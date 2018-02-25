ilk milyonunu al - sayfa 49
Laryx'in dediği gibi, böyle bir stratejim yok - bir tahmin oyunu oynuyorum
Risklere gelince - geçen gün onları aptalca aştım. Ama henüz akşam değil
Bilançoya yansıtıyorum - böylece gösterecek bir şey var.
Kolya Amca da inatçıdır, bazen komisyoncular, bir sol ile omuz bıçaklarına uzanır
Hangi yöne döneceğiniz konusunda herhangi bir riskiniz var mı? Yukarı veya aşağı?
5. Gün Şimdi düşüşün üzerine yazmak anlamsız))
eprst .... şu anda bir depodan daha azına sahipsiniz. dengedeki artışı gösterdin mi? // ve düşündüm ki...
Ama kendime ve sana karşı dürüst olacağım
Yani eşitlik hakkında yazdılar - kimse doğru yapmadı mı? Ya sen yandın muhasebeciler!!! Düşüşün üzerine yazmaya devam etmek mümkündü - kimse bir şey anlayamazdı
Ama kendime ve sana karşı dürüst olacağım
Bugün, büyük olasılıkla açmayacağım - çekiliş üzerinde çalışacağım. O halde öz sermaye büyüme yüzdesine bakalım
Peki, açmazsan, inişte nasıl çalışacaksın, kapat?