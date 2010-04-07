CloseAllWinnersOnNewBar

Catégorie : Robot de gestion automatique des profits.
Marché : Tous symboles / Tous timeframes (testé en M1, M5, H1…)
Objectif : Fermer automatiquement tous les trades gagnants à chaque nouvelle bougie et afficher un bilan clair de la bougie précédente.

✅ Fonctionnement :

  • À chaque nouvelle bougie détectée, le robot ferme les positions BUY ou SELL en profit si elles dépassent le seuil  MinProfit .
  • Il scanne ensuite les trades clôturés durant la bougie précédente.
  • Le panneau affiche alors le nombre total de trades fermés ainsi que leur résultat cumulé (gain ou perte).

📌 Paramètres personnalisables :

  • OnlyThisSymbol : ne fermer que les positions du symbole actif.
  • MinProfit : profit minimum (en euros) requis pour fermer une position.
  • Slippage : tolérance autorisée pour l'exécution de l’ordre de clôture.

✅ Points forts :

  • Bilan précis par bougie : nombre de trades et résultat total affichés.
  • Panneau visuel mis à jour automatiquement à chaque tick.
  • Compatible MT4 (MT5 sur demande).
  • Nettoyage automatique du panneau lors du retrait du robot.

📢 Un outil idéal pour automatiser la prise de bénéfices et suivre les performances bougie par bougie.


