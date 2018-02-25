ilk milyonunu al - sayfa 90

Alexander Laur :
Yakışıklı! Nedense zamanla hayalini gerçekleştireceğine inanıyorum! (bu ironik değil).
Zamanla Enflasyon doları tükettiğinde ve ruble için bir milyon dolar verecekler (bu ironik).
 
George Merts :
İroni olmadan, Daniel sistemi resmileştirmek ve kurallarını en azından kağıda yazmak için yeterliyse bu. Ve daha iyi - bir danışmana puan vermek ve geçmişi kontrol etmek. Aksine, bunun için yeterli olmadığını düşünüyorum.
Ana şey, yıl sonuna kadar yeterli olması ve tüm çabalarınıza tükürmemenizdir. Ve orada zaten görülecektir ki, usta
 
Alexey Busygin :
Bir çok yöntemleri var, hangileri?
Hepsi benim tarafımdan biliniyor. Ve George haklı - hepsini resmileştirmek o kadar kolay bir iş değil ... bir yerde yeterli olmayabilir. Ama inatçıyım (tembel olsa da)
 
Alexey Busygin :
Puf puf puf. Bu arada, para birimi seçimi önemli bir başarı faktörüdür))
 
Milyon
 
Daniil Stolnikov :
Evet, eşitsiz bir savaşa girdim. düşmanın güçlü olduğu ortaya çıktı - şapkamı çıkarıyorum

Eh, hiçbir şey - her darbe için bir karşı saldırı var. Kötü Bebek'ten kork - çünkü fiyaskonuz yakındır

peki o zaman milyonda ne var? herhangi bir başarı?

Ben bu yıl şimdiye kadar

 
valeriy odintsov :

Hepsi merhem üzerinde
 
Daniil Stolnikov :
evet, ne kadar çok sallanırsa, o kadar çok kazanma şansı
 
Alexey Busygin :
değil - mevduatın para biriminden bahsediyorum. Değer kaybetmediği sürece)) Yuan olarak başlamanız gerekir.
 
Daniil Stolnikov :
yuan da dalgalanma riski altında ulusal para birimine gömmek daha iyidir, bu yüzden en azından bir torba patates için yeterli
