Köşe Dr.Fx - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çok teşekkür ederim Prival. Ancak, farklı yönlerde kazıyorum. Ve bir pip'in kesirlerini yakalama girişimleri bana yabancı değil, bu HFT olmasa da, filtrelerle ilgili aynı fikirlerin dayandığı anlamda piping de değil. Burada balık olduğunu sizden duymak önemli :-)
Sana daha fazla yardım etmeye çalışacağım. Hangisi önemli bana göre. Bu tırtıllarla ilgili değil, birçok insan yanlışlıkla keneleri analiz ederseniz, bunun kesinlikle bir tırtıl olduğuna inanır. Burada mesele farklıdır, optimal kontrol teorisindendir. Bizim durumumuzda, kontrol nesnesi bizim hesabımızdır. Lyapunov, Pontragin ve diğerleri tarafından elde edilen tüm optimal kontrol formülleri sürekli zamanda (integraller) elde edilir. Ama bunları pratikte uygulamaya başladığınızda zorluklarla karşılaşıyorsunuz, en önemlisi bizim ayrı bir izleme ve kontrole sahip olmamız.
5 dakikanızı ayırın, yani. bu süre zarfında nesneyi kontrol edemezsiniz (TP ve SL'yi kontrol sinyalleri olarak görmüyorum, bunlar daha çok sınır koşulları, acil durdurma vinci gibi kısıtlamalar :-)). Nesnenizin 5 dakika boyunca kontrolsüz bir şekilde hareket ettiği ortaya çıktı (böyle bir otopilot yapsaydık, duvara yaslanırdık :-), ama burada forex için her şey mümkün görünüyor , gündüz çalışan ucubeler var, saatlik mumlar .... dağlık bir yolda bir arabada acele etmek ve saatte 1 kez direksiyona dokunmak gibidir (felaket yakındır) ...
Bu nedenle, her zaman piyasayı izlemeli, ondan mümkün olduğunca sık veri almalısınız ve tek bir döviz çifti için değil (piyasa sadece euro/dolar kurundan ibaret değildir, çok daha geniştir). Bu verileri aldıktan sonra, analiz edin ve bu yönde daha fazla durmak mı yoksa dönüş mü yapmak istediğinize karar verin.
Burada en iyi işlemlerimden birine bağlantılar verdim, yarım yıl boyunca poz verdim, 16 rakam aldım ve her zaman hareket yönünde yükseldim.
Bu nedenle mesele borulama ile ilgili değil, kontrol kalitesi ve alınan verinin kalitesi ile ilgili.
Daha küçük bir zaman dilimine geçmek için başka bir argüman. Kotelnikov teoremi var ve örnekleme sıklığını belirliyor, 5 dakikada 10 dakikadan daha kısa bir süreye sahip tüm dalgalanmalara analiz için erişilemiyor ...
Ve bir şey daha, tüm piyasayı izlerseniz, çoklu para birimi analizi, bir tür sentetik oluşturursanız, o zaman benim açımdan uygulamamak daha iyidir Algoritmanın girişine yakın, gerçek şu ki MT'de her şey tekliflere dayalıdır ve bu, analiz için tamamen doğru değildir. Girişte FİYAT yazmanız gerekiyor ve bu konsepte en yakın fiyat bence (ask + alış) / 2'ye eşit bir boşluktur.
Ama burada zaten MT kısıtlamalarıyla karşılaşacaksınız (yeni bir veri beslemesini beklemeniz gerekiyor) çünkü şimdi hastanedeki ortalama sıcaklık sor...
Meslektaşlarım, tüm işlemleri kapatıyorum.
EURUSD tahmin edildiği gibi düştü
GBPUSD yükselmek istemiyor ama düşmedi de
EURJPY tahmin edildiği gibi düştü
USDCAD tahmin edildiği gibi düştü, sonra yükseldi, ancak olduğundan daha yüksek değil. Genel olarak, daha önce değil, şimdi kapatsanız bile kayıp da olmaz.
PS Özel, teşekkürler. Yukarıdaki gönderide söylediklerinin çoğu sadece sağduyulu ve herkes için çok açık. Mümkün olduğunca eksiksiz ilk verileri analiz etmenin gerekli olduğunu kabul ediyorum. M5'im dakikaları ve altındakileri görmezden gelme arzusundan değil, sadece hesaplama hızı arzusundan dolayı. Saatlik ve günlük mumlarla ilgili karşılaştırmayı paylaşıyorum. Yarıya kadar istemek + teklif vermek konusunda da muhtemelen aynı fikirdeyim, ancak bunun gerçekten önemli olduğunu düşünmüyorum.
...
PS Özel, teşekkürler. Yukarıdaki gönderide söylediklerinin çoğu sadece sağduyulu ve herkes için çok açık. Mümkün olduğunca eksiksiz ilk verileri analiz etmenin gerekli olduğunu kabul ediyorum. M5'e dakikaları ve altındakileri görmezden gelme arzusundan değil, sadece hesaplama hızı arzusundan dolayı sahibim. Saatlik ve günlük mumlarla ilgili karşılaştırmayı paylaşıyorum. Yarıya kadar istemek + teklif vermek konusunda da muhtemelen katılıyorum, ancak bunun gerçekten önemli olduğunu düşünmüyorum.
Bunun sağduyu olduğu, uzmanlık alanınızın dışındadır. Sizin için bunlar bariz şeyler + Basit bir dille yazmaya çalışıyorum (karmaşık matematiksel hesaplamalar olmadan). İsterseniz size bu forumun birkaç saygın üyesini sağlayabilirim ve onları buna ikna etmeye çalışabilirim.
İşte bir bağlantı örneğin, uzun yıllar aldı http://forum.mql4.com/en/5190/page2#19194
Gündüzü seven birkaç tane daha verebilirim (buldum, haftalarca analiz eder :-)), onu yanıldığına ikna etmeye çalışın. Burada ne hakkında yazdığımızı hiç anlamayacaklar, çünkü bizim için açık, onlar için değil, çünkü bu onların bilgisinin ve anlayışının ötesindedir.
Hakkında (sorun + teklif verin)/2
Faaliyetinizin doğası gereği, metroloji ile ilgileniyorsunuz, bu nedenle bilinmeyen bir miktarı tahmin etme teorisi size yakın ve tanıdık geliyor. Gerilim (akım, fiyat vb.) olabilir. Gerçeği kimse bilmiyor, biz sadece bu bilinmeyen miktarın bir tahminini alabiliriz ve cihazın hatasını hesaba katarak, sadece gerçek FİYAT'ın bir tür güven aralığında olduğunu söyleyebiliriz.
Bu bilgiyi piyasaya aktaralım. Cihazımız nedir? Doğruluğu nedir?
Sor ve teklifin bu aralığın sınırları olduğu gerçeğinden hareket ediyorum (evet, cihazın yalan söylemesine izin verin ve hatasının büyüklüğü benim için bilinmiyor), ancak daha iyisi yok, kimse gerçek fiyatı bilmiyor, sadece biz diğer teklif sahipleri tarafından bu bilinmeyen değerin bir tahmini var.
Şimdi durumu analiz edelim, teklif ve talepte hacimler var, henüz anlaşma yok (hiç kimse bir sonraki anlaşmanın hangi fiyattan, teklif veya talep ile gerçekleşeceğini bilmiyor). Bu nedenle, analiz için bu aralığın ortasına eşit bir nokta almak en iyisidir (tüm aralığı, yayılmayı da kullanabilirsiniz), şimdi bir sonraki adım, hala anlaşma yok, ancak hacimler talepten kaldırılmaya başlandı. ve/veya teklif, yani Bu fiyat değerlendirmesini değiştiren piyasa katılımcıları ortaya çıkıyor (ve bu katılımcıların spread'in kenarlarında erimekten korkmadıklarını belirtmek istiyorum !!!) ve spread simetrik olarak genişlerse, fiyat değerlendirmesi değişmedi, (ask + teklif) / 2 noktasındaydı, yani orada, ancak simetrik değilse, sorma sadece büyüdü mü? sonra bu değerlendirmede bir değişiklik oldu ...
Bunun sağduyu gibi göründüğünü anlıyorum, ancak piyasadaki fiyatlandırma konusundaki bilgim ve anlayışımdan, camda neler olup bittiğinin fiziğinden yola çıkıyorum. Bu bana yardımcı oldu, ancak yalnızca kafanızı karıştırabilir, sizin için uygun ve anlaşılır olanı yapın. Ve bir seçenek olarak, bir dijital filtre oluştururken bunu bırakın, sadece bu değeri girişe besleyin ve filtrenin daha iyi çalışıp çalışmayacağını görün
ZY Evet ve Lyapunov ve Pontryagin maksimum ilkesi hakkında, pratikte uygulanamazlar (nadir istisnalar dışında). Letov-Kalman kriteri burada en uygun olanıdır http://drive.ispu.ru/elib/kolganov2/l7.html
Meslektaşlarım, tüm işlemleri kapatıyorum.
EURUSD tahmin edildiği gibi düştü
GBPUSD yükselmek istemiyor ama düşmedi de
EURJPY tahmin edildiği gibi düştü
USDCAD tahmin edildiği gibi düştü, sonra yükseldi, ancak olduğundan daha yüksek değil. Genel olarak, erken değil şimdi kapatsanız bile kayıp da olmaz.
PS Özel, teşekkürler. Yukarıdaki gönderide söylediklerinin çoğu sadece sağduyulu ve herkes için çok açık. Mümkün olduğunca eksiksiz ilk verileri analiz etmenin gerekli olduğunu kabul ediyorum. M5'im dakikaları ve altındakileri görmezden gelme arzusundan değil, sadece hesaplama hızı arzusundan dolayı. Saatlik ve günlük mumlarla ilgili karşılaştırmayı paylaşıyorum. Yarıya kadar istemek + teklif vermek konusunda da muhtemelen aynı fikirdeyim, ancak bunun gerçekten önemli olduğunu düşünmüyorum.
Piyasadan çıktınız ve kısa süre sonra tüm pariteler için iyi bir hareket başladı. Niye ya? Filtrenize güvenmiyor musunuz?
Konuyu gerçekten bitirmek istiyordum. Privat'ın onayını duydum, bu kadar yeter. Ayrıca işe koyul. Yoğun gün. Bu dün monitördeki benim. Ya insanlar, piyasanın benim tarafımdan kontrolü olmadan, aşırı saflıktan tahminlerime para kaybederse?
Privat, gerçekten çok iyisin. Forum 4'te birçok şubenizi okudum, kendime faydalı şeyler çiziyorum. Ama burada metrolojiyle uğraştığımı düşürdün. Bu doğru değil. Bilimle sanayi arasında öyle bir dönem geçirdim ki. Ama şimdi sanayideyim.
Bugün size göstereceğim filtre daha çok gecikmeyen bir filtre. Yani, gecikmesizlik dediğim şey (dolapta kendi iskeletleri var, ne demek istediğimi tam olarak matematiksel olarak anlamaya başlarsanız) daha kısa geçici süreçlerle elde edilir. Kısacası, görünüşü halka daha garip görünecek. Ancak bitlerle ilgili sorular, "neden büyük kalın maksimumun sağındaki filtrede fiyatta büyük kalın maksimum var" ruhunda daha azına neden olacaktır. Aynı zamanda OEM (volatilite oranı) ile ne demek istediğimi deşifre ettiğim için görüntülenen aralıkta (2*288 M5 bar öncesi gibi) bu filtre karakteristiğini imzalayacağım.
USDCAD'i bu kadar çok seviyorsak, öyle olsun: en üstte farklı yumuşatmalara sahip bir dizi 5 filtre uygulaması var, aşağıda sadece bir eğri var, Z5 = F ve OEM değeri.
filtre o kadar düzgün değil, bu nedenle pazara giriş yönünün seçimi daha çok "gözle", filtreyi kendi beyninizle yumuşatıyor. Yani satıyorum.
Ben de EURUSD satıyorum. Genel olarak, filtre, türevin açık bir işareti ile düz bir çizgi gibi görünmediğinde, üzerinde nasıl işlem yapılacağına dair farklı düşünceler başlar. "Onu takip etmek" açıkça daha zor. Ek olarak, fiyat oynaklığı daha büyük olduğu için, herhangi bir uyumsuzluğun filtreden ziyade fiyat hareketi tarafından ortadan kaldırılmasının daha olası olduğu fikri ortaya çıkmaktadır. Yani, filtreye fiyat hareketinde işlem yapmalısınız. Aslında her şey daha zor. Sadece oynaklık oranı gibi bir özellik değil, önemlidir. Ama aynı zamanda bu oynaklıkların doğası. Orada, filtrenin yerine, yaklaşık olarak aynı eğrinin olduğunu, ancak üzerine bindirilmiş beş pip genliğinin bir kıvrımı olduğunu hayal edin. Sonuç olarak, "filtrenin" oynaklığı orijinal eğrinin oynaklığından daha yüksek olacak, ancak gerçekte formu (filtre eğrisi) değişmeyecektir. Oynaklığın doğası, fiyat ve filtre durağan değildir. Bu nedenle, filtre açıkça "pürüzsüz" değilse, o zaman nasıl ticaret yapılacağı sorusu göründüğü kadar basit değildir. Zihinsel olarak (daha doğrusu, 8 saat boyunca ksmooth operatörü) filtre eğrisini düzelteceğim ve onun yönünde işlem yapacağım.
Ama GBPUSD alacağım.