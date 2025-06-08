Fakeout

5

akeout candle indicator with session VWAPs, openboxes and openbox breakout signals.

Main features

1. VWAPS for Tokyo, London and NY sessions

2. Openboxes for Tokyo, London and NY sessions

3. Colored candles for breakouts, fakeouts and inside candles

4. Equity open line

5. Openbox expansions

6. Unmitigated equity open prices for Tokyo, London and NY sessions

7. Options to hide objects under X timeframe

8. Opebox breakout signals (w/ time rotation filter)

!!! Do not be stupid and take every signal. Learn 3day and MTF setups first. !!!


Candle colors

Red candle = breakdown low - possible sell

Green candle = breakout high - possible buy

Light red candle = fakeout high - possible sell

Light green candle = fakeout low - possible buy

Light gray candle = bull candle

Dark gray candle = bear candle

Yellow candle = inside candle

WimConrad
44
WimConrad 2025.07.22 05:56 
 

This indicator is a huge help! Well done!

Dezss
96
Dezss 2025.06.11 09:04 
 

Спасибо

RnR indicator
Domeran OU
4.5 (2)
Göstergeler
Rinse and Repeat indicator for 3 day/session/week setups. Indicator daily features: Daily close/high/low Weekly open/high/low/close Month  open/high/low/close Daily breakouts Daily failed breakouts Asia/London/New York sessions Inside days Outside days Green days Red days Indicator weekly features: Weekly breakouts Week dividers Indicator other features: Dashboard with bar end countdown and running PnL
FREE
Eight indicator
Domeran OU
5 (1)
Göstergeler
Eight indicator for 3 day/session/week setups. Indicator daily features: Daily close/high/low Weekly open/high/low/close Tokyo/London/New York sessions Alerts Signals and alerts for First Green days First Red days Inside days Outside days 3x days of breakout up 3x days of breakouts down Do not be stupid and take every signal. Learn 3day setups first.
FREE
FXer MT5
Domeran OU
5 (1)
Yardımcı programlar
An EA to export trading history for FXer - Journaling and Analytics. fxer.net Register Create an API token Put EA on any chart (any TF is fine) Fill in the API token Follow analytics for better trading At FXer, our mission is clear: to empower traders like you with the tools needed to excel in the ever-changing world of trading. We are committed to providing top-tier, data-driven market analysis and trading intelligence, ensuring you can make well-informed decisions, manage risks effectively, an
FREE
FXer MT4
Domeran OU
5 (1)
Yardımcı programlar
An EA to export trading history for FXer - Journaling and Analytics. fxer.net Register Create an API token Put EA on any chart (any TF is fine) Fill in the API token Follow analytics for better trading At FXer, our mission is clear: to empower traders like you with the tools needed to excel in the ever-changing world of trading. We are committed to providing top-tier, data-driven market analysis and trading intelligence, ensuring you can make well-informed decisions, manage risks effectively, an
FREE
