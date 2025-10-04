AIS Important Levels

Cet indicateur est principalement conçu pour le trading manuel. Il analyse les mouvements de prix récents et les traite grâce à son propre algorithme.
À partir de cette analyse, l'indicateur calcule les niveaux de prix les plus importants. Ces niveaux divisent les cours en trois zones : achat, vente et neutre. Il est conseillé d'ouvrir de nouvelles positions uniquement si le prix se situe dans la zone correspondante. Si le prix se situe dans la zone neutre, il est conseillé d'envisager de clôturer les positions ou de les ramener au seuil de rentabilité. L'indicateur fournit également ses propres recommandations pour l'ouverture de positions. Ces points sont indiqués sur le graphique par des points.

Paramètres de l'indicateur :
  • Indicator period – période de l'indicateur ;
  • Type – ce paramètre permet de sélectionner le type de coefficients de pondération ;
  • Sensitivity – sensibilité de l'indicateur (valeurs valides comprises entre 0 et 8) ;
  • Color of levels et Line style – permettent de sélectionner la couleur et le style des niveaux de l'indicateur ;
  • Signal settings – paramètres du signal de l'indicateur.

Utilisation de l'indicateur : sélectionnez une période (je recommande M5 à D1). Définissez la période souhaitée. Le lancement initial de l'indicateur peut prendre un certain temps. En effet, il nécessite des statistiques, collectées à partir de données historiques. Il inclut également une option d'alerte et la possibilité d'envoyer des messages. Cependant, dans certains cas, l'indicateur peut générer des signaux assez fréquemment, environ une fois par minute.
