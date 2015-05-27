Köşe Dr.Fx - sayfa 12

EURJPY ve USDCAD satın aldı.

 

USDCAD iyi büyüyor...

almam lazım.

 

EURJPY için zaten satışa girmek gerekliydi.

Gündüz pek izlemedim.

EURUSD için de benzer şekilde. Pozisyonu kilitledi.

net bir eğilim görünene kadar.

 

USD/JPY alıyorum.

İşlemlerin hesabımda görüntülenebileceğini ve görüntülenmesi gerektiğini hatırlatırım, ayrıntılar yukarıdadır.

USDCHF de satın alınabilir.

 

GBPUSD satmanızı tavsiye ederim.

 

Gerçek filtrede bir şey görünür ilgi değil. TAMAM.

Sadece sonucu bildireceğim: 100 binlik ilk depo ikiye katlandı. İlk gün biraz topaklıydı, filtreler görünmesine rağmen geri dönecek zaman yoktu. İkinci gün daha hareketliydi. Sonuç belli.

görev: hafta sonuna kadar mevcut seviyeyi (200k) ikiye katlayın (400k'ya kadar).

 
Dr.Fx :

ve filtre hakkında hangi bilgiler (dijitalin bile özellikleri vardır)?
 
Dr.Fx :

İyi! Mesajları izliyorum ama soru sormaya korkuyorum, cahil gibiyim

 
o gecikmedi. ve bu nedenle karlı. onu takip etmen yeterli.
 
sor, kişisel olarak yapabilirsin.
