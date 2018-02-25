ilk milyonunu al - sayfa 35
Evet, bunların hiçbiri sende yok dostum... Sen tipik bir balabolsun. Daha ilk sayfadan belliydi. Ve sadece heyecan uğruna ticaret yapıyorsun. Size kalmış, heyecan da oldukça iyi bir kazanç...
Şimdiye kadar, aramızdaki balon sizsiniz - sadece kelimeler. Yeteneklerini göster? Pi... çantaları hareket ettirme
Ben, bazılarının aksine milyonlara söz vermedim.
Sadece nasıl ticaret yaptığınızı anlamak istedim... Ve net kurallarınız yok... Tabii ki üzüldüm...
Kendim ... Bir şekilde denedim ... Reklam için düşündüler, yasakladılar ...
Yine, şimdi bu yıl için izleme eklemeye çalışıyorum - bir şey eklenmemiş, %50 var ...
2014'ün başında 2000 $ ile açılan bir PAMM var, şimdi yaklaşık %300'ü var. Ama korkarım size göstereceğim - sizi tekrar yasaklayacaklar.
profile koy, göstermek istersen yasaklamazlar) en azından gösterilecek bir şey var. ve burada görülecek bir şey yok. çıplak boşanma) ancak bunda yanlış bir şey yok. bu sonsuz bir tema ve hedeftir.
Net kurallarım yok, ama bu hiç olmadığı anlamına gelmez! "Durum üzerine" tabiri caizse odaklı.
Sonuçlarınızı görmek çok ilginç. Kişisel olarak mümkün - dediğiniz gibi yasakladıkları için
ZY Bu arada, bu mesajı Linux altından yazıyorum - sonunda oldu - Windows iğnesinden atladım
İlk olarak, kimse kimseye bir şey vaat etmedi - ilk mesaja bakın. İkincisi, koşullar, eylemin "hızla düşen bir euro üzerinde" gerçekleşeceğini açıkça belirtiyor. Bu koşul, anladığınız gibi şu anda karşılanmıyor - Evra'nın kafası karıştı.
Elbette, her zaman suçlanacak biri vardır. Şimdi Evra böyle hareket etmiyor ve çevredeki herkes yanlış yerde, yanlış yerde okuyorlar.
Yani daha önce aptalca "satın al ve tut" yapabildiysen, şimdi bu strateji işe yaramayacak!!!
Komik bir konu yarattın, kudretli. Peki yine de eserini yayınlayacak mısın? Bir milyon almaya devam edecek misin?
Bir milyon "Amerikan Rüyası" gibidir - her zaman alakalı olacaktır!!! Ve bu yoldan gideceğiz!!!
ve burada görülecek bir şey yok. çıplak boşanma) ancak bunda yanlış bir şey yoktur. bu sonsuz bir tema ve hedeftir.
Birisi herkesi suçlama eğilimindedir (görünüşe göre siz onlardan birisiniz). Gerçekleri ifade etme eğilimindeyim. Euro'nun davranışı değişti ve mevcut gerçeklerine uyum sağlamak gerekiyor. Ve bu büyük olasılıkla, en azından yaza ve Fed oranındaki değişime kadar bir düz.
Yani daha önce aptalca "satın al ve tut" yapabildiysen, şimdi bu strateji işe yaramayacak!!!