Accumulation Basic Thanh Quang Huynh Göstergeler

Accumulation/Distribution Technical Indicator is determined by the changes in price and volume. The volume acts as a weighting coefficient at the change of price – the higher the coefficient (the volume) is, the greater the contribution of the price change (for this period of time) will be in the value of the indicator. In fact, this indicator is a variant of the more commonly used indicator On Balance Volume . They are both used to confirm price changes by means of measuring the respective vo