3.9$'lık bir depozito yatırıyorum ve stratejim üzerinde çalışıyorum. Ondan sonra maratona devam edeceğim)) Google çeviri her zaman doğru değil
ha ha ha))
3.9$'lık bir depozito yatırıyorum ve stratejim üzerinde çalışıyorum. Ondan sonra maratona devam edeceğim)) Google çeviri her zaman doğru değil
TAMAM. Ve ne kadardı?
Herkese hitap edin - 10 kat daha düşük risklere sahip benzer hesap türlerini düşünüyorsanız, lütfen kişisel olarak paylaşın!
Bu zaten komik olmaya başladı!!!
Genel olarak, hikaye şudur - Nonfarm'ın dün gece çıkması gerekiyordu. Bunu çok iyi biliyordum. Yerimde duramıyorum, bu yüzden haberler çıkmadan pire yakalamaya karar verdim. Minimum lot ile açıldı, çünkü o sırada fiyat yükseliyordu. Her şey senaryoya göre gitti, biraz kâr sağlamayı başardım ama sonra fiyat keskin bir şekilde düştü. Bu, kabaca Avrupa'nın açılmasıyla aynı zamana denk geldi. Prensip olarak bekleniyordu - 2. yükselişten sonra bir geri dönüş. Geri alma yönünde açıyorum. Ama ne düşünürdün? Biraz kafa karışıklığından sonra fiyat yükselmeye başlar. Bence - saçmalık - İB'ye gitmek için yine de aşağı ineceğiz ve birkaç asgari ücret daha indirerek açacağız. TP'yi seviyeye ayarladım, ancak SL ve diğer kayıp limitlerinde puan alıyorum. İşten eve gitmenin tam zamanı. Bence bu saçma - fiyat Tarım Dışı'na kadar sabit kalacak ve ondan önce zamanım olacak.
Burada en ilginç olanı - neredeyse kaza olarak adlandırılamayacak bir dizi "kaza". Her zamanki gibi işten sonra kızımızı dadıdan almaya gidiyoruz. Ama yolda mağazaya uğramaya karar veriyoruz. Birinde duruyoruz, sonra bir başkasını ziyaret etmeye karar veriyoruz. Orada nispeten uzun bir süre takılırız, sonunda bir bardak kahve içmeye karar veririz. Kızımız için gidiyoruz. Onu alıyoruz ve yürüyüşe çıkmaya karar veriyoruz. Eve giderken, saati yaklaşık olarak dahili saate göre tahmin ediyorum ve saat akşam sekiz buçuk (zaman dilimi +7 GMT) olduğu için Nonfarm'ın başka bir saat içinde piyasaya sürüleceği sonucuna vardım. Eve gidip saate bakıyoruz - eğer hafıza sekizi 48 dakika geçiyorsa saat - yani dahili saatim beni yarı yolda bırakmadı.
Ve işte sonuç. Saat bozulmadı ama o kadar önemli bir gerçeği unuttum ki Avrupa'da 29. günde yaz saati uygulamasına geçildi ve şimdi Nonfarm bir saat önce çıktı Her şey yoluna girecekti - tam çöküşe kadar (daha sonra ortaya çıktığı gibi) hala 7 dakikam kaldı. Kayını açtım ama daha dün önyüklenebilir bir Linux diskini test ediyordum, bu yüzden kayını kış uykusuna yatırmak yerine tamamen kapattım. Ve yine, her şey yoluna girecekti - indirmek için zamanım olabilirdi. Ancak önceki gün güncellenen terminal çalışmak istemedi. Çalışan bir bilgisayara bağlanmak da mümkün değildi - orada Lin'i topladım ve henüz uzak bir masaüstü kurmak için zamanım olmadı. Mevcut durumu görmek için başka bir komisyoncunun terminalini (demo) başlatıyorum. Ve terminal bana açık emirlerime karşı 150 puanlık bir eşleşme çizdiğinde sürprizim neydi !!! Sonra hemen her şeyi anladım (saatin çevirisi hakkında). Acilen yeni bir kullanıcı oluşturulup altındaki terminalin çalıştırılmasına karar verildi.
Genel olarak, doğal olarak, terminal başlatıldığında hesabım güvenle sıfırlandı. Ve komik olan şu ki (şimdi - dün kolumdan daha ağır bir şey almaya ve her şeyi cehenneme çevirmeye hazırdım. ) işlem geçmişini açtığımda, sıfırlamanın yaklaşık bir dakika önce gerçekleştiğini görünce şaşırdım.
son la komedi
Öyleyse söyleyin bana yoldaşlar - tüm bunlara nasıl başlık verilir? Kibirli eleştirmenler ne der, önceden biliyorum
Sadece kafama uymuyor! Bu sadece bir tesadüfler dizisi değil! Sanki her şey önceden planlanmış gibi! Çok fazla tesadüf!!! Poltergeist Mlyn!!! En az 100 parça kazanırsam başka neler olabileceğini hayal edebiliyorum - ne bir milyon
Şimdi Doll, kötü kaya, Murphy yasaları ve onlar gibi diğerleri ile ilgili olarak.
ne kadar düşünceli bir bebek, ne kadar kurnazca senden 3 dolar aldı)))
Temelde bir piç!!! Alçak bir kuruş yüzünden kendini astı - cahil
Forumdaki bu aynı kindar eleştirmenler her şeyin suçlusu.
Bir çocuk alnını beton duvara vurduğunda ne nafik kötülük olur?