DepositBooster

DepositBooster — это продвинутый торговый советник для валютных пар EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD на таймфрейме M5. Этот советник подходит для любых депозитов и поддерживает два режима торговли, что делает его гибким инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Ключевые особенности DepositBooster
Торговля по индикаторам: Входы в рынок происходят по сигналам от Stochastic и MA, что обеспечивает точное определение моментов для входа.
Удобная панель управления: Простой и понятный интерфейс для контроля всех параметров работы.
Два режима торговли:
Safe Mode: Подходит для небольших депозитов. Используется промежуточный лот 0.02, активирован трейлинг-стоп для снижения риска. В этом режиме может быть уменьшена прибыль, но минимизируется риск накопления серий ордеров.
Hard Mode: Агрессивная торговля без промежуточного лота и без трейлинг-стопа. Этот режим для тех, кто готов к более высоким рискам ради увеличения прибыли.
Основные настройки DepositBooster
Indicator — Выбор индикатора для поиска точек входа.
Choosing Strategy — Уровень агрессивности торговли.
Open New Series — Включение/выключение начала новых серий ордеров.
Start Lots — Начальный лот.
Trade Buy / Trade Sell — Возможность включения покупки/продажи.
Autolot — Автоматическое определение лота в зависимости от свободной маржи.
Lot Multiplier — Коэффициент увеличения лота для последующих ордеров.
TP / SL — Тейк-профит и стоп-лосс в пипсах.
Distance — Дистанция между ордерами.
Trail Start / Trail Step — Настройка трейлинг-стопа.
Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500 или больше для оптимальной работы DepositBooster.
Önerilen ürünler
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
Uzman Danışmanlar
This is a trading robot to work on USDCHF - Timeframe H1 . It exploits a statistical advantage produced in the Swiss franc. All trades with SL and TP. Backtest now!   Special OFFER for this week Discount price - $ 49. Next price $ 149. BUY NOW!!!   Would you like to see how 100 dollars turn into more than 3 million dollars? Do you already have a robust strategy that works on USDCHF ? TC Poseidon EA is the god of the seas, water, storms, hurricanes, earthquakes, and horses. Use its power to
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Quantum Edge Trader
Timur Adzhimambetov
Uzman Danışmanlar
Quantum Edge Trader is an advanced automated trading system designed to intelligently analyze price movements and execute precision trades. By evaluating market dynamics, it identifies strategic entry and exit points to optimize profitability. The system is built for disciplined trade execution and risk management, ensuring all trades are closed by the end of the session. Its adaptive algorithm responds to fluctuations in real time, providing traders with a seamless and efficient trading experi
Reiona
Ubaidillah
Uzman Danışmanlar
Reiona is an Expert Advisor (EA) that build based on martingale and hedging method. The main idea is place buy and sell in parallel, save the unprofitable positions with martingale, and keep the profit during trade with hedging. The RSI, iClose, iHighest and iLowest indicators are used for entries. The highest and lowest prices are to indicate the range of new orders, where the next order, with same type must be higher than 75% of difference between this lowest and highest prices. When the bu
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
Indicator to Ea Robot Converter
Puiu Alex
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
This EA is to be based on buying /selling via buffers. ATTENTION!!! If you are using indicators from MQL5 Market use the Market folder: Example:  Custom Indicator Name - /Market/name of the indicator AVAILABLE BETA VERSION - Contact telegram: forextown Martingale, 3 custom filters, close on another signal by custom indicator, etc    This is based on the calling of a custom signal indicator.    Here are the INPUTS below and I will give a description of how each INPUT works. Please see below.
FREE
Blocking EA US30
Murodil Eminjonov
Uzman Danışmanlar
We present to your attention an innovative advisor "Blocking EA US30". This advisor is not a martingale. Our new advisor is developed on the basis of hedging instead of stop orders, it blocks a negative order and exits blocking using a smart algorithm. The advisor has a deposit protection trading system. The trading advisor "Blocking MEANS 30" was developed by a team of programmers over several months for trading on the US30 index on a minute timeframe. The advisor was optimized by the broker FP
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Uzman Danışmanlar
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread.  Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Rsi Pure Divergence
Alexander Chertnik
4.25 (8)
Uzman Danışmanlar
The EA trading Rsi Divergence strategy. EA uses Grid method. Minimum trading account for 1 pair :  100 $. Designated for trading all major forex pairs. Recommended timeframe : 4H / 1H / 30m / 15m developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   ", TGLColmex & IFCMarkets  platforms. user can run this EA on multiple charts simultaneously. user can use this EA as indicator only. notice: in the comment section there are settings sets for various charts and brokers. in any case, optimize
Forex RSI Wizard
Bekim Bytyqi
Uzman Danışmanlar
The Forex RSI Wizard Expert Advisor works based on changes in the RSI. It looks for the direction and the strength of the Relative Strength Index (RSI) and then places a buy or a sell order in the corresponding direction. To ensure maximum accuracy the EA also takes the bollinger bands in to account, in order to minimize false signals. Forex RSI Wizard is intended for trading any currency pair on the M5 timeframe or higher. However, backtests indicate that it is best suited for GBPAUD on H1. Cu
ForexxFlakes
Mohammed Abdulwadud Soubra
Uzman Danışmanlar
Forex Flakes is a powerful trading robot designed to help traders maximize their profits in the forex market. Using advanced algorithms and cutting-edge technology, Forex Flakes employs the martingale strategy to keep a safe distance between trades and double the lots until the position is closed with a profit. The martingale strategy is a popular technique in forex trading that involves increasing the trade size after each loss, in the hopes of recouping previous losses with a single trade. F
Opposite
Richard Hoehne
Uzman Danışmanlar
The EA "Opposite" is a full automated trading expert. The EA uses the hedging strategy as follows: He opens a buy and a sell position at one moment and closes one of the positions after reaching the take profit. Then he opens again two orders in two directions, but in one direction the lot size is bigger than in the other one. Thus one has two possibilities: Either one takes the profit in the direction with less lot size or one takes the profit in the direction with bigger lot size. In the last
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Uzman Danışmanlar
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Survive
Fabrizio Pierantoni
Uzman Danışmanlar
Survive expert advisor. Trading algorithm developed based on the combination of MACD and RSI indicators. Only one buy/sell order is executed. No martingales or other recovery techniques. In case of loss the system automatically closes the order if no stop loss is set based on the parameters entered. The system is suitable for all currencies. basic settings for usd/jpy currencies H1 Timeframe. //------------------------declaration of variables------------------------ ------ MagicNumber ; // M
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Uzman Danışmanlar
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
MarSe
Roman Gergert
4.14 (14)
Uzman Danışmanlar
Unlike the free version, this Expert Advisor uses a news filter and additional filters to determine the trend. It protects orders with the help of locking. The robot uses martingale. This EA use pending orders. Sooner or later martingale can lose the deposit, it is recommended to control the trading of the EA while analyzing the market. The EA trades on any symbol. The minimum recommended deposit is $1000 (it is better to start with a cent account). The EA works on M1 timeframe. MarSe for MT5 ht
EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
Zafar Iqbal Sheraslam
Uzman Danışmanlar
The Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a popular technical analysis tool used by traders and analysts to identify trends and potential buy or sell signals in a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It's essentially a combination of two moving averages, often referred to as the "fast" and "slow" moving averages. Here's how the MACD is calculated: Fast Moving Average (12-period EMA): This is a 12-period Exponential Moving Average (EMA) of the asset's pric
Capital Gate EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike ProfRoboTrading "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control de
Limitless Horizons
Evgeny Vlasov
Uzman Danışmanlar
Порядок работы Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется несколько трендовых индикаторов и показатели объема торгов, при возникновении необходимых условий происходит открытие отложенного ордера, который остается открытым в течение определенного времени. Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Uzman Danışmanlar
The Grid EA (with smart mode) is based on a strategy with a dynamic grid channel that can withstand long absence of rollback. The robot can be used for trading any instruments after a proper optimization. With default parameters, it is recommended for: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitoring of EA trading:  https://www.mql5.com/ru/signals/538873 Key Features Fully automated trading Customizable deposit protection Forced order closing and planned trade pauses Virtual Take profit and St
Alfa MT4
Nebal S I Saloul
Uzman Danışmanlar
Hello This EA is depending on Guaranty strategy , it open same position by wide pips every time then will close in profit. it can make a continues profit (maybe little but continues)  you can change all settings but don't be impetuous. you can download it and make Back Test before buy it good luck السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتمد هذا الاكسبيرت على إستراتيجية مضمونة ، فهو يفتح نفس المركز في كل مرة   لكن على فترات متباعدة ثم سيغلق في الربح. يمكن أن تحقق ربحًا مستمرًا (ربما قليلًا ولكنه مس
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Uzman Danışmanlar
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Uzman Danışmanlar
No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
EA Locking Grid
Sergey Deev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Semiautomatic EA for trading based on the averaging and locking strategy. The trader sends signals for opening grids by using the buttons on the chart. The EA opens a market order, places a grid of limit orders in the same direction with lot multiplication according to specified parameters and a locking stop order in the opposite direction with the volume equal to the sum of all the previous ones. Once the price passes the specified breakeven level, the EA places a stop loss at the open price+sp
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Uzman Danışmanlar
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
EA Toolkit All in One Basket Multicurrency Grid
CRM-LINE, CC e Consultadoria em TI, Lda
Uzman Danışmanlar
KULLANICI KILAVUZU Açıklama: EA Toolkit'ini keşfedin, çoklu para birimi grid stratejisini kullanmayı amaçlayan ve bir dizi çalışma stratejisiyle zenginleştirilen kapsamlı ticaret arkadaşınız. MT4 platformu için özenle hazırlanmış bu Uzman Danışman (EA), pazar eğilimlerine ve haberlere hızlı bir şekilde adapte olabilen bir destek ve direnç göstergesi olarak Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) kullanabilen scalping yetenekleriyle donatılmıştır. Ana Özellikler: Çoklu Para Birimi Grid
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
Capybara
Sergey Kasirenko
4.67 (46)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
Uzman Danışmanlar
Atlantis EA, altın piyasasının arz ve talebin önemli seviyelerini aştığı güçlü fiyat hareketlerini yakalamak için özel olarak tasarlanmış bir kırılma stratejisi izler. Bu, bir martingale veya grid stratejisi değildir. EA, bir takip eden stop emriyle çalışır ve trend değiştiğinde otomatik olarak dahili bir stop emri de içerir. Bu EA, günün 24 saati ideal işlem kurulumlarını arayacaktır. Önerilen parite: xauusd m1, m15 veya m30 Minimum 300$ ve küçük spreadli hesap kullanın, tercihen sent değil Ay
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Uzman Danışmanlar
Tam otomatik ticaret sistemi. Sinyal olarak klasik bir gösterge kullanılır       Giriş noktalarını tespit etmek için bir trend göstergesi ile bir osilatörü birleştiren   MACD   .   Ortalama alma, ilk ve son sepet siparişlerini kapatma işlevi ve otomatik lot hesaplama işlevini kullanır. Gelişmiş bir kontrol paneli ve üç tür bildirime sahiptir. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   Faydalar: Tam otomatik ticaret sistemi Kolay kurulum ve sezgisel panel a
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt