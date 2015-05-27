Köşe Dr.Fx - sayfa 13

Dr.Fx :
sor, kişisel olarak yapabilirsin.
kişisel olarak gerek yok. ben de izliyorum
 
Dr.Fx :
sor, kişisel olarak yapabilirsin.

doğru anladıysam mantık trendin yönünü gösteren filtre değerinden uzak düzeltmelere açık olacak şekilde kurulmuş.

yani, buradaki filtre, olduğu gibi, hareketli yerine

ve ne olduğunu bilmek istiyorum

(Henüz fırsatları görme şansım olmadı)

 
hayır, görünüşe göre yanılmışım, işlemlere bakılırsa bu bir trend düzeltmesi değil...
 
Bu, en saf haliyle fiyat takibidir. Örneğin, GBPUSD. Orijinal fiyat tablosuna göre - nerede olduğu belli değil. Yatay çizgi . Ancak, filtrede her şey netten daha net: aşağı. Yeni bir atıştan önce konsolidasyon. Satıyoruz.



 
Allah'ı güldürmek istiyorsanız ona tahminlerinizi anlatın.) Bugünün ve dünün dipleri kırılıncaya kadar süzgeç dönebilir. Bu nedenle, tahminle risk almazdım. Yusuf ipliğinde İbranice'de bai'de kalkmayı tavsiye ediyor.
 

Düzeltme trendinin devamında açılarak piyasa ataletini kullanmak çok mantıklı!

bir hatanın tanınması gibi bir an kalır - hangi anda filtre hattından sapma daha fazla tutma pozisyonu için tolere edilemez

 
Elbette öyle, ama en azından bugün, dipteki düşüşün ardından. Kendini kurtaran insanı Tanrı kurtarır.)
 

GBPUSD için trendde bir değişiklik oldu. Daha doğrusu USD cinsinden, ama mesele bu değil. Buraya yazmadan önce tepki verdim. hesaba bakın.

 
khorosh :
Allah'ı güldürmek istiyorsanız ona tahminlerinizi anlatın.) Bugünün ve dünün dipleri kırılıncaya kadar süzgeç dönebilir. Bu nedenle, tahminle risk almazdım.
Ana fikri anlamadın. Tahmin (güvenilir) mevcut değil. Tahmin bir ipucudur. Bu nedensellik ilkesine aykırıdır. Ulaşılabilecek en iyi şey gecikmemektir. O anda satılması gerekirdi. Şimdi - satın alın. Ve bu "kesinlikle" değil, gün içi ticarete yönelik yumuşatma derecem (mevcut filtre ayarları) çerçevesinde.
 
Düzeltmeleri açmıyorum. Zaman içinde keyfi olarak önceden belirlenmiş herhangi bir noktada açabilirim.
