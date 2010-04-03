WH XDashboard MT5

Exploitez tout le potentiel de votre indicateur de trading avec XDashboard MT5, l'indicateur de tableau de bord ultime pour MetaTrader 5.

Conçu pour les traders qui exigent précision et efficacité, XDashboard MT5 offre une vue inégalée de n'importe quel indicateur sur plusieurs symboles et périodes,

le tout à partir d’une interface unique et personnalisable.

** Ce prix est pour une durée limitée **

Caractéristiques:

Intégration d'indicateurs personnalisés



Surveillance complète de plusieurs symboles

Analyse multi-périodes

Interface conviviale

Mises à jour en temps réel

Système d'alerte flexible

Optimisation des performances



XDashboard MT5 n'est pas seulement un indicateur ; c'est un outil puissant qui améliore votre efficacité commerciale.

En offrant une vision globale du marché, il vous permet de prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Que vous soyez un trader débutant ou un professionnel chevronné, le tableau de bord des indicateurs (XDashboard MT5) s'adapte à vos besoins et améliore votre expérience de trading.




