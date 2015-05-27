Köşe Dr.Fx - sayfa 3
Tek bir trend göstergesi ile karşılaştırılabilir.
Yasaktır. Tabii ki gecikti. Aynı başarı ile SMA'da işlem yapmayı deneyebilirsiniz. Bildiğiniz tüm göstergeler saçmalık. Çalışamazlar.
İşte onları karşılaştırın ve görün ya da görmeyin. USDJPY'de satışı doğru girdiğinizden emin değilim. Şahsen, Uzman Danışmanım hiçbir gösterge olmadan çalışır.
USDJPY'nin eşiğindeyiz. Genelde akla göre piyasadan çıkmak gerekirdi. Ama bir kez sattı, sonra sattı. Henüz satın almak için de bir neden yok (gün içi ticaret için, diğer zaman ölçekleri için, fiyat ve zaman eksenleri boyunca beklenen hareket ölçeğine bağlı olarak hem satış kararı hem de satın alma kararı aynı anda doğru olabilir) .
Rastgele tesadüf. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, vakaların %50'sinde öyle olması gerekir. Ancak, daha hafif söylemek gerekirse, sağladığınız göstergeyi kullanarak karlı bir şekilde ticaret yapmanın mümkün olduğundan şüpheliyim .
Ben de genellikle tüm göstergeler hakkında şüpheciyim, bu yüzden onları bir Expert Advisor'da kullanmıyorum. Ancak filtrenizi bir şeyle karşılaştırmak ilginç. Gördüğün gibi arzuna cevap vermedin.
GBPUSD ile kapatıyorum. belirsiz an.
GBPUSD satın alıyorum. İnce bir büyüme ipucu: