Köşe Dr.Fx - sayfa 4

Yeni yorum
 

USDCAD büyük bir düşüş eğiliminde. Mevcut anlaşmaya ek olarak satış.

 
Prival-2 :

Dijital filtrenin özellikleri, bir işlemin açılması/kapanması ile belirlenmez. Dijital filtrenin diğer iyi bilinen özellikleri vardır, bunlarla başlamanız gerekir, bunlar frekans yanıtı, faz yanıtı vb. + filtreler optimaldir (teorik olarak en iyisi, diyelim ki daha iyi olmaz, olamaz) ki bu pratikte genellikle elde edilemez ve tutarlı olanlar vardır ... ve dijital filtreyi pratikte kullanmadan önce, kullanılan filtrenin frekans yanıtının ve faz yanıtının en azından ne olduğunu belirlemek gerekir...

İyi bir (bilgilendirici konu) çıkabileceği umuduyla, mesaja dijital filtre ile ilgili dersler ekliyorum. Umarım birileri işine yarar.

Alım satım amaçlarımız için, bir dürtü uygulandığında minimum gecikme ve minimum aşma önemlidir. Birbirinden bağımsız şeyler
 

USDJPY için satış kararı doğruydu, şimdi daha net görülüyor: bir satış anlaşması ekleyebilirsiniz.

 
Alexey Volchanskiy :
Alım satım amaçlarımız için, bir dürtü uygulandığında minimum gecikme ve minimum aşma önemlidir. Birbirinden bağımsız şeyler
Birbirinden tamamen bağımsız şeyler. Hiç.
 
Dr.Fx :

USDCAD büyük bir düşüş eğiliminde. Mevcut anlaşmaya ek olarak satış.

Ve son sıçramanın destek hattından gelmesinden veya bir demoda olmanızdan korkmuyorsunuz ve umursamıyorsunuz, asıl mesele filtreyi kontrol etmektir.
 

Size bunu (hiç bağımlı olmadıklarını) göstermek ve destekle ilgili soruyu yanıtlamak için şu anda USDCAD için bir dizi filtre vereceğim:


Fiyatın sağ tarafında yerel bir minimum görüyor musunuz? W1 - W5 filtrelerinin minimumlarını görüyor musunuz? Zaman ekseni boyunca filtrelerdeki diplerin pozisyonlarının yumuşatma derecesine bağlı olmadığını ve düşük fiyatla örtüştüğünü görüyor musunuz? Bu - zaman ekseni boyunca yerel ekstremin konumunun korunması - yumuşatma derecesine bakılmaksızın - gecikmesiz bir filtrenin en önemli özelliğidir. Bana SMA'da bunun gibi bir resim göstermeyi deneyin ya da Kalman'ın "daha iyisi olmuyor"...

 
Dr.Fx :

Size bunu (hiç bağımlı olmadıklarını) göstermek ve destekle ilgili soruyu yanıtlamak için şu anda USDCAD için bir dizi filtre vereceğim:

Fiyatın sağ tarafında yerel bir minimum görüyor musunuz? W1 - W5 filtrelerinin minimumlarını görüyor musunuz? Zaman ekseni boyunca filtrelerdeki diplerin pozisyonlarının yumuşatma derecesine bağlı olmadığını ve düşük fiyatla örtüştüğünü görüyor musunuz? Bu, geciktirilmemiş bir filtrenin en önemli özelliği olan zaman ekseni boyunca yerel ekstremum konumunun korunmasıdır.

2 üst eğride, minimumların henüz oluşmadığını görüyorum.
 
khorosh :
2 üst eğride, minimumların henüz oluşmadığını görüyorum.
Ve oluştuklarını görüyorum, ancak yumuşatma miktarı nedeniyle gözle zar zor farkediliyor (W4) ve neredeyse görünmez hale geldiler (W5). Daha önce resimlerde olanın doğasının görülebilmesi, farklı yumuşatmalara sahip bir dizi eğri içindedir. Endişelenmeyin, USDCAD kesinlikle düşüşte.
 
Dr.Fx :
Ve oluştuklarını görüyorum, ancak yumuşatma miktarı nedeniyle gözle zar zor farkediliyor (W4) ve neredeyse görünmez hale geldiler (W5). Daha önce resimlerde olanın doğasının görülebilmesi, farklı yumuşatmalara sahip bir dizi eğri içindedir. Endişelenmeyin, USDCAD kesinlikle düştü.

Eğrinin yönü değişmediyse, minimum oluşmamıştır. Filtrenizin olası üstün özelliklerini inkar etmeyeceğim.

Son grafiğin zaman ölçeğinin ortasındaki yerel fiyat maksimumu ile filtre eğrinizin bükülme noktası (üst) arasındaki süreyi gecikme olarak görüyor musunuz?

 
khorosh :

Son grafiğin zaman ölçeğinin ortasındaki yerel fiyat maksimumu ile filtre eğrinizin bükülme noktası (üst) arasındaki süreyi gecikme olarak görüyor musunuz?

Bu iyi bir soru. Ama bu etki bariz. Yerel ekstrema hem orada hem de orada korunur. Ancak fiyata baktığınızda soldaki yüksek olanı daha önemli buluyorsunuz. Aslında sağdaki maksimum daha önemlidir. Trenddeki bir değişikliği işaret eder. Ve solda - sadece yerel bir ekstremum.
1234567891011...14
Yeni yorum