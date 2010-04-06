Rsi Indicator Mr Beast Relative

Mrs. Beast RSI Indicator Arrows Alert

Descripción: El "Mrs. Beast RSI Indicator Arrows Alert" es un potente indicador técnico diseñado para MetaTrader 4 (MT4) que utiliza el Relative Strength Index (RSI) para generar señales de compra y venta. Este indicador es una herramienta esencial para traders que buscan mejorar su precisión en la identificación de oportunidades de trading en el mercado.

Características principales:

  • Señales de Compra/Venta: Genera señales de compra y venta claras mediante flechas que aparecen en el gráfico de precios cuando el RSI cruza niveles clave de sobrecompra o sobreventa.
  • Alertas Inmediatas: Recibe alertas instantáneas directamente en la plataforma MT4, así como notificaciones por correo electrónico o en tu dispositivo móvil, asegurándote de no perder ninguna oportunidad de trading.
  • Configuración Ajustable: Personaliza los parámetros del RSI, como los niveles de sobrecompra y sobreventa, y el período del indicador para adaptarlo a tu estrategia de trading específica.
  • Visualización Clara: Las flechas en el gráfico proporcionan una visualización clara y fácil de interpretar de las señales de trading, ayudando a tomar decisiones rápidas y bien informadas.

Uso Recomendado:

  • El "Mrs. Beast RSI Indicator Arrows Alert" es adecuado para su uso en una amplia variedad de mercados financieros, incluyendo forex, acciones, índices y materias primas.
  • Compatible con múltiples marcos temporales (desde gráficos de minutos hasta gráficos diarios), este indicador es ideal para diferentes estilos de trading, como scalping, day trading y swing trading.

Disclaimer de Riesgo: El trading en los mercados financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir operar con el indicador "Mrs. Beast RSI Indicator Arrows Alert," considere cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pierda parte o la totalidad de su inversión inicial. No invierta dinero que no pueda permitirse perder. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda buscar el asesoramiento de un profesional financiero independiente antes de operar en el mercado.


Önerilen ürünler
Fractal Indicator no repaint Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Yardımcı programlar
Fractal Señales No Repaint de Mr. Beast: Captura la Esencia del Mercado con Precisión Sumérgete en el mundo del trading con el indicador Fractal Señales No Repaint de Mr. Beast, una herramienta poderosa diseñada para ayudarte a identificar oportunidades de compra y venta con una precisión sin igual. Características Destacadas: Detección de Patrones Fractales : Este indicador utiliza la teoría de fractales para identificar patrones repetitivos en los mercados financieros. Al aprovechar la estruct
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher): Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden du
FREE
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Yardımcı programlar
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Yardımcı programlar
Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı: "Trading Pozisyonu ve Geri Test Aracı", aynı zamanda "Risk Ödül Oranı Aracı" olarak da bilinen kapsamlı ve yenilikçi bir göstergedir ve teknik analizinizi ve ticaret stratejilerinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Risk Aracı, forex ticaretinde etkili risk yönetimi için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Giriş fiyatı, stop-loss (SL) ve take-profit (TP) seviyeleri de dahil olmak üzere ticaret pozisyonlarını önizleme yeteneği ile gelecek işlemlerin ş
FREE
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Yardımcı programlar
L   H E D G E R   S C A L P E R    A fully automated Expert Advisor that uses counter-trend scalping, managed semi-martingale strategy and lock hedging to execute a complete trading scheme from entry analysis to risk-calculated money management to exit analysis plan execution.         V E R Y  I M P O R T A N T    You can use only ECN type of account. Otherwise, it's a disaster. You can use only the GBPJPY currency pair. Open and attach with 1 chart only. Use a minimum of $5
Buy The Dip Util
Heiko Kendziorra
Yardımcı programlar
Buy The Dip Util is an  halfautomatic  expert advisor (EA), to   buy on dips (days lows) and sell on spikes (days highs). A profit can exceed a loss trade up to 10 times , so the user can have several loss trades and still make profit. Orders are opened at the change of the hour , if a button in the chart is pressed. The  Buy The Dip as EA  does this automaticly. The order stoploss is automaticly set right below the low of the former hour (buy) or right over the high (sell). The position size
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
AutoPivot
Hafis Mohamed Yacine
Göstergeler
This indicator will draw monthly, weekly, and daily pivot. Pivot line will be calculated automatically again when the period ends. Auto Pivot Metatrader 4 Indicator The Auto Pivot indicator for Metatrader 4 automatically updates the pivot point (PP), support (S1,S2,S3) and resistance levels (r1,r2,r3) every day. Price above the pivot point means positive while price below the pivot point means negative. S3 indicates extremely oversold while price above resistance r3 means extremely overbought.
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Yardımcı programlar
Custom Alerts: Birden Fazla Piyasayı Takip Edin ve Hiçbir Önemli Sinyali Kaçırmayın Genel Bakış Custom Alerts , birden fazla enstrümanı tek bir yerden takip etmek isteyen yatırımcılar için dinamik bir çözümdür. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels ve IX Power gibi önde gelen araçlarımızdan gelen verileri entegre ederek, Custom Alerts sizi grafikler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan önemli piyasa gelişmeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Artık broker’ınızın sunduğu tüm varl
Auto Percentage TP SL
Rudolf Singer
Yardımcı programlar
The Auto Percentage SL TP is not taking any trade! It was made especially for Proptrading Challenges like FTMO, Myforexfunds, Fundednext and many more. Most Propfirms ban your funded Live-Account if you do not set SL and TP soon after the trade. It is a tool to help setting automatically TP and SL based on given percentage in settings. You can add e.g. 1% risk for a trade and it sets the stop loss to 1% from your balance. Same with stop loss, which is default also 1%. But these values can be cha
Titan Machinist
Marco De Donno
Yardımcı programlar
Titan Machinist - Your Professional Management System for MetaTrader                                                                                                                                 Transform Your Trading with Automated Position Management Tired of having to manually manage every single trade? Titan Machinist is the ultimate solution to automate your trade management, allowing you to trade like a true professional. Suitable for any trading technique: one
Forex Graphical Interface v01
Lorenzo Coletta
Yardımcı programlar
Hello Guys! I want to share with you a very useful tools. Anyone of us who has used MT4 for some time knows how impractical this platform can be for discretionary trading. That's why I created this graphical interface!  Interface is very simple, all the info that you need are in the video and in the screenshot. NB: Before to run the EA Interface, remember to copy the file in the comment in your MT4 folder "Controls". PATH: .../MQL4/INCLUDE/CONTROLS NB: unfortunately the interface can't be test
Ultimate Partial Profit EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.67 (3)
Yardımcı programlar
This EA Utility delivers a robust solution for managing an unlimited array of open orders, both manual and automated. It enables customizable partial profit levels utilizing metrics such as pips, ratios, ATR (Average True Range), and profit amounts for precise trade management. The utility features an advanced on-screen display, offering clear visualization of all orders and their profit levels to enhance strategic decision-making and control. To evaluate its performance and interface, the EA s
Fibonacci VCL
Alexander Pekhterev
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor uses a trading strategy based on Fibonacci levels. On the levels of ~38.2,~50.0 and ~61.8, it sets virtual pending orders (Buy Limit, Sell Limit). A grid of virtual pending orders is built in trend direction. Trend is determined using the ZigZag indicator. Orders are closed at a total virtual take profit or a total virtual stop loss. The EA makes a decision at the opening of a new candlestick, so optimization can be performed using open prices. Settings and Input Parameters R
Control Trading Support And Resistance
Expert Lims S.L
Göstergeler
Control Trading Support And Resistance Es un indicador independiente del TimeFrame que permite proyectar niveles más relevantes del mercado en función del plazo de tiempo de la operativa. Los colores del indicador están escogidos para diferenciar entre los diferentes tipos de niveles y destacar a los más relevantes. Este indicador permite visualizar en un mismo gráfico los posibles objetivos relevantes que los diferentes traders pueden emplear siguiendo diferentes tipos de operativas en funció
Market Ticker
John Louis Fernando Diamante
Göstergeler
The only Market Ticker on the market! Add a professional novelty to your workspace, with built in mini-charts A scrolling Market Ticker that displays price changes from all symbols in the Market Watch list. Provides an easy snapshot of symbol prices, and keeps scrolling automatically while you trade and analyse the chart. The ticker color (+/- price changes) are based on either the current or completed candle, and the previous candle. Options include: - MTF, eg choose to show price changes of
StatsBar
Maksim Kalachev
Yardımcı programlar
StatBar 1.6 Indicator showing balance, earnings for today, yesterday and the day before yesterday. The indicator also shows: - Server; - GMT; - Server time; - Shoulder; - Spread. Description of variables: extern int Magic = "-1"; // Magic for statistics -1 = all 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Symbol for statistics -1 = all 0 = current EURUSD = for EURUSD
FREE
Modify Order SL TP
Konstantin Kulikov
Yardımcı programlar
The utility places stop loss and take profit for opened orders. It is necessary to allow automated trading in the terminal settings. Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Parameters magic - magic number. If less than 0, orders with any magic number are processed. Select_Symbol  - selection of symbols. Positions with selected symbols will be accompanied by. Take_Profit - take profit (TP). If the value is less than 0, then TP does not change. If the value
KopirFIFO copy netto trades for MT4
Vasilii Dedlovskikh
Yardımcı programlar
КopirFIFO — копировщик нетто-позиций для терминалов МТ4. Копировщик копирует на счет-клиент чистую нетто-позицию со счёта-сервера по правилу FIFO, то есть всегда первой закрывается та сделка, которая была открыта раньше всего. При копировании так же полностью исключается хеджирование позиций. Если на счёте-сервере открываются хеджирующие сделки, то на счете-клиенте происходит закрытие позиций на величину хеджа. Данный копир идеально подходит для копирования вашей не нетто-торговли на сервисы то
FREE
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Göstergeler
Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend.  Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly...  ...And remind to give
Targets
Jose Ramon Miranda Ramos
5 (1)
Göstergeler
Targets is an indicator to determine potential turning  points , targets  are calculated to determine levels in which the sentiment of the market could change from "bullish" to "bearish." This indicator can be used in any timeframe and any currency pair: IN CASE YOU DON'T SEE THE INDICATOR WHEN YOU ADD IT TO YOUR CHARTS JUST OPEN THE INDICATOR MENU AND CLOSE THE MENU AGAIN PLEASE TAKE NOTICE: For best results use this indicator as an extra tools after you have completed your regular analysis an
FREE
Market Profile
Artem Titarenko
5 (1)
Göstergeler
The "Market Profile" indicator displays the profiles and volumes of periods – weekly, daily, session (8-hour), 4-hour, hour, summary. The VAH/VAL price area is automatically highlighted by a dotted line for each profile (except for the summary). The indicator includes chroma Delta, which colors the profile areas. The areas of prevailing Buys is colored in green, that of Sells - in red. The intensity histogram features blue/red respectively. In the filter mode, the indicator displays the volume a
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Göstergeler
Unleash Your Trading Potential with the Golden Fractal Cross Are you tired of second-guessing your trades? Do you wish you had a clear, reliable system to guide your decisions? Introducing the Golden Fractal Cross —a powerful and user-friendly indicator designed to help you spot high-probability trading opportunities. This isn't just another average indicator; it's a complete strategy that combines the precision of fractal patterns with the dynamic power of Exponential Moving Averages (EMAs). Th
FREE
DMI Symbol Switcher
HEGUI Morad
Yardımcı programlar
DMI Symbol Switcher: Dynamic Symbol Switching on the Chart 100% free, functional, and without limitations! The DMI Symbol Switcher is an indicator designed to enhance trading efficiency by allowing dynamic symbol switching on the chart through navigation buttons and keyboard shortcuts. It simplifies the management of symbols on your trading platform, making the process of switching between different symbols much smoother. Main Parameters: Symbol List: List of symbols that you can easily navigate
FREE
Pivot levels Auto V1
Hafis Mohamed Yacine
Göstergeler
What Is a Pivot Point? A pivot point is a technical analysis indicator, or calculations, used to determine the overall trend of the market over different time frames. The pivot point itself is simply the average of the intraday high and low, and the closing price from the previous trading day. On the subsequent day, trading above the pivot point is thought to indicate ongoing bullish sentiment, while trading below the pivot point indicates bearish sentimen How to Use Pivot Points The very ess
Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (2)
Göstergeler
Simple Indicator that shows the   Buy and Sell   volume in percent. Settings : Font size for percentage labels Horizontal offset from right edge (pixels) Vertical offset for Signal label from bottom (pixels) Vertical offset for Buy label from bottom (pixels) Vertical offset for Sell label from bottom (pixels) Color for Buy label Color for Sell label Color for Strong Buy signal Color for Buy signal Color for Strong Sell signal Color for Sell signal Color for Neutral signal Default to every tick
FREE
Auto Closer MT4
Manpreet Singh
Yardımcı programlar
FOREXBOB AUTO CLOSER   is a very handsome tool for manual traders who doing :- Scalping  Correlation Hedging Those who use averaging methods etc. As this utility tool will help you by closing all your running trades when the universal floating P/L reaches a certain value that you will put in inputs. You may enable and disable the alert message on your mobile phone when auto closer close all the running deals on specified profit. You may add any message you want in notification.  This tool consid
FREE
Mr Beast Cristal alerts
Luis Mariano Vazquez Marcos
Yardımcı programlar
Mr Beast Cristal Alerts MT4/MT5 Descripción: El indicador Mr Beast Cristal Alerts para MetaTrader 4 está diseñado para proporcionar alertas basadas en la metodología de Parabolic SAR. Este indicador avanzado detecta cambios en la dirección del precio y genera señales precisas para posibles entradas y salidas, ayudando a los operadores a capitalizar las tendencias del mercado de manera efectiva. Características principales: Alertas de Parabolic SAR: Genera notificaciones instantáneas cuando se de
Euro Trend VAR
Victor Adamuz
Uzman Danışmanlar
Euro Trend es un EA que opera en el par EURUSD,en temporalidad de 15 minutos. Es un robot que busca encontrar puntos de entrada cuando se producen cambios en la tendencia, usando dos indicadores técnicos principalmente, el RSI y el Bull/Bear Power.  Para máximizar el beneficio y aprovechar los movimientos fuertes de la tendencia no se usa Profit fijo,dejando así  correr las ganancias.  No se usan sistemas de GRID,ni martingala,así como estrategias de entrada en las aperturas de mercado,ni moment
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 4 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Tüm indikatörleri, uzman danışmanları ve komut dosyalarını standart grafiklerde olduğu gibi kolaylıkla kullanabilirsiniz. Standart araçları
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Yardımcı programlar
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Yardımcı programlar
Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır. Kurulumu
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen maksimum lot 2) günlük maksimum sipariş sayısı
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Yardımcı programlar
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellik
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Yardımcı programlar
Kar takip fonksiyonu ile toplam kar/zarara ulaşıldığında MetaTrader 4'te pozisyonları kapatmak. Sanal durakları (Ayrı Sipariş) etkinleştirebilirsiniz, AL ve SATIŞ pozisyonlarının ayrı ayrı hesaplanması ve kapatılması (Ayrı AL SATIŞ), Tüm sembollerin veya sadece mevcut sembolün kapatılması ve hesaplanması (Tüm Semboller), Kâr için takip etmeyi etkinleştir ( Sondaki Kâr ) Mevduat para birimi, puan, bakiyenin yüzdesi üzerinden toplam kâr ve zararı kapatın. Uygulama, diğer herhangi bir EA ile birli
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Yardımcı programlar
Partial Closure EA MT4 , hesabınızdaki herhangi bir işlemi kısmen kapatmanıza olanak tanır. İşlemleri, lot büyüklüğünün seçilen bir yüzdesiyle ve/veya işlem biletiyle manuel olarak veya TP/SL seviyelerindeki belirli yüzdelerle otomatik olarak kapatabilir; bu, başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesini en fazla 10 take profit ve 10 stop loss seviyesinde kapatır. Belirli magic numaralarını, yorumları veya sembolleri belirterek veya hariç tutarak hesabınızdaki tüm veya seçili işlemleri yönetebilir. İpu
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Yardımcı programlar
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Yardımcı programlar
Exp-Averager,   ortalama alım satımları açarak belirli bir düşüşe uğramış işlemlerinizin ortalamasını almak için tasarlanmıştır. Danışman, trend üzerinde veya mevcut trendin karşısında yeni pozisyonlar açma olanağına sahiptir. Aynı zamanda bir dizi pozisyon için geçerli olan akıllı bir takip eden durdurma özelliği de içerir. Danışman pozisyonların lot büyüklüğünü artırabilir veya azaltabilir. Bu, kaybedilen pozisyonları ortalama fiyata getirmek için yaygın olarak kullanılan bir stratejidir. MT
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 4 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT5 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Yazarın diğer ürünleri
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Mrindicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
Looking to take your forex trading to the next level? Look no further than my revolutionary forex indicator. Here are j many reasons why you should start using my indicator today: Easy to Use: With an intuitive interface and simple setup process, my forex indicator is easy for traders of all levels to use. Comprehensive Data Analysis: My forex indicator is backed by rigorous data analysis and machine learning algorithms, giving you a comprehensive view of the market. Real-Time Updates: Stay up-t
Mr Robot v2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST ROBOT MR I USE IT DAILY IN MY ACCOUNTS This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mar
Mr Robot and source code
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mark
Dragon Master v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Mi favourite robot I used every day in my accounts Designed for forex trading This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee fut
FTMO Pass Challenge v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
FTMO EXPERT The expert advisor created BASED ON THE RULES OF FUNDED tests, using artificial intelligence and multiple strategies in a single robot, combines advanced technology with innovative approaches in the field of artificial intelligence applied to finance. This advisor has been designed to take advantage of artificial intelligence and automation in the field of investments and financial operations. Through the use of sophisticated algorithms and data analysis techniques, the advisor is ab
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
All Challenges
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Pass All Challenge prop firms. Un robot experto diseñado para enfrentar las evaluaciones y  operar de manera automatizada en el mercado financiero, específicamente en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot ha sido entrenado en las siguientes firmas:  FTMO, MYFOREXFUNDS, FUNDEDNEXT, NEXSTEPFUNDING, E8 y muchas otras. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Best Edge EA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Best Ea Edge strategy Low risk. Oferta de lanzamiento para este estupendo asesor experto ideal para cuentas pequeñas y grandes. Utiliza un sistema de coberturas muy avanzado . Especialmente diseñado para divisas como el Eur Usd Métrica utilizada H1 Lotaje recomendado para empezar 0.01. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias co
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Grid and Break
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex market is highly volatile and can be unpredictable.
Best Smart Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Best Smart Money Strategy Low risk We recommend H1 metric The support and resistance strategy is one of the most popular techniques in the world of trading due to its reliability and proven effectiveness. Our expert advisor uses advanced algorithms to analyze historical market data and detect key support and resistance levels, which are areas where the price tends to stop or reverse. By identifying these areas of interest, the Expert Advisor generates timely buy or sell signals, providing user
Snow Ball Power
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Snow Ball best expert advisor low risk Recomendación Eur usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendim
Best rsi and grid strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Best Rsi + Grid Strategy Trabaja en todas las divisas. Parámetros recomendados : Eur Usd Métrica h1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo
Best Candle Scalping
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Best Scalping Strategy 3 Cndle Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01. Gestión del riesgo profesional Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los c
Trend Scalping V2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
TREND SCALPING Estrategia sencilla Métrica recomendad H1 para Eur Usd Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el
Simple Adn Economic
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Simple and economic RECOMENDACION EUR USD H1 LOTAJE 0.01 PARA EMPEZAR El asesor experto que he desarrollado se basa en el análisis de velas y el análisis fundamental para tomar decisiones de trading. Combina el estudio de patrones de velas con el monitoreo de eventos económicos relevantes para identificar posibles oportunidades comerciales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Mr Beast Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST GRID AND PIPS RECOMENDED EUR USD METRICA H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasad
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Mr Beast 3 EMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Mr Beast Trailing Stop
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST Traling Stop Recomended Eur Usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no gara
Mr Beast Cobra
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Mr Beast Cobra Reomended Eur Usd multiple set  Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no g
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Mr Beast Cobertura
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
MrBeast 20 SMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Mr Beast 20 SMA Asesor experto diseñado para trabajar especializado en medias móviles Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar. el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading.
RSI 2 Period Trading Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Fo
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt