Support Resistance Zone

Un indicatore avanzato che identifica in automatico le zone chiave di supporto e resistenza su tre timeframe diversi, mostrandole con rettangoli colorati direttamente sul grafico. Ogni zona viene estesa in avanti, etichettata e aggiornata dinamicamente con il movimento del prezzo.

 Caratteristiche principali

  •  3 Timeframe configurabili (es. M15, H1, H4)

  •  Zone di resistenza e supporto calcolate automaticamente

  •  Colori personalizzabili per ciascun timeframe

  •  Etichette automatiche con indicazione del timeframe alla fine di ogni rettangolo

  •  Algoritmo intelligente per evitare sovrapposizioni e ridondanze

  •  Aggiornamento continuo ad ogni nuova candela o cambio timeframe

 Perché scegliere SR Zones Multi-Timeframe

  • Ti aiuta a identificare rapidamente i livelli di prezzo più significativi

  • Mantiene il grafico pulito e leggibile grazie all’organizzazione multi-timeframe

  • Ottimo per trader intradey e swing, sia su Forex, che su indici, crypto e commodities

  • Estrema personalizzazione e compatibilità completa con altri indicatori

 Parametri input

  • CandlesToDraw : numero di candele su cui calcolare le zone

  • ExtensionCandles : quante candele in avanti estendere i rettangoli

  • Timeframe1 / 2 / 3 : scelta dei timeframe

  • Color1 / 2 / 3 : colori dei rettangoli

 Compatibile con:

  •  MetaTrader 5

  •  Qualsiasi tipo di asset (Forex, CFD, Crypto, Indici)

  •  Account Hedge e Netting

 Provalo oggi stesso per ottenere una chiara visione multi-timeframe delle zone chiave del mercato!


