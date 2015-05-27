Köşe Dr.Fx - sayfa 13
sor, kişisel olarak yapabilirsin.
doğru anladıysam mantık trendin yönünü gösteren filtre değerinden uzak düzeltmelere açık olacak şekilde kurulmuş.
yani, buradaki filtre, olduğu gibi, hareketli yerine
ve ne olduğunu bilmek istiyorum
(Henüz fırsatları görme şansım olmadı)
hayır, görünüşe göre yanılmışım, işlemlere bakılırsa bu bir trend düzeltmesi değil...
Bu, en saf haliyle fiyat takibidir. Örneğin, GBPUSD. Orijinal fiyat tablosuna göre - nerede olduğu belli değil. Yatay çizgi . Ancak, filtrede her şey netten daha net: aşağı. Yeni bir atıştan önce konsolidasyon. Satıyoruz.
Düzeltme trendinin devamında açılarak piyasa ataletini kullanmak çok mantıklı!
bir hatanın tanınması gibi bir an kalır - hangi anda filtre hattından sapma daha fazla tutma pozisyonu için tolere edilemez
GBPUSD için trendde bir değişiklik oldu. Daha doğrusu USD cinsinden, ama mesele bu değil. Buraya yazmadan önce tepki verdim. hesaba bakın.
Allah'ı güldürmek istiyorsanız ona tahminlerinizi anlatın.) Bugünün ve dünün dipleri kırılıncaya kadar süzgeç dönebilir. Bu nedenle, tahminle risk almazdım.
