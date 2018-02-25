ilk milyonunu al - sayfa 70

MIG32 :
Timsahın çenesi mi kırık yoksa öpüşüyor mu?
Kâr beklentisiyle sarkma
 
Yuvarlanmalı.
[Silindi]  
Nasılsınız?
 
Gena Amca aç
[Silindi]  
dışarı?
 
Her şey çok üzücü değil))
 
Devam etmek.
 
deniyorum. Ama aşırıya kaçan bir şey (tırmık ) - Dolar karşısında birçok işlem açıldı. Ve enfeksiyon kapacaktı... ((Belki yarın o oranda düzelir)
 

Evet... :-)

"Belki yarın oranda" veya belki bugün hala bir şey üzerinde ... sağlam   Kahve Alanları...

