Köşe Dr.Fx - sayfa 9
Um. Belirlenen yön doğru görünüyor. Beş ticaretin tümü olumlu.
EURCHF alayım... 1.0389'dan.
USDCHF... 0,9154'ten sat...
Genel olarak, sonuç çıkarmak için çok erken olabilir, ancak örneğin, AUDCAD'de trendde bir değişiklik işareti görüyorum ... 0,9593'ten satıyorum... bu akşam forumdaki sekizinci gösteri...
USDSGD... 1.3232'den satış... 10 piplik 0.0001 beni rahatsız etmiyor bile...
Bugün için 10 çekim... AUDJPY... satılık net bir işaret yok, ancak büyüme açıkça durdu... 95.12'den satış....
Toplam 10 işlem açıldı.
En ilginç EURUSD çifti için... satın alın. Daha fazla satın alacağım, sanırım.
Tüm anlaşmaları kapatıyorum. Toplamda, büyük bir eksi. Sabahları her şeyi normal bir artıda kapatmak mümkündü. 10'unun da aynı anda siyah olduğu anlar oldu. Sadece akşamları bilgisayara geçebildiğim için özür dilerim. Burada filtre yok. Uygun izleme ile, bazı anlaşmaların uzun zaman önce kesilmesi veya devredilmesi gerekirdi. Gelecekte bu tür durumlar yaratmamak için kendimi daha fazla bir araçla sınırlayacağım. EURUSD'ye izin verin.
Bir süre önce satışa başlamanın gerekli olduğu görülebilir. Satarım. 1.1265'ten.
Filtre seçenekleriyle oynatılıyor...
GBPUSD de satılabilir