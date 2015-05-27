Köşe Dr.Fx - sayfa 10
bu tür filtre ayarları ile düzleştirilmiş eğrileri sağ tarafa getirmeye gerek yok... 8 işlem açtım sonucu bekliyoruz.
Gün içerisinde piyasayı takip edip siteye yazı yazamayacağım. Tüm anlaşmaları kapatıyorum.
Yaklaşımın işe yaradığı görülebilir. +60, +70, +40, +20 pip iyi ve doğru. USDCAD için eksi 20 pip hafif bir dalgalanmadır ve sonra: 1.2135'ten aldım ve 1.2162'ye kadar bir artış oldu, sonra hafif bir düşüş olağan bir şey, pozitif bölgede gece kapanmaya değerdi. Ama genel olarak, ilk yayılmadan biraz daha fazla, toplamda bir miktar eksi kapatıyorum. GBPUSD için felaket eksi 200 pip nedeniyle. Ne oluyor. Böyle bir çift. İngiltere Merkez Bankası bazen GBP'yi beklenmedik bir şekilde çekerek düşmesini ve yükselmesini engelliyor. Bir pislik içinde gerçekleştirilen bu öngörülemeyen piyasa dışı an, resimde açıkça görülmektedir.
aslında, GBPUSD paritesinin kendisinin tahmin edildiği gibi aşağı hareket etmesi nedeniyle ortaya çıktı ve harekete geçmemiz gerekiyordu. EURUSD'de her şeyin yolunda olduğu, yani nedeninin pound olduğu görülebilir.
Gerçek zamanlı filtrenin ardından, satışı kapatacak ve alışı 1,54 seviyesinden açacak ve 100 pip yukarı harekette (neredeyse 1,55'e) kârın, 150 pip yukarı harekette (1,55'e) birikmiş zararı dengelemesine izin verecek.54 ). Ancak uyudum.
gösterge olarak birkaç haftalığına tarihe bir gezi yapabilir miyim? (Bunun için bir test cihazı var!)
10 gün boyunca aynı filtre ayarlarına sahip resim (288*10 M5 bar):