khorosh :

Tek bir trend göstergesi ile karşılaştırılabilir.

Yasaktır. Tabii ki gecikti. Aynı başarı ile SMA'da işlem yapmayı deneyebilirsiniz. Bildiğiniz tüm göstergeler saçmalık. Çalışamazlar.
 
 
Dr.Fx :
İşte onları karşılaştırın ve görün ya da görmeyin. USDJPY'de satışı doğru girdiğinizden emin değilim. Şahsen, Uzman Danışmanım hiçbir gösterge olmadan çalışır.
 
Rastgele tesadüf. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, vakaların %50'sinde öyle olması gerekir. Ancak, daha hafif söylemek gerekirse, sağladığınız göstergeyi kullanarak karlı bir şekilde ticaret yapmanın mümkün olduğundan şüpheliyim.
 
khorosh :
USDJPY'nin eşiğindeyiz. Genelde akla göre piyasadan çıkmak gerekirdi. Ama bir kez sattı, sonra sattı. Henüz satın almak için de bir neden yok (gün içi ticaret için, diğer zaman ölçekleri için, fiyat ve zaman eksenleri boyunca beklenen hareket ölçeğine bağlı olarak hem satış kararı hem de satın alma kararı aynı anda doğru olabilir) .

.

 
Dr.Fx :
Ben de genellikle tüm göstergeler hakkında şüpheciyim, bu yüzden onları bir Expert Advisor'da kullanmıyorum. Ancak filtrenizi bir şeyle karşılaştırmak ilginç. Gördüğün gibi arzuna cevap vermedin.
 
khorosh :
Ben de genellikle tüm göstergeler hakkında şüpheciyim, bu yüzden onları bir Expert Advisor'da kullanmıyorum. Ancak filtrenizi bir şeyle karşılaştırmak ilginç. Gördüğün gibi arzuna cevap vermedin.
Yüce yargıç ile karşılaştırın - forex. Günün sonunda, burada belirtildiği gibi işlemlerin hastalıklı bir kâr olmadığı hesap özetini ve hesabı göstereceğim. Bu, ilk günün iyi bir sonucu ve geri kalanı için tohum olacaktır.
 

GBPUSD ile kapatıyorum. belirsiz an.

 
Dr.Fx :
Burada her şey o kadar net değil. Herhangi bir göstergenin (veya örneğin filtrenizin) yüksek performansı çoğu durumda yanlış sinyaller verebilir. Dolayısıyla bu kalitenin ticarette kullanıldığında her zaman olumlu bir rol oynadığı düşünülemez. Burada da, ters yöndeki ilk küçük sapması üzerine göstergenize göre hemen girmeyeceksiniz. Fiyatın istikrarlı bir şekilde yönünü tersine çevirmesini sağlamak biraz zaman alır, bu nedenle filtrenizin tüm olası performans potansiyelini asla kullanamayacaksınız.
 

GBPUSD satın alıyorum. İnce bir büyüme ipucu:

