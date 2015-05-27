Köşe Dr.Fx - sayfa 11
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
EURUSD yükselmeye başladı.
satın almak.
Yukarı yönlü tahmin güçleniyor.
haklı çıkarmadı. satın almayı kapatın. Satarım. ve EURJPY de.
İki farklı filtre ayarına sahip verileri alıntıladığım için özür dilerim (12.59'daki mesaja kıyasla diğerleriyle).
haklı çıkarmadı. satın almayı kapatın. Satarım. ve EURJPY de.
İki farklı filtre ayarına sahip verileri alıntıladığım için özür dilerim (12.59'daki mesaja kıyasla diğerleriyle).
Filtre fiyatı çok hızlı takip ederse, birçok yanlış sinyal vardır. Çok yavaşsa, pazara girdiğiniz zaman trend zaten bitmiştir. Filtre, fiyat takip hızı açısından optimal olmalıdır. Optimallik kriteri sadece kâr olabilir. Bunu yapmak için, filtreyi danışmana yerleştirmeniz ve danışmanı test cihazında optimize ederken en uygun filtre parametrelerini bulmanız gerekir. Ve filtrenizin STLM, FTLM, AMA, HMA ve diğerleri gibi iyi bilinen diğer filtrelere kıyasla daha iyi sonuçlar verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Ve şu anda yaptığınız şey bir tahmin oyunu veya kahve telvesi üzerinde tahminde bulunmak.
Kısaca konuşmak gerekirse. Filtreyi ticarette çalışırken göstermenin zamanı geldi. Filtre tekrar değişti, ancak kimsenin bu oyunları temel olarak görmesine izin vermeyin. Yapının altında yatan temel fikirler değişmez. Ve asıl mesele teknik ayarları taşımam değil.
Kısacası demo hesap açıp eylem halinde gösteriyorum.
Tekrar sorabilir miyim, tarihte geriye dönük testler var mı?
Alpari'den MT, 9650562 oturum açma, ECN-Demo sunucusu, parola (okuma): ja8grfr
İlk depozito: 100 bin ruble.
EURUSD satın aldı.
GBPUSD satıldı.
Herkes skoru çevrimiçi olarak görebilir.