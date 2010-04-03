WH XDashboard MT5

MetaTrader 5'in nihai gösterge tablosu göstergesi olan XDashboard MT5 ile ticaret göstergenizin tüm potansiyeline ulaşın.

Hassasiyet ve verimlilik isteyen yatırımcılar için tasarlanan XDashboard MT5, birden fazla sembol ve zaman diliminde herhangi bir göstergenin benzersiz bir görünümünü sunar.

hepsi tek, özelleştirilebilir bir arayüzden.

** Bu fiyat sınırlı bir süre için geçerlidir **

Özellikler:

  • Özel Gösterge Entegrasyonu

  • Kapsamlı Çok Sembollü İzleme

  • Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi

  • Kullanıcı dostu arayüz

  • Gerçek Zamanlı Güncellemeler

  • Esnek Uyarı Sistemi

  • Verim iyileştirmesi


XDashboard MT5 yalnızca bir gösterge değildir; ticaret verimliliğinizi ve etkililiğinizi artıran güçlü bir araçtır.
Piyasanın bütünsel bir görünümünü sunarak, bilinçli ve güvenle kararlar vermenizi sağlar.
İster yeni başlayan bir yatırımcı olun ister tecrübeli bir profesyonel olun, gösterge panosu (XDashboard MT5) ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve ticaret deneyiminizi yükseltir.


