Ключевые особенности DepositBooster

Торговля по индикаторам: Входы в рынок происходят по сигналам от Stochastic и MA, что обеспечивает точное определение моментов для входа.

Удобная панель управления: Простой и понятный интерфейс для контроля всех параметров работы.

Два режима торговли:

Safe Mode: Подходит для небольших депозитов. Используется промежуточный лот 0.02, активирован трейлинг-стоп для снижения риска. В этом режиме может быть уменьшена прибыль, но минимизируется риск накопления серий ордеров.

Hard Mode: Агрессивная торговля без промежуточного лота и без трейлинг-стопа. Этот режим для тех, кто готов к более высоким рискам ради увеличения прибыли.

Основные настройки DepositBooster

Indicator — Выбор индикатора для поиска точек входа.

Choosing Strategy — Уровень агрессивности торговли.

Open New Series — Включение/выключение начала новых серий ордеров.

Start Lots — Начальный лот.

Trade Buy / Trade Sell — Возможность включения покупки/продажи.

Autolot — Автоматическое определение лота в зависимости от свободной маржи.

Lot Multiplier — Коэффициент увеличения лота для последующих ордеров.

TP / SL — Тейк-профит и стоп-лосс в пипсах.

Distance — Дистанция между ордерами.

Trail Start / Trail Step — Настройка трейлинг-стопа.

Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500 или больше для оптимальной работы DepositBooster.

— это продвинутый торговый советник для валютных пар EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD на таймфрейме M5. Этот советник подходит для любых депозитов и поддерживает два режима торговли, что делает его гибким инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.