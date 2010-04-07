EA Guardian System MT4

EA保安起源

因為EA未知的BUG，導致帳戶資金在一天內從幾萬美元變為零。為了防止此類情況，EA的最終目的是：

防止因EA的未知BUG而胡亂開關訂單，導致帳戶資金歸零。

EA保安工具使用指南



什么是baoan-gj (保安工具)

这是一款专为交易者设计的安全工具，主要目的是监控和防止EA(Expert Advisor，自动交易程序)因未知BUG而出现异常交易行为，避免账户资金被快速清零的风险。

工具的主要功能

该保安工具通过监控以下异常交易模式来保护您的账户:

异常开仓行为监控： 当EA在短时间内(60秒)开启过多订单(10张以上)

当EA在较小价格范围内(100点以内)开启过多订单 异常关仓行为监控： 监测持单时间异常短的交易(少于60秒)

监测负点平仓的交易 紧急措施： 一旦检测到异常，立即强制终止EA运行

关闭所有当前订单

发送警报消息到手机

设置参数说明

参数 说明 需要监控的EA 设置您需要监控的EA名称 需要监控的品种 设置交易的货币对(如EURGBP,GBPUSD) 允许的最大订单数量 在指定时间内允许开立的最大订单数量(默认20) 监控时间窗口 监控的时间范围(默认120秒) 允许的最大点差 以点为单位的价格范围限制(默认100.0) 是否检测点平台 是否监控交易平台点差异常(默认true) 最短持单时间阈值 判定为异常的最短持单时间(默认60秒) 是否发送手机通知 检测到异常时是否发送手机通知(默认true) 标准消息内容 通知消息的内容

使用方法

安装方法： 将baoan-gj文件放入MT4/MT5的EA文件夹 应用到图表： 在MT4/MT5中打开货币对图表

将baoan-gj拖放到图表上

在弹出的设置窗口中配置参数 参数设置建议： 根据您的交易策略调整参数

例如，如果您的EA通常每分钟开3-5个订单，可以将最大订单数设为10

根据您交易的品种波动特性调整最大点差 运行验证： 设置完成后点击"确定"按钮

工具会在后台监控EA的交易行为

当检测到异常时，会自动执行保护措施

异常判定标准

异常开仓模式： 60秒内开10张以上订单 = 可能误解大波动行情

100点内开10张以上订单(无时间限制) = 可能过度交易

同时满足以上两条 = 高度异常的开仓行为 异常关仓模式： 持单时间短于60秒且连续10张以上 = 异常频繁的开关订单

频繁负点平仓 = 可能存在EA逻辑错误

使用提醒

该工具仅作为安全保障措施，不应替代良好的交易策略

建议先在模拟账户测试配置参数，确保不会干扰正常交易

定期检查保安工具的日志，确保其正常运行

为了避免EA保安系统被误关闭，建议将EA保安监控程序安装在与实际交易品种不同的交易品种上。例如，如果您在交易XAUUSD（黄金兑美元），则可以将EA保安设置在其他非交易品种上进行监控，这样可以确保EA保安系统持续稳定运行，不会因为交易操作而被意外关闭。

通过使用这个保安工具，您可以为自动交易增加一层重要的安全保障，避免因EA未知BUG而导致的灾难性资金损失。








