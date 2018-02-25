ilk milyonunu al - sayfa 40

konu ilgi çekici değil

milyon...

Ha!

şimdi kim bir milyonla ilgilenebilir?

Bir milyarı bile ciddiye almıyorum

şimdi bir trilyon başka bir meseleyse

 
Harcayacak zamanınız yoksa, sizi geçerler.
 

bir milyon değil bir milyon, çılgınca%

İşte size bir örnek - bir buçuk yılda neredeyse %1000.

ve başka bir hesap - 2 ayda %188 ile genç


teorisyenler ormandan ve bahçeden geçerler.

 
MIG32 :

Güçlü, geri çekilme. Bana bir milyon ver. (hayranlarla paylaş?)

Ve gitmiyorum!!! Hepsi bir milyon için
 
Stasikusssss :

Bu sana gülüyorum.

Aptallığının bedelini ödeyeceksin.

Genellikle, her şey en başta, örneğin ayda% 100'e bağlı olarak ne kadar yapılabileceğini bir kağıda yazarlar. Birkaç yıl içinde gezegendeki tüm paranın bu olduğu ortaya çıktı.

Ve burada sağlıklı bir zihin, "Yani ayda %100 yapma fırsatım yok" sonucunu çıkarmalıdır.

Ama görünüşe göre herkes buna sahip değil, birileri komisyoncunun vermeyeceği şeyi buluyor, vb.

Bütün problemin, kendin hakkında çok düşünmen ve bahse girerim, tekrar ediyorum, aptallığının bedelini tamamen ödeyeceksin. Sanırım iki üç yıl daha böyle acı çekeceksin.

Ve son olarak, kesinlikle tüm sözleriniz / nedenleriniz vb. önemli değil, kazanılan parayı gösterirsin. İşte o zaman onları cebinizden/bavulunuzdan çıkarabiliyorsunuz "Forex'te kazandığım bu", zaten en azından bir şey olacak.

Kazanmanın (rulette olduğu gibi) oldukça mümkün olduğunu belirteceğim, eğer şanslı bir kişiyseniz, birden fazla kazanabilirsiniz. Ancak, büyük olasılıkla, hiç kimse sistematik olarak para kazanamaz, çünkü kimsenin önemli bir avantajı yoktur, ayda% 10 istikrarlı bile imkansızdır.

Evet, gerçekten, eğer böyle "ezilirsem", tüm zamanların ve halkların en büyük piyasa yapıcısı olacağım !!! Daha yakın, Banderlog

ZY Gülmüyorsun - IDOL'unun çarpımlı fizyonomisini gördüm
 
MIG32 :
1 milyon gibi çok gerçekçi bir hedef. Ana şey hedeften sapmamaktır. Bir kez para kazanmak ve ardından Forex'ten çıkmak yeterlidir. Ve çalışmadan huzur içinde yaşamayı bırakın. 50 yıl boyunca ayda 1600 gün harcayabilirsiniz.
Hayatım boyunca oturup monitöre bağlı kalacağımı söylemiyorum. 97 çok, çok uzun bir süre!!! Bir robotun bile izlenmesi gerekiyor!

Her ne kadar hoşuma gittiği gerçeğini inkar etmesem de ve ondan vazgeçmem pek mümkün değil! Büyük olasılıkla tüm bunlar başka bir şeye dönüştürülür. Şimdilik, tam olarak ne bilmiyorum. Örneğin, çok uzun zaman önce, bazı zanaatkarlar Moskova Borsası'nın saç tokası üzerinde ahşap olsalar da 400 milyonu boşaltmayı başardı. Ben ne için varım? Üstelik dünyada para var ve bu para KARANLIK!!! Sadece bilmiyorsun bile!!! Burada şehirde yaşıyorsun. Özel bir şey yok gibi görünüyor - saray yok, sıradan insanlar dolaşıyor. Ama daha yakından bakarsanız ve etrafınızdaki her şeyin ne kadara mal olduğunu düşünürseniz, sadece ah .... yemek
 
Laryx :

Dilinizle öğütmek için - torbaları yuvarlamayın.

Bana "sonsuzluk yüzdesini" göster.

Burada her şey gerçekten çok basit. Kendin bulabilirsin. İşte size bir ipucu - "amca için" çalışmak aslında sonsuz bir kâr yüzdesine sahiptir.

ilk milyonunu al

Laryx , 2015.04.05 11:15

Bu başka bir konu. Öyleyse deyin ki - "Bir forex kumarhanesinde oynuyorum." Ve bunu nasıl yapacağınızı göreceğiz.

Anlamadın. Oyun bir kumarhane, rulet veya forex değildir. Oyun sizi çevreleyen her şeydir!!! Hayatımız!!! Çocuklar her şeyi bir oyun olarak algılarlar ve dünyanın en mutlu varlıklarıdırlar!!! Her şeyi şakacı bir şekilde algılıyorlar - hepsi ilgileniyor! Bu duyguyu kaybettiyseniz - sizin için üzülüyorum!!!
 
tol64 :

Birisi bunun gibi bir milyon elde etmeyi denemek isteyebilir. ))

Ve sonunda "hiçbir yere" kaçmak mı?
 
MIG32 :
Harcayacak zamanınız yoksa, sizi geçerler.
Hemen, zor kazanılan paranız hakkında görüşleri olan birçok insan var. Belki birisi sana binbaşı bile der
