MamchenkoTrend Complex 4

MamchenkoTrend Complex - высокоточный индикатор, показывающий смену тенденций на рынке. Индикатор не перерисовывает сигнал после закрытия свечи. Дает вам уровень стопа для вашей сделки по его сигналам. Отлично подходит для ручной торговли и в разработке в АТС (автоматические торговые системы)

Настройки можно использовать по умолчанию , а также подбирать самостоятельно . На скриншотах изображен один и тот же участок графика пары GBPUSD на тайме Н4 но с разными настройками . На первом рисунке значение Fast SMA = 21 , Т=50 , а на втором Fast SMA = 13 , T =50 .

настройки:

Fast SMA = Это тот мувинг который берется за основу его надо увеличивать при использовании на малых таймах ;

Shift 1 =начальная свеча для расчета ;

Shift 2= конечная свеча для расчета ;

T= 100 (здесь вы можете поэкспериментировать, чем больше значение, тем большие изменения нужны для смены тренда );

M=12 (эмпирическое число, его менять не стоит).

barsToProcess = эта настройка отвечает за количество свечей взятых из истории , если вам не хватает их при просмотре истории то просто увеличьте их значение



