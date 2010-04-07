EA Guardian System MT4

EA保安起源

因為EA未知的BUG，導致帳戶資金在一天內從幾萬美元變為零。為了防止此類情況，EA的最終目的是：

  • 防止因EA的未知BUG而胡亂開關訂單，導致帳戶資金歸零。

EA保安工具使用指南

什么是baoan-gj (保安工具)

这是一款专为交易者设计的安全工具，主要目的是监控和防止EA(Expert Advisor，自动交易程序)因未知BUG而出现异常交易行为，避免账户资金被快速清零的风险。

工具的主要功能

该保安工具通过监控以下异常交易模式来保护您的账户:

  1. 异常开仓行为监控

    • 当EA在短时间内(60秒)开启过多订单(10张以上)
    • 当EA在较小价格范围内(100点以内)开启过多订单

  2. 异常关仓行为监控

    • 监测持单时间异常短的交易(少于60秒)
    • 监测负点平仓的交易

  3. 紧急措施

    • 一旦检测到异常，立即强制终止EA运行
    • 关闭所有当前订单
    • 发送警报消息到手机

设置参数说明

参数 说明
需要监控的EA 设置您需要监控的EA名称
需要监控的品种 设置交易的货币对(如EURGBP,GBPUSD)
允许的最大订单数量 在指定时间内允许开立的最大订单数量(默认20)
监控时间窗口 监控的时间范围(默认120秒)
允许的最大点差 以点为单位的价格范围限制(默认100.0)
是否检测点平台 是否监控交易平台点差异常(默认true)
最短持单时间阈值 判定为异常的最短持单时间(默认60秒)
是否发送手机通知 检测到异常时是否发送手机通知(默认true)
标准消息内容 通知消息的内容

使用方法

  1. 安装方法

    • 将baoan-gj文件放入MT4/MT5的EA文件夹

  2. 应用到图表

    • 在MT4/MT5中打开货币对图表
    • 将baoan-gj拖放到图表上
    • 在弹出的设置窗口中配置参数

  3. 参数设置建议

    • 根据您的交易策略调整参数
    • 例如，如果您的EA通常每分钟开3-5个订单，可以将最大订单数设为10
    • 根据您交易的品种波动特性调整最大点差

  4. 运行验证

    • 设置完成后点击"确定"按钮
    • 工具会在后台监控EA的交易行为
    • 当检测到异常时，会自动执行保护措施

异常判定标准

  1. 异常开仓模式

    • 60秒内开10张以上订单 = 可能误解大波动行情
    • 100点内开10张以上订单(无时间限制) = 可能过度交易
    • 同时满足以上两条 = 高度异常的开仓行为

  2. 异常关仓模式

    • 持单时间短于60秒且连续10张以上 = 异常频繁的开关订单
    • 频繁负点平仓 = 可能存在EA逻辑错误

使用提醒

  • 该工具仅作为安全保障措施，不应替代良好的交易策略
  • 建议先在模拟账户测试配置参数，确保不会干扰正常交易
  • 定期检查保安工具的日志，确保其正常运行
  • 为了避免EA保安系统被误关闭，建议将EA保安监控程序安装在与实际交易品种不同的交易品种上。例如，如果您在交易XAUUSD（黄金兑美元），则可以将EA保安设置在其他非交易品种上进行监控，这样可以确保EA保安系统持续稳定运行，不会因为交易操作而被意外关闭。

通过使用这个保安工具，您可以为自动交易增加一层重要的安全保障，避免因EA未知BUG而导致的灾难性资金损失。



