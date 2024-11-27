Liquidity DWM

Индикатор LiquidityDWM отображает на графике не перекрытую дневную, недельную, месячную ликвидность и предназначен для определения предрасположенности направления ценового движения. 

В концепции движения цены рынок всегда стремиться в сторону ликвидности для ее снятия, поэтому для торговли очень важно знать рыночную предрасположенность движения цены. Индикатор LiquidityDWM покажет вам самые важные уровни ближайшей ликвидности, куда стремиться рынок в первую очередь.

Знание первоочередной цели движения цены в разы улучшают торговлю!

Описание

  • Отображает на младших таймфреймах не отработанные рынком уровни ликвидности дневных, недельных и месячных свечей;
  • Рассчитывает дневные уровни свечей на таймфреймах от 1M до 1H c учетом текущего смещения времени  GMT offset терминала;
  • Не перекрытые уровни дня, недели и месяца индикатор отображаются разной толщиной линии;
  • При наведении на линию уровня индикатор покажет номер и таймфрейм свечи образовавшей ликвидность, дату свечи текущего таймфрейма которая его создала;
  • Количество баров для отрисовки индикатора, цвет и толщину линий можно задать в настройках;
  • Расчет уровней ведется исходя из свечей текущего таймфрейма, но по времени GMT, это устраняет неточности дневного графика D1  терминала;
  • Индикатор работает только на таймфреймах от 1M - 1H, что позволяет видеть уровни старших таймфреймов на младшем, не переключаясь на старшие таймфреймы.

Настройки

Display indicator on historical bars - количество бар текущего таймфрейма для отрисовки индикатора

Show tooday levels - показать или скрыть отображение максимума и минимума текущего дня

High levels color - цвет линии по High уровням

Low levels color  - цвет линии по Low уровням

Weight of level lines - толщина линии дневных уровней ликвидности


Перед покупкой протестируйте демо версию LiquidityDWM в тестере MT4.

Для более быстрой работы в тестере уменьшите параметр "Display indicator on historical bars"  = 1000


Буду рад Вашим отзывам и любой обратной связи по улучшению продукта.

Написать автору лично.

Показать все продукты этого автора


