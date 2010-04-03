WH XDashboard MT5

Exploitez tout le potentiel de votre indicateur de trading avec XDashboard MT5, l'indicateur de tableau de bord ultime pour MetaTrader 5.

Conçu pour les traders qui exigent précision et efficacité, XDashboard MT5 offre une vue inégalée de n'importe quel indicateur sur plusieurs symboles et périodes,

le tout à partir d’une interface unique et personnalisable.

** Ce prix est pour une durée limitée **

Caractéristiques:

  • Intégration d'indicateurs personnalisés

  • Surveillance complète de plusieurs symboles

  • Analyse multi-périodes

  • Interface conviviale

  • Mises à jour en temps réel

  • Système d'alerte flexible

  • Optimisation des performances


XDashboard MT5 n'est pas seulement un indicateur ; c'est un outil puissant qui améliore votre efficacité commerciale.
En offrant une vision globale du marché, il vous permet de prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Que vous soyez un trader débutant ou un professionnel chevronné, le tableau de bord des indicateurs (XDashboard MT5) s'adapte à vos besoins et améliore votre expérience de trading.


Produits recommandés
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indicateurs
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicateurs
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicateurs
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indicateurs
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
Indicateurs
Buy CTS scalping indicator, provide buying and selling signals, automatic channeling and sending signals to mobile phones Using technical analysis and price action methods and modern methods, CTS indicator can draw price channels and recognize price trends with high accuracy and issue entry and exit signals according to them. Traders can easily fluctuate using this indicator in different time frames and in different markets. With the CTS indicator, you can signal in different ways. This indicato
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicateurs
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indicateurs
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (two methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and vis
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicateurs
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicateurs
Identify precise entry and exit points with AB=CD patterns This indicator finds AB=CD retracement patterns. The AB=CD Retracement pattern is a 4-point price structure where the initial price segment is partially retraced and followed by an equidistant move from the completion of the pullback, and is the basic foundation for all harmonic patterns. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable AC and BD ratios Customizable b
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicateurs
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Indicateurs
Type: Oscillator This is Gekko's Cutomized Moving Average Convergence/Divergence (MACD), a customized version of the famous MACD indicator. Use the regular MACD and take advantage of several entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry point. Inputs Fast MA Period: Period for the MACD's Fast Moving Average (default 12); Slow MA Period: Period for the MACD's Slow Moving Average (default 26); Signal Average Offset Period: Period for the Signal A
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicateurs
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Golden Swings
Arnold Byarufu
Indicateurs
"GoldenSwing" is a comprehensive MetaTrader 5 indicator meticulously crafted by Southern Star Trading, designed to enhance your trading strategies with precision swing high and swing low identification. Harnessing the power of swing analysis, this indicator provides traders with invaluable insights into market reversals and trend continuations, enabling them to make informed trading decisions. With its advanced algorithm, GoldenSwing detects significant swing highs and swing lows in real-time,
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicateurs
ATREND ATREND : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser Comment ça fonctionne L'indicateur "ATREND" pour la plateforme MT5 est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat et de vente robustes en utilisant une combinaison de méthodologies d'analyse technique. Cet indicateur s'appuie principalement sur la plage vraie moyenne (ATR) pour mesurer la volatilité, ainsi que sur des algorithmes de détection de tendance pour identifier les mouvements potentiels du marché. Laissez un message ap
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicateurs
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Stochastic R
Antony Augustine
Indicateurs
Stochastic  Reversal  allows you to recognize reversals professionally. Stochastic Indicator: This technical indicator was developed by George Lane more than 50 years ago. The reason why this indicator survived for so many years is because it continues to show consistent signals even in these current times. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend is. It helps you identify overbought and oversold market conditions within a trend.  Rules
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicateurs
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
Renko System
Marco Montemari
Indicateurs
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Madrid Ribbon
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicateurs
Category: Trend Indicator Platform: MetaTrader 5 Type: Level Indicator Timeframes: All Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading Markets: All Description The Madrid Ribbon is a moving average–based trend visualization tool. It combines multiple exponential or simple moving averages into a ribbon structure that adapts to market changes. The indicator highlights trend direction, possible reentry zones, and areas where reversals may occur. Main features: Dynamic Trend Display – Multiple m
Trend Strength Score
Najmulhuda Bin Mohd Salleh
Indicateurs
Trend Strength Score – MT5 Indicator Trend Strength Score is a non-repainting technical indicator designed to measure and visualize the strength of market trends. It uses a combination of directional and volatility-based metrics to display a real-time trend strength histogram. Key Features Trend strength visualized in four levels: No Trend, Weak, Moderate, Strong Multi-factor analysis using: ADX (trend strength) ATR (volatility) EMA slope (trend direction) Real-time histogram display based on cl
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicateurs
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicateurs
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicateurs
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Currency Strength Meter Pro for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
5 (3)
Indicateurs
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currency
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Plus de l'auteur
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.73 (26)
Indicateurs
Vivez une expérience de trading comme jamais auparavant avec notre indicateur MT5 Fair Value Gap (FVG) inégalé Considéré comme le meilleur de sa catégorie, cet indicateur de marché MQL5 sort de l'ordinaire. offrant aux traders un niveau inégalé de précision et de compréhension de la dynamique du marché. Version EA :   WH Fair Value Gap EA MT5 Indicateur basé sur SMC :   WH SMC Indicator MT5 Caractéristiques: Meilleure analyse de l’écart de juste valeur de sa catégorie. Prise en charge de plus
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.6 (5)
Experts
AutoFib EA est un conseiller expert de pointe conçu pour exploiter la puissance des niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci pour le trading automatisé. Que vous soyez un trader novice ou expérimenté, AutoFib EA renforce votre stratégie de trading avec précision et efficacité. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajustez le paramètre en fonction   des résultats de vos tests. Des questions ? N'hésitez pas à   demander. Caractéristiques principales : Trading automatisé :   ouvrez d
FREE
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Indicateurs
Êtes-vous fatigué de dessiner manuellement les niveaux de Fibonacci sur vos graphiques ? Êtes-vous à la recherche d'un moyen pratique et efficace d'identifier les principaux niveaux de support et de résistance dans votre trading ? Cherchez pas plus loin!   Présentation de DrawFib Pro, l'indicateur ultime de MetaTrader 5 qui effectue automatiquement   les niveaux   d'ibonacci       en s'appuyant sur vos graphiques et fournit des alertes en temps opportun lorsque ces niveaux sont dépassés. Avec Dr
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Experts
Présentation de notre Expert Advisor (EA) de pointe basé sur l'indicateur d'écart de juste valeur très efficace. Conçu pour les traders débutants et expérimentés, cet EA s'appuie sur des algorithmes sophistiqués pour identifier et exploiter les inefficacités du marché, vous assurant de capitaliser sur chaque opportunité de trading. CONTACTEZ-MOI   après l'achat pour le guide manuel (.pdf) Version MT4 :   WH Fair Value Gap EA MT4 Caractéristiques principales : Détection des écarts de juste vale
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
Indicateurs
Vivez une expérience de trading comme jamais auparavant avec notre indicateur MT4 Fair Value Gap (FVG) inégalé Considéré comme le meilleur de sa catégorie, cet indicateur de marché MQL5 sort de l'ordinaire. offrant aux traders un niveau inégalé de précision et de compréhension de la dynamique du marché. Version EA :   WH Fair Value Gap EA MT4 Indicateur basé sur SMC : WH SMC Indicator MT4 Caractéristiques: Meilleure analyse de l’écart de juste valeur de sa catégorie. Prise en charge de plusi
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.18 (11)
Indicateurs
Bienvenue dans notre   modèle de vague de prix   MT5 -- (modèle ABCD) -- Le modèle ABCD est un modèle de trading puissant et largement utilisé dans le monde de l'analyse technique. Il s'agit d'un modèle de prix harmonique que les commerçants utilisent pour identifier les opportunités potentielles d'achat et de vente sur le marché. Avec le modèle ABCD, les traders peuvent anticiper les mouvements de prix potentiels et prendre des décisions éclairées sur le moment d'entrer et de sortir des trans
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Indicateurs
Bienvenue dans l'indicateur avancé de reconnaissance de formes Gartley Cet indicateur détecte le modèle Gartley basé sur HH et LL de la structure des prix et les niveaux de Fibonacci, et lorsque certains niveaux fib sont atteints, l'indicateur affichera le modèle sur le graphique. Version MT4 :   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Cet indicateur fait partie du   combo   Ultimate Harmonic Patterns MT5   , qui inclut toute la reconnaissance des formes.** Caractéristiques : Algorithme avancé pour
FREE
WH Range BreakOut EA MT4
Wissam Hussein
Experts
Exploitez le potentiel du trading de rupture avec   Range Breakout EA,   un conseiller expert méticuleusement conçu pour identifier et négocier les plages de marché avec précision et confiance. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Entrées par défaut pour       EURUSD - H1   . Caractéristiques principales : Détection de plage dynamique :   identifie automatiquement les plages de marché en fonction de vos délais et niveaux clés préférés. Logique de conf
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Experts
Présentation de notre Expert Advisor (EA) de pointe basé sur l'indicateur d'écart de juste valeur très efficace. Conçu pour les traders débutants et expérimentés, cet EA s'appuie sur des algorithmes sophistiqués pour identifier et exploiter les inefficacités du marché, vous assurant de capitaliser sur chaque opportunité de trading. CONTACTEZ-MOI   après l'achat pour le guide manuel (.pdf) Version MT5 :   WH Fair Value Gap EA MT5 Caractéristiques principales : Détection des écarts de juste valeu
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (6)
Indicateurs
Êtes-vous fatigué de dessiner manuellement les niveaux de Fibonacci sur vos graphiques ? Êtes-vous à la recherche d'un moyen pratique et efficace d'identifier les principaux niveaux de support et de résistance dans votre trading ? Cherchez pas plus loin!   Présentation de DrawFib Pro, l'indicateur ultime de MetaTrader 4 qui effectue automatiquement   les niveaux   d'ibonacci       en s'appuyant sur vos graphiques et fournit des alertes en temps opportun lorsque ces niveaux sont dépassés. Avec Dr
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Utilitaires
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Indicateurs
Cet indicateur est basé sur le célèbre indicateur fractal mais avec beaucoup de personnalisation   et de flexibilité, il s'agit d'un outil puissant pour identifier les inversions de tendance et maximiser votre potentiel de profit. Avec ses fonctionnalités avancées et son interface conviviale, c'est le choix ultime pour les traders de tous niveaux. Version MT5 :     Ultimate Fractals MT5 Caractéristiques : Nombre de bougies fractales personnalisables. Lignes d'inversion. Paramètres personnalisa
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Indicateurs
Améliorez votre précision de trading avec l'indicateur MT5   WH   Trading Sessions   pour MetaTrader 5 ! Cet outil puissant vous permet de visualiser et de gérer facilement les principales sessions de marché. Basé   sur :   Indicateur WH SMC MT5 Version MT4 :   Sessions de trading WH MT4 Caractéristiques principales : Panneau d'interface utilisateur interactif   – Sélectionnez et basculez facilement entre les sessions de trading   en Asie, à Londres et à New York   . Alertes et paramètres pe
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Indicateurs
Cet indicateur est basé sur le célèbre indicateur fractal mais avec beaucoup de personnalisation   et de flexibilité, il s'agit d'un outil puissant pour identifier les inversions de tendance et maximiser votre potentiel de profit. Avec ses fonctionnalités avancées et son interface conviviale, c'est le choix ultime pour les traders de tous niveaux. Version MT4 :   Ultimate Fractals MT4 Caractéristiques : Nombre de bougies fractales personnalisables. Lignes d'inversion. Paramètres personnalisabl
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicateurs
Bienvenue dans notre   modèle de vague de prix   MT4 -- (modèle ABCD) --     Le modèle ABCD est un modèle de trading puissant et largement utilisé dans le monde de l'analyse technique. Il s'agit d'un modèle de prix harmonique que les commerçants utilisent pour identifier les opportunités potentielles d'achat et de vente sur le marché. Avec le modèle ABCD, les traders peuvent anticiper les mouvements de prix potentiels et prendre des décisions éclairées sur le moment d'entrer et de sortir des t
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
4 (1)
Experts
AutoFib EA est un conseiller expert de pointe conçu pour exploiter la puissance des niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci pour le trading automatisé. Que vous soyez un trader novice ou expérimenté, AutoFib EA renforce votre stratégie de trading avec précision et efficacité. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ajustez le paramètre en fonction de vos tests       résultats. Des questions ? N'hésitez pas à       demander. Caractéristiques principales : Trading automatisé :    
FREE
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Experts
Exploitez le potentiel du trading de rupture avec   Range Breakout EA,   un conseiller expert méticuleusement conçu pour identifier et négocier les plages de marché avec précision et confiance. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Entrées par défaut pour       EURUSD - H1   . Caractéristiques principales : Détection de plage dynamique :   identifie automatiquement les plages de marché en fonction de vos délais et niveaux clés préférés. Logique de conf
WH ThreeLine Strike MT5
Wissam Hussein
Indicateurs
Indicateur de grève ThreeLine   pour MetaTrader 5 (MT5). Cet outil avancé est conçu pour vous aider à identifier les retournements potentiels du marché avec précision et facilité. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cet indicateur peut améliorer vos décisions de trading et maximiser vos profits. Contact me after purchase for guidance  Principales caractéristiques: Signaux d'inversion précis  : Détectez les inversions de tendance potentielles sur la base du modèle de frappe à trois lig
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Améliorez votre précision de trading avec le       Séances de trading   WH   MT4       Indicateur pour MetaTrader 4 ! Cet outil puissant vous permet de visualiser et de gérer facilement les principales sessions de marché. Basé sur :   WH SMC Indicator MT4 Version MT5 :   Sessions de trading WH MT5 Caractéristiques principales : Panneau d'interface graphique interactif       – Sélectionnez et basculez facilement entre       Asie, Londres et New York       séances de trading. Alertes et paramèt
FREE
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Débloquez une nouvelle dimension de trading avec notre indicateur MQL4 de pointe, Range BreakOut MT4 Cet outil puissant est conçu pour identifier et capitaliser sur les mouvements de prix lorsqu'ils sortent des fourchettes établies, vous offrant la précision et la confiance nécessaires pour prospérer dans le monde dynamique des marchés financiers. Version MT5  :   WH Range BreakOut MT5 Caractéristiques: Détection précise de la portée. Multi Symboles et multi TimeFrames (Scanner). Signaux
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indicateurs
Débloquez une nouvelle dimension du trading avec notre indicateur MQL5 de pointe, Range BreakOut MT5 Cet outil puissant est conçu pour identifier et capitaliser sur les mouvements de prix lorsqu'ils sortent des fourchettes établies, vous offrant la précision et la confiance nécessaires pour prospérer dans le monde dynamique des marchés financiers. Version MT4  :   WH Range BreakOut MT4 Caractéristiques: Détection précise de la portée. Multi Symboles et multi TimeFrames (Scanner). Signaux de r
WH Price Wave EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Experts
Présentation du Price Wave EA MT5 Expert Advisor - un outil innovant conçu pour exploiter la puissance du modèle ABCD sur le marché des changes,   développé pour MetaTrader 5 Cet EA tire parti de mon indicateur gratuit   Price Wave Pattern MT5   pour identifier les opportunités commerciales lucratives avec précision et efficacité. Le modèle ABCD est un modèle de graphique bien connu et fiable utilisé par les traders professionnels pour identifier les inversions ou les continuations de tendance
WH SMC Indicator MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the   Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT5 Version :   WH SMC Indicator MT5 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT4 platfo
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicateurs
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Bienvenue dans l'indicateur de reconnaissance avancée du motif Gartley Cet indicateur détecte le modèle de Gartley basé sur HH et LL de la structure des prix et des niveaux de Fibonacci, et lorsque certains niveaux de fib sont atteints, l'indicateur affichera le modèle sur le graphique. Version MT5 :   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Cet indicateur fait partie du   combo     WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   , qui inclut toute la reconnaissance de formes.** Caractéristiques : Algorithme ava
FREE
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicateurs
Bienvenue dans l'indicateur de reconnaissance Ultimate Harmonic Patterns Le modèle Gartley, le modèle Bat et le modèle Cypher sont des outils d'analyse technique populaires utilisés par les traders pour identifier les points d'inversion potentiels sur le marché. Notre indicateur de reconnaissance des modèles harmoniques ultimes est un outil puissant qui utilise des algorithmes avancés pour analyser les marchés et identifier ces modèles en temps réel. Avec notre indicateur de reconnaissance des
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicateurs
Bienvenue dans l'indicateur Twin Peak MT4 --(Double Top/Bottom)-- L'indicateur Double Top and Bottom est un outil d'analyse technique conçu pour identifier les schémas d'inversion potentiels sur le marché. Il identifie les zones où le prix a fait deux pics ou creux consécutifs de hauteur presque égale, suivis d'un mouvement de prix dans la direction opposée. Cette tendance indique que le marché est en perte de vitesse et pourrait être prêt pour un renversement de tendance. Caractéristiques:
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indicateurs
Présentation d'Auto Trendline, l'indicateur MT4 innovant qui automatise le processus de dessin des lignes de tendance sur vos graphiques. Dites adieu à la tâche fastidieuse et fastidieuse de dessiner manuellement les lignes de tendance, et laissez Auto Trendline faire le travail pour vous ! * Contactez-moi après l'achat pour vous envoyer    des instructions et un guide étape par étape. Grâce à son algorithme avancé, Auto Trendline détecte et dessine automatiquement des lignes de tendance po
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Vous en avez marre de passer à côté des tendances rentables du marché ? Souhaitez-vous disposer d'un outil fiable capable d'identifier les continuations de tendance avec précision et exactitude ? Cherchez pas plus loin! Notre indicateur de poursuite de tendance est là pour renforcer votre stratégie de trading et vous aider à garder une longueur d'avance. L'indicateur de continuation de tendance est un outil puissant, spécialement créé pour aider les traders à identifier et confirmer les modèl
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
Indicateurs
Candles Fusion is a powerful   MT4   indicator that enhances your trading analysis by displaying higher timeframe candles on the current timeframe. This unique feature provides traders with a comprehensive view of price action across different timeframes, enabling them to make more informed trading decisions. Features: Multi-Timeframe Overlay. Customizable Timeframe Selection. Clear Visualization and color candle selection .  Real-Time Updates.  User-Friendly Interface.  Candles Fusion is a mu
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis