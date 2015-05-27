Köşe Dr.Fx - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
EURUSD kapanır... +10 pip... ve uzun bir pozisyona girer.
USDCAD için bir satış ticareti ekliyorum...
GBPUSD üzerinden satın almaya devam ediyorum.
Talimatlarını takip ediyorum.
sen boşuna. Beni yasaklayacaklar, nasıl içilir, beni yasaklayacaklar. Şube bilgilendirici değil, aptal resimler, eleştirmeden düşünen takipçiler ... bir tür tarikat ...
Tamam, talimatlarına uymuyorum.
Peki tamam mı?
Merhaba. Tüm çiftler önemli ölçüde dün belirttiğim yöne gitti. Eurodolar genel olarak çok güçlü yükseldi. 1.1350!.
Beni bağışlayın, forum kullanıcıları, bir filtre ayarını biraz düzelteceğim, bu nedenle bugün filtre, niteliksel olarak dün, niceliksel olarak farklıdır.
EURUSD'ye bakıyorum. Herhangi bir düşüş eğilimi görmüyorum. Zaten 1.1350 kadar olmasına rağmen - satın alıyorum (1.3330'dan).
GBPUSD. Satın alırım. 1.5232'den itibaren.
USDJPY. Satarım. 119.47'den itibaren.
EURJPY - emin değilim. Dönüm noktasının gelip gelmediği belli değil ve yeterince net bir şekilde satın alma zamanı. Ama bir şey var. Satın alırım. 135.40'tan itibaren.
USDCAD. Beşinci çift. Emin değil. Ama eğer şanslıysanız, kâr o kadar büyük olur. Düşüş bitmiş gibi görünüyor. Satın alırım. 1.2027'den itibaren.