
En az 1 yüksek zaman diliminin (TF1/TF2/TF3) doğrulayıp doğrulamadığını kontrol edin.
Diverjans dip noktasının altında bir stop emriyle işleme girin.
Son swing zirvelerini hedefleyin veya kendi risk yönetiminizi kullanın.
Bu basit ama güçlü yöntem, yalnızca doğrulanmış sapmalarda işlem yaparak kazanma oranınızı önemli ölçüde artırabilir.

🛠 Teknik Özellikler
Platform: MetaTrader 5
Tür: Özel Gösterge
Tamponlar: 8 (RSI, MACD, Stoch, Sapmalar)
Uyarılar: Evet (yapılandırılabilir)
Zaman Dilimleri: Herhangi biri (çoklu zaman dilimi desteği)
Enstrümanlar: Tümü (Forex, Metaller, Kripto, Endeksler, Hisse Senetleri)

🔑 Avantajlar
✔️ Sahte sapma sinyallerinden kaçının
✔️ MTF onaylarıyla doğruluğu artırın
✔️ Ters dönüşleri ve devamları erken tespit edin
✔️ Gerçek zamanlı uyarılarla güvenle işlem yapın
✔️ Scalper'lar, günlük yatırımcılar ve swing yatırımcıları için mükemmel bir araç

⚡️ Çoklu Sapma MTF ile Sapmaları Kâra Dönüştürün.

Bugün avantaj elde edin ve kurumsal düzeyde hassasiyetle işlem yapın.


