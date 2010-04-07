Pmr
Introduction
PMR (Prix Moyen de Revient) est un algorithme conçu pour MetaTrader 4 (MT4) . Cet outil innovant vous permet de suivre et d'analyser les prix moyens de vos positions et ordres dans vos comptes de trading. Que vous soyez un trader débutant ou un professionnel, PMR est conçu pour vous aider à mieux comprendre vos coûts de transaction et à optimiser vos stratégies de trading.
Fonctionnalités Clés
Calcul du Prix Moyen de Revient :
- Positions Acheteuses et Vendues Ouvertes : Affiche le prix moyen de revient des positions acheteuses et vendeuses actuellement ouvertes.
- Ordres en Attente : Calcule le prix moyen de revient des ordres acheteurs et vendeurs en attente (limites et stops).
- Positions Acheteuses et Vendues Totales : Fournit le prix moyen de revient pour toutes les positions acheteuses et vendeuses, qu'elles soient ouvertes ou en attente.
Avantages
- Transparence : Permet une vision claire des coûts de vos transactions en consolidant toutes les informations pertinentes en un seul endroit.
- Optimisation des Stratégies : Aide à évaluer l’efficacité de vos stratégies de trading en vous donnant des informations précieuses sur les prix moyens de vos positions.
- Gain de Temps : Automatise le calcul et l'affichage des prix moyens, vous permettant de vous concentrer sur la prise de décision et l'exécution des transactions.