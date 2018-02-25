ilk milyonunu al - sayfa 49

mmmoguschiy :
Laryx'in dediği gibi, böyle bir stratejim yok - bir tahmin oyunu oynuyorum

Risklere gelince - geçen gün onları aptalca aştım. Ama henüz akşam değil

Bilançoya yansıtıyorum - böylece gösterecek bir şey var.
Hangi yöne döneceğiniz konusunda herhangi bir riskiniz var mı? Yukarı veya aşağı?
 
Alexey :
Kolya Amca da inatçıdır, bazen komisyoncular, bir sol ile omuz bıçaklarına uzanır
Brokerler benim için ne ifade ediyor? Sahip oldukları tüm bilgi bolluğu ile sırtlarına düşecek kadar aptallarsa, hiçbir şey onları kurtaramaz)) Çok daha az bilgim var ve yine de zafere kadar tatamiye çıkacağım.
 
Alexey :
Hangi yöne döneceğiniz konusunda herhangi bir riskiniz var mı? Yukarı veya aşağı?
Hangi taraftan bakılacağına bağlı))
 
5. Gün Şimdi düşüşün üzerine yazmak anlamsız))

[Silindi]  
mmmoguschiy :
5. Gün Şimdi düşüşün üzerine yazmak anlamsız))

eprst .... şu anda bir depodan daha azına sahipsiniz. dengedeki artışı gösterdin mi? // ve düşündüm ki...
 
_new-rena :
eprst .... şu anda bir depodan daha azına sahipsiniz. dengedeki artışı gösterdin mi? // ve düşündüm ki...
Yani eşitlik hakkında yazdılar - kimse doğru yapmadı mı? Ya sen yandın muhasebeciler!!! Düşüşün üzerine yazmaya devam etmek mümkündü - kimse bir şey anlamayacaktı

Ama kendime ve sana karşı dürüst olacağım
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Yani eşitlik hakkında yazdılar - kimse doğru yapmadı mı? Ya sen yandın muhasebeciler!!! Düşüşün üzerine yazmaya devam etmek mümkündü - kimse bir şey anlayamazdı

Ama kendime ve sana karşı dürüst olacağım
daha ileri gidelim.
 
Bugün, büyük olasılıkla açmayacağım - çekiliş üzerinde çalışacağım. O halde öz sermaye büyüme yüzdesine bakalım
 
mmmoguschiy :
Bugün, büyük olasılıkla açmayacağım - çekiliş üzerinde çalışacağım. O halde öz sermaye büyüme yüzdesine bakalım
Peki, açmazsan, inişte nasıl çalışacaksın, kapat?
 
Alexey :
Peki, açmazsan, inişte nasıl çalışacaksın, kapat?
sadece kapatmak moduna geç
