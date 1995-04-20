MamchenkoTrend Complex 4

MamchenkoTrend Complex - высокоточный индикатор, показывающий смену тенденций на рынке. Индикатор не перерисовывает сигнал после закрытия свечи. Дает вам уровень стопа для вашей сделки по его сигналам. Отлично подходит для ручной торговли и в разработке в АТС (автоматические торговые системы)  

Настройки можно использовать по умолчанию , а также подбирать самостоятельно . На скриншотах изображен один и тот же участок графика пары GBPUSD на тайме Н4 но с разными настройками . На первом рисунке значение  Fast SMA = 21 , Т=50 , а на втором  Fast SMA = 13  , T =50 .

 настройки:

  • Fast SMA = Это тот мувинг который берется за основу его надо увеличивать при использовании на малых таймах ;
  • Shift 1 =начальная свеча для расчета ;
  • Shift 2= конечная свеча для расчета ;
  • T= 100 (здесь вы можете поэкспериментировать, чем больше значение, тем большие изменения нужны для смены тренда );
  • M=12 (эмпирическое число, его менять не стоит).
  • barsToProcess = эта настройка отвечает за количество свечей взятых из истории , если вам  не хватает их при просмотре истории то просто увеличьте их значение   


