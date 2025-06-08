Amiguinhos Bar Counter Eduardo Correia Da Silva 3.67 (3) Göstergeler

Amiguinho's Bar Counter is a price action indicator to display the bar count (candles) with some interesting options. About the "Period of analysis" parameter: if the current timeframe is in minutes, then the analysis period will be considered in days; if the current timeframe is in days, then the analysis period will be considered in months; or if the period of analysis will be considered in years.