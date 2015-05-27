Köşe Dr.Fx - sayfa 4
USDCAD büyük bir düşüş eğiliminde. Mevcut anlaşmaya ek olarak satış.
Dijital filtrenin özellikleri, bir işlemin açılması/kapanması ile belirlenmez. Dijital filtrenin diğer iyi bilinen özellikleri vardır, bunlarla başlamanız gerekir, bunlar frekans yanıtı, faz yanıtı vb. + filtreler optimaldir (teorik olarak en iyisi, diyelim ki daha iyi olmaz, olamaz) ki bu pratikte genellikle elde edilemez ve tutarlı olanlar vardır ... ve dijital filtreyi pratikte kullanmadan önce, kullanılan filtrenin frekans yanıtının ve faz yanıtının en azından ne olduğunu belirlemek gerekir...
İyi bir (bilgilendirici konu) çıkabileceği umuduyla, mesaja dijital filtre ile ilgili dersler ekliyorum. Umarım birileri işine yarar.
USDJPY için satış kararı doğruydu, şimdi daha net görülüyor: bir satış anlaşması ekleyebilirsiniz.
Alım satım amaçlarımız için, bir dürtü uygulandığında minimum gecikme ve minimum aşma önemlidir. Birbirinden bağımsız şeyler
USDCAD büyük bir düşüş eğiliminde. Mevcut anlaşmaya ek olarak satış.
Size bunu (hiç bağımlı olmadıklarını) göstermek ve destekle ilgili soruyu yanıtlamak için şu anda USDCAD için bir dizi filtre vereceğim:
Fiyatın sağ tarafında yerel bir minimum görüyor musunuz? W1 - W5 filtrelerinin minimumlarını görüyor musunuz? Zaman ekseni boyunca filtrelerdeki diplerin pozisyonlarının yumuşatma derecesine bağlı olmadığını ve düşük fiyatla örtüştüğünü görüyor musunuz? Bu - zaman ekseni boyunca yerel ekstremin konumunun korunması - yumuşatma derecesine bakılmaksızın - gecikmesiz bir filtrenin en önemli özelliğidir. Bana SMA'da bunun gibi bir resim göstermeyi deneyin ya da Kalman'ın "daha iyisi olmuyor"...
Fiyatın sağ tarafında yerel bir minimum görüyor musunuz? W1 - W5 filtrelerinin minimumlarını görüyor musunuz? Zaman ekseni boyunca filtrelerdeki diplerin pozisyonlarının yumuşatma derecesine bağlı olmadığını ve düşük fiyatla örtüştüğünü görüyor musunuz? Bu, geciktirilmemiş bir filtrenin en önemli özelliği olan zaman ekseni boyunca yerel ekstremum konumunun korunmasıdır.
2 üst eğride, minimumların henüz oluşmadığını görüyorum.
Ve oluştuklarını görüyorum, ancak yumuşatma miktarı nedeniyle gözle zar zor farkediliyor (W4) ve neredeyse görünmez hale geldiler (W5). Daha önce resimlerde olanın doğasının görülebilmesi, farklı yumuşatmalara sahip bir dizi eğri içindedir. Endişelenmeyin, USDCAD kesinlikle düştü.
Eğrinin yönü değişmediyse, minimum oluşmamıştır. Filtrenizin olası üstün özelliklerini inkar etmeyeceğim.
Son grafiğin zaman ölçeğinin ortasındaki yerel fiyat maksimumu ile filtre eğrinizin bükülme noktası (üst) arasındaki süreyi gecikme olarak görüyor musunuz?
