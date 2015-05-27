Köşe Dr.Fx - sayfa 2
USDJPY için, şu anda bir bükülme noktası gördüğümü fark etmeden edemiyorum. Büyüme bitti. Satmanın zamanı geldi. Filtre düştü. Bakalım öngörü gerçek olacak mı?
EURUSD üzerinde satışta duruyorum.
Daha ilginç hale getirmek için GBPUSD'yi de düşünelim. Filtreyi takip edersen, o zaman kalkıp satarım.
Halt'tan, mümkünse, filtreyi izleyerek doğrudan ticaret olasılığını karşılaştırmak için kendisi tarafından idealize edilen benzer bir yumuşatma Kalman filtresi göndermesini rica ediyorum.
EURUSD için, filtre hala beklemeye devam etmeyi gösteriyor.
GBPUSD için, daha fazla netlik sağlanana kadar (trendde bir değişiklik olsun veya olmasın), piyasadan çıkıyorum (türev bir şekilde sıfırlandı, rahatsız edici).
GBPUSD'de Satış pozisyonuna devam ediyorum. Sinyal gerçekten çok zayıf, ama bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Ana şey, yukarı dönüş belirtisi olmamasıdır.
Bana benzer bir modda bazı iyi (Kalman, "daha iyi olmaz") filtreyi göstermek için özel bir karşılaştırma istiyorum. Şimdiye kadar, üç çiftte üç filtreyi takip etmek bir miktar kar sağladı.
Not. Bu üç filtreden, onlar için filtreler bile oluşturmadan diğer çiftler için sonuçlar çıkarabilirsiniz. Örneğin, euro dolar karşısında ve dolar yen karşısında zayıflarsa, euroyen'i hem daha karlı hem de daha güvenilir bir şekilde satmak gerekir. Hadi bunu yapalım. Euro satıyorum. İstenirse, böyle bir sonuç doğrudan bir hesaplama ile kolayca desteklenebilir:
Filtre eğrisinin ters bükümüyle piyasadan mı çıkacaksınız?
USDCAD satmak... ve şimdilik bu kadar yeter. 5 çift yeter... ve tükendi...
Tek bir trend göstergesi ile karşılaştırılabilir.
Bu göstergeyi kullanarak USDJPY'de satış yapmak için çok erken.
Neden dışarı çıkalım? Sırt üstü yuvarlan.
Onlar. ikiye katlanmış bir parti ile ters yönde mi giriyorsunuz?
Tek bir trend göstergesi ile karşılaştırılabilir.
Onlar. ikiye katlanmış bir parti ile ters yönde mi giriyorsunuz?
Neden çift? Sıradan. Bu anlaşmayı kapatmak ve ters yönde açmak kolaydır.