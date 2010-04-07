CloseAllWinnersOnNewBar
- Thierry, Jean Minkowski
Catégorie : Robot de gestion automatique des profits.
Marché : Tous symboles / Tous timeframes (testé en M1, M5, H1…)
Objectif : Fermer automatiquement tous les trades gagnants à chaque nouvelle bougie et afficher un bilan clair de la bougie précédente.
✅ Fonctionnement :
- À chaque nouvelle bougie détectée, le robot ferme les positions BUY ou SELL en profit si elles dépassent le seuil MinProfit .
- Il scanne ensuite les trades clôturés durant la bougie précédente.
- Le panneau affiche alors le nombre total de trades fermés ainsi que leur résultat cumulé (gain ou perte).
📌 Paramètres personnalisables :
- OnlyThisSymbol : ne fermer que les positions du symbole actif.
- MinProfit : profit minimum (en euros) requis pour fermer une position.
- Slippage : tolérance autorisée pour l'exécution de l’ordre de clôture.
✅ Points forts :
- Bilan précis par bougie : nombre de trades et résultat total affichés.
- Panneau visuel mis à jour automatiquement à chaque tick.
- Compatible MT4 (MT5 sur demande).
- Nettoyage automatique du panneau lors du retrait du robot.
📢 Un outil idéal pour automatiser la prise de bénéfices et suivre les performances bougie par bougie.