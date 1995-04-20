MamchenkoTrend Complex 4

MamchenkoTrend Complex - высокоточный индикатор, показывающий смену тенденций на рынке. Индикатор не перерисовывает сигнал после закрытия свечи. Дает вам уровень стопа для вашей сделки по его сигналам. Отлично подходит для ручной торговли и в разработке в АТС (автоматические торговые системы)  

Настройки можно использовать по умолчанию , а также подбирать самостоятельно . На скриншотах изображен один и тот же участок графика пары GBPUSD на тайме Н4 но с разными настройками . На первом рисунке значение  Fast SMA = 21 , Т=50 , а на втором  Fast SMA = 13  , T =50 .

 настройки:

  • Fast SMA = Это тот мувинг который берется за основу его надо увеличивать при использовании на малых таймах ;
  • Shift 1 =начальная свеча для расчета ;
  • Shift 2= конечная свеча для расчета ;
  • T= 100 (здесь вы можете поэкспериментировать, чем больше значение, тем большие изменения нужны для смены тренда );
  • M=12 (эмпирическое число, его менять не стоит).
  • barsToProcess = эта настройка отвечает за количество свечей взятых из истории , если вам  не хватает их при просмотре истории то просто увеличьте их значение   


Produits recommandés
Fibo Eminence Signal
Ricky Andreas
Indicateurs
BONUS INDICATOR HERE :  https://linktr.ee/ARFXTools Trading Flow Using Fibo Eminence Signal 1️⃣ Wait for the Fibonacci to Auto-Draw The system automatically detects swings (from high to low or vice versa) Once the Fibonacci levels appear, the indicator sends an alert notification “Fibonacci detected! Zone is ready.” 2️⃣ Check the Entry Zone Look at the ENTRY LINE (blue zone) This is the recommended SELL entry area (if the Fibonacci is drawn from top to bottom) Wait for the price to enter
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicateurs
VR Cub est un indicateur permettant d'obtenir des points d'entrée de haute qualité. L'indicateur a été développé pour faciliter les calculs mathématiques et simplifier la recherche de points d'entrée dans un poste. La stratégie de trading pour laquelle l'indicateur a été rédigé prouve son efficacité depuis de nombreuses années. La simplicité de la stratégie de trading est son grand avantage, qui permet même aux traders débutants de négocier avec succès avec elle. VR Cub calcule les points d'ouve
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indicateurs
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Découvrez les Vagues de Loup - Votre Outil de Trading Ultime ! Êtes-vous à la recherche d'un outil puissant pour repérer facilement les Vagues de Loup sur n'importe quel intervalle de temps ? Ne cherchez plus ! Notre indicateur de Vagues de Loup fait le travail sans effort. Voici pourquoi il est parfait pour vous : Caractéristiques principales : Déte
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur Koala Supply Demand pour MetaTrader 4 (Nous vous encourageons à partager votre avis ou vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin que d'autres traders puissent bénéficier de votre expérience.) Bienvenue sur l'indicateur d'offre et demande Koala. Cet indicateur est conçu pour identifier les zones d'offre et de demande non rompues. Cet indicateur peut aider le trader à visualiser le marché comme des zones, vous pouvez voir comment le prix respecte cert
FREE
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Indicateurs
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicateurs
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Chart Pattern MT4
Young Ho Seo
Indicateurs
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicateurs
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Indicateurs
This is the FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicator . It provides you 3 potential Take Profits and 1 Stop Loss. These potential targets are computed based on several methods . The indicator can be used on every time frame, but we advise to use it on H1, H4 and D1. Especially if you are a novice trader. Pro Traders can also you use it for scalping in smaller time frames (M1, M5 and M15). This indicator is not a complete trading system. It doesn't provide you a Signal nor can predict the m
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
DivirgentMAX
Mikhail Bilan
Indicateurs
Indicator without redrawing Divergent MAX The DivirgentMAX indicator is a modification based on the MACD. The tool detects divergence based on OsMA and sends signals to buy or sell (buy|sell), taking into account the type of discrepancies detected. Important!!!! In the DivirgentMAX indicator, the optimal entry points are drawn using arrows in the indicator's basement. Divergence is also displayed graphically. In this modification of the MACD, the lag problem characteristic of its predecessor i
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicateurs
L'indicateur Forex Wave Wold MT4 est conçu pour rechercher les vagues de Woolf et les afficher dans la fenêtre actuelle du terminal de trading. Un excellent indicateur pour les traders utilisant les vagues de Wolf dans le commerce. Son application dans les stratégies de trading augmentera considérablement leur efficacité et leur rentabilité. INFORMATIONS SUR L'INDICATEUR Contrairement à d'autres indicateurs de vague Wold, l'indicateur Forex Wave Wold MT4 a un certain nombre de caractéristiques
Pattern Searching
Kourosh Hossein Davallou
Indicateurs
Pattern Searching: Smart, Precise, & Customizable for MT4!  Are you looking for a powerful tool to quickly and accurately identify trading patterns in Forex? This advanced indicator for MetaTrader 4 (MT4) is exactly what you need!  Key Features That Will Amaze You:  Automatic Classic Pattern Detection: This indicator automatically finds the closest classic Forex patterns for you. Whether you're looking for Smart Money Concepts (SMC) or NDS strategies, this tool covers it all!   * Popular patt
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Morning Star » pour MT4. - L'indicateur « Morning Star » est un indicateur très performant pour le trading Price Action : sans refonte, sans délai. - L'indicateur détecte les figures haussières Morning Star sur le graphique : signal de flèche bleue (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue baissier « Evening Star » est également disponible (suivez le lien ci-dessous). - L'indicateur « Morning Star » est idéal pour combiner les niveaux de support e
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicateurs
Minotaur Waves est un indicateur avancé d’analyse de marché conçu pour détecter des points de retournement potentiels et confirmer avec haute précision les changements de direction du prix. Le système combine la puissance de Minotaur Oscillator avec une structure dynamique de bandes adaptatives, offrant des signaux visuels clairs et fiables pour des décisions d’entrée bien fondées. Il est compatible avec toutes les paires de devises, avec une performance optimale sur EURUSD, GBPUSD et USDJPY dan
Trend Sniper Super Indicator
Sackaria Nakamela
Indicateurs
Trend Sniper Super Indicator is one of the best indicator which can provide you will perfect signals for short term and long term trades. This indicator is suitable for both scalping and swing trading strategies. The indicator is over 85% accurate. It uses terminal Message Alerts, Emails and Push notifications to your mobile device to inform you about the new trading opportunities and it will calculate the take profit and stop loss level for you. All you will need to do is to place a trade. Subs
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Indicateurs
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near future
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT4 est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période 100% non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments: forex, matières premières, crypto-monnaies, indices, actions.  Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CC
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis