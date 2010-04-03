WH XDashboard MT5

Ottieni il pieno potenziale del tuo indicatore di trading con XDashboard MT5, l'indicatore dashboard definitivo per MetaTrader 5.

Progettato per i trader che richiedono precisione ed efficienza, XDashboard MT5 offre una visione impareggiabile di qualsiasi indicatore su più simboli e intervalli di tempo,

il tutto da un'unica interfaccia personalizzabile.

** Questo prezzo è per un periodo limitato **

Caratteristiche:

  • Integrazione di indicatori personalizzati

  • Monitoraggio completo multi-simbolo

  • Analisi multi-timeframe

  • Interfaccia intuitiva

  • Aggiornamenti in tempo reale

  • Sistema di allarme flessibile

  • Ottimizzazione delle prestazioni


XDashboard MT5 non è solo un indicatore; è uno strumento potente che migliora l'efficienza e l'efficacia del tuo trading.
Fornendo una visione olistica del mercato, ti consente di prendere decisioni informate con sicurezza.
Che tu sia un trader principiante o un professionista esperto, il dashboard degli indicatori (XDashboard MT5) si adatta alle tue esigenze e migliora la tua esperienza di trading.


