Sapmaların karelerini toplayıp kökünü alarak ek hata getirmeyi yanlış buluyorum. Kendim için genellikle sapma modüllerini özetliyorum. Aynı şey gibi, ama daha birincil. Böylece filtreleme derecesini şu şekilde değerlendiririm: Çıkıştaki ve filtrelenen sinyaldeki birinci farkların modüllerinin toplamının oranına bakarım. Resme bak.

Kalman nasıl daha iyi olurdu. Ama nasıl. Bir düşünün: Bu pisliklerin çoğunu filtre hattının yakınında lokalize ettim. Bir ileri bir geri gidiyor, bir aşağı bir yukarı, gördün mü? bu hareket hariç tutulacaktı ve Kalman'dan çok daha iyi olurdu, ayrıca pratikte ticaret yaparken, sadece W5 ve Kalman'ın karşılaştırıldığı yukarıdaki bu resme bakarak bu hareket kolayca hariç tutulabilir. Bu nedenle, kesinlikle konuşmak gerekirse, filtrenin kalitesi bu şekilde değerlendirilemez. Volatilite oranı, volatilitenin doğasını hesaba katmadığı için filtrenin kalitesi için iyi bir tahmin DEĞİLDİR.

 
Prival-2 :

... Sadece bir SMA ile (kendi eğrinizi de alabilirsiniz), bir düzine ticaret sistemi oluşturabilirsiniz ve bunların hepsi farklı şekilde ticaret yapacaktır, bazı TS daha iyidir ve bazıları mutlaka daha kötüdür.

Bir araç (tek kod) yapmanız ve sadece içindeki filtreleri değiştirerek test cihazında çalıştırmanız ve sonuçları karşılaştırmanız gerekir.
 
Dr.Fx :
Sapmaların karelerini toplayıp kökünü alarak ek hata getirmeyi yanlış buluyorum. Kendim için genellikle sapma modüllerini özetliyorum. Aynı şey gibi, ama daha birincil. Böylece filtreleme derecesini şu şekilde değerlendiririm: Çıkıştaki ve filtrelenen sinyaldeki birinci farkların modüllerinin toplamının oranına bakarım. Resme bak.

Peki, fark nedir? aynı şey. İşte modül özellikleri. Bir düzlem için bu, sapmaların karelerinin toplamının köküdür (Pisagor teoremi).

Tüm bu sapmaları her noktada toplayın ve sayıları düzenleyin. Her üç filtre için. Üç sayı ve her şey aynı anda açık ve anlaşılır olacaktır.

Sapmaların farkları (kareler veya modüller) toplanarak filtreler nasıl karşılaştırılabilir?

O zaman en iyi filtre onun yokluğu olacaktır - sapmaların farkı sıfıra eşittir.

 

Ve genel olarak, filtremin ayarlarını değiştirerek (artık alıntıları filtrelemek için yukarıda gösterilenle aynı filtre olmayacak, niteliksel olarak aynı, ancak niceliksel olarak farklı olacak), ayrıca bir OEM (matcad'deki operatörümün adı) alabilirim. ) mevcut ayarlarla Kalman'dan daha düşük - kolay. Görev böyle ayarlanmışsa.

 
Prival-2 :

Peki, fark nedir? aynı şey.

makine hatalarındaki fark. Onsuz kod yazmanın daha makul olduğu derecelerle gereksiz hesaplamalar yapmaktan hoşlanmıyorum.
 
Event :

Sapmaların farkları (kareler veya modüller) toplanarak filtreler nasıl karşılaştırılabilir?

O zaman en iyi filtre onun yokluğu olacaktır - sapmaların farkı sıfıra eşittir.

Bu şimdiye kadarki en kötü filtre olacak. OEM (mathcad'imdeki operatörün adı) en kötü, maksimum değer = 1'e sahip olacaktır.
 
Dr.Fx :
Bu şimdiye kadarki en kötü filtre olacak. OEM (mathcad'imdeki operatörün adı) en kötü, maksimum değer = 1'e sahip olacaktır.

Evet görüyorum. Hatalıydım))

PS o zaman filtre çizgisi yatay düz bir çizgi olmalıdır

 
Dr.Fx :

Ve genel olarak, filtremin ayarlarını değiştirerek (artık alıntıları filtrelemek için yukarıda gösterilenle aynı filtre olmayacak, niteliksel olarak aynı, ancak niceliksel olarak farklı olacak), ayrıca bir OEM (matcad'deki operatörümün adı) alabilirim. ) mevcut ayarlarla Kalman'dan daha düşük - kolay. Görev böyle ayarlanmışsa.

filtrelemek için hiçbir şey yapmamak daha da kolaydır, o zaman sapma sıfır olacaktır.

Size bir karşılaştırma yöntemi sundum, bunu 8 yıl önce yapmıştık. Bunu kullanabilir, kendi kriterlerinizi oluşturabilir ve istediğiniz gibi karşılaştırabilirsiniz. Kalman filtresi (şu anda sahip olduğunuz en basit seçenek), iyi bilinen Butterworth filtresiyle aynıdır. Gizli filtrenizi bilmiyoruz, yani her şey sizin elinizde. Çoğu zaman, bir kişi kendi yaptığına ve her şeyi doğru yaptığına daha fazla güvenir, bu bir araç yapımında çok yardımcı olur, asıl şey gerçekten her şeyi doğru yapmaya çalışmaktır.

Böyle bir söz vardır. Her şeyi iyi yaparsanız, iyi olabilir ve işe yarayacaktır, ancak hemen yaparsanız, bundan iyi bir şey çıkmaz.

Bu sizin için değil, genel olarak yıllardır harika teoriler geliştiren birçok Forex yatırımcısı için. Her şeyi doğru yapıyorsun, balığı gerçekten olduğu yerde ara. canı gönülden başarılar dilerim...

Pratik ve zaman, tüm matematiksel teorilerin ve püf noktalarının doğruluğu için tek kriterdir. Ve yüksek bilimden uygulanmasına giden yol dikenli ve uzundur (genellikle).

Prival-2 :

Her şeyi doğru yapıyorsun, balığı gerçekten olduğu yerde ara. canı gönülden başarılar dilerim...

Çok teşekkür ederim Prival. Ancak, farklı yönlerde kazıyorum. Ve bir pip'in kesirlerini yakalama girişimleri bana yabancı değil, bu HFT olmasa da, filtrelerle ilgili aynı fikirlerin dayandığı anlamda pips de değil. Burada balık olduğunu sizden duymak önemli :-) Ancak en azından şu anki "bahislerimin" sonucunu bekleyelim.
