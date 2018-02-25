ilk milyonunu al - sayfa 40
konu ilgi çekici değil
milyon...
Ha!
şimdi kim bir milyonla ilgilenebilir?
Bir milyarı bile ciddiye almıyorum
şimdi bir trilyon başka bir meseleyse
bir milyon değil bir milyon, çılgınca%
İşte size bir örnek - bir buçuk yılda neredeyse %1000.
ve başka bir hesap - 2 ayda %188 ile genç
teorisyenler ormandan ve bahçeden geçerler.
Güçlü, geri çekilme. Bana bir milyon ver. (hayranlarla paylaş?)
Bu sana gülüyorum.
Aptallığının bedelini ödeyeceksin.
Genellikle, her şey en başta, örneğin ayda% 100'e bağlı olarak ne kadar yapılabileceğini bir kağıda yazarlar. Birkaç yıl içinde gezegendeki tüm paranın bu olduğu ortaya çıktı.
Ve burada sağlıklı bir zihin, "Yani ayda %100 yapma fırsatım yok" sonucunu çıkarmalıdır.
Ama görünüşe göre herkes buna sahip değil, birileri komisyoncunun vermeyeceği şeyi buluyor, vb.
Bütün problemin, kendin hakkında çok düşünmen ve bahse girerim, tekrar ediyorum, aptallığının bedelini tamamen ödeyeceksin. Sanırım iki üç yıl daha böyle acı çekeceksin.
Ve son olarak, kesinlikle tüm sözleriniz / nedenleriniz vb. önemli değil, kazanılan parayı gösterirsin. İşte o zaman onları cebinizden/bavulunuzdan çıkarabiliyorsunuz "Forex'te kazandığım bu", zaten en azından bir şey olacak.
Kazanmanın (rulette olduğu gibi) oldukça mümkün olduğunu belirteceğim, eğer şanslı bir kişiyseniz, birden fazla kazanabilirsiniz. Ancak, büyük olasılıkla, hiç kimse sistematik olarak para kazanamaz, çünkü kimsenin önemli bir avantajı yoktur, ayda% 10 istikrarlı bile imkansızdır.
ZY Gülmüyorsun - IDOL'unun çarpımlı fizyonomisini gördüm
1 milyon gibi çok gerçekçi bir hedef. Ana şey hedeften sapmamaktır. Bir kez para kazanmak ve ardından Forex'ten çıkmak yeterlidir. Ve çalışmadan huzur içinde yaşamayı bırakın. 50 yıl boyunca ayda 1600 gün harcayabilirsiniz.
Her ne kadar hoşuma gittiği gerçeğini inkar etmesem de ve ondan vazgeçmem pek mümkün değil! Büyük olasılıkla tüm bunlar başka bir şeye dönüştürülür. Şimdilik, tam olarak ne bilmiyorum. Örneğin, çok uzun zaman önce, bazı zanaatkarlar Moskova Borsası'nın saç tokası üzerinde ahşap olsalar da 400 milyonu boşaltmayı başardı. Ben ne için varım? Üstelik dünyada para var ve bu para KARANLIK!!! Sadece bilmiyorsun bile!!! Burada şehirde yaşıyorsun. Özel bir şey yok gibi görünüyor - saray yok, sıradan insanlar dolaşıyor. Ama daha yakından bakarsanız ve etrafınızdaki her şeyin ne kadara mal olduğunu düşünürseniz, sadece ah .... yemek
Dilinizle öğütmek için - torbaları yuvarlamayın.
Bana "sonsuzluk yüzdesini" göster.
ilk milyonunu al
Laryx , 2015.04.05 11:15Bu başka bir konu. Öyleyse deyin ki - "Bir forex kumarhanesinde oynuyorum." Ve bunu nasıl yapacağınızı göreceğiz.
Birisi bunun gibi bir milyon elde etmeyi denemek isteyebilir. ))
konu ilgi çekici değil
milyon...
Ha!
şimdi kim bir milyonla ilgilenebilir?
Bir milyarı bile ciddiye almıyorum
şimdi bir trilyon başka bir meseleyse
Harcayacak zamanınız yoksa, sizi geçerler.