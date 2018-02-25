ilk milyonunu al - sayfa 47

mmmoguschiy :
4. Gün

93 gün hedefine.

Bunu hatırlıyorum - "Kayıp" veya "Kim milyoner olmak ister?". Birleştirmek gerekiyor: "Operasyon hayatta kalmak mı yoksa kim milyoner olmak ister?"

Bak, sağlam bir başlangıç. Mevcut verimlilik = (% olarak kar) - (% olarak düşüş) düşük. Muhtemelen acil çıkış.

 
mmmoguschiy :
4. Gün

iniş sıkıştı, çok makul ve daha az eleştiri
 
Alexey :
iniş sıkıştı, çok makul ve daha az eleştiri
 
mmmoguschiy :
Hedef aynı - bir milyon. Ölçü birimi değişti. Şimdi sent
yani hesapta 1 dolar? ve bir milyona büyümek için kaç cana ihtiyacınız olacak?
 
trora :
yani hesapta 1 dolar? ve bir milyona büyümek için kaç cana ihtiyacınız olacak?
Gevşeecek - önünde uzun bir hayat var - adam inatçı, diyor Mona inatçı - ilk milyonunu alması yarım yıl bile sürmeyecek - bir milyonum olsaydı - onu uzaktan kumandaya verirdim departman böylece beni 10 yapar ... risk almayı biliyor, akıllıca, tabiri caizse - sonuçta, ondan başka kimse inanmıyor ve orada bir milyon ya da 2 ya da 3 istemiyor ... (((
mmmoguschiy :
5. gün, aslında bir hafta. özetlemek?
 
mmmoguschiy :
4. Gün
kara bakmıyoruz - öz sermayeye bakıyoruz - ve bunun üzerinde 36,58 $ (% 19,57) - yani. mevcut düşüş %80 -- ilk ünite olmadan bir milyona kadar -- fazla bir şey kalmadı
abolk :
kara bakmıyoruz - öz sermayeye bakıyoruz - ve 36,58 dolar (19,57%) - yani. mevcut düşüş %80 -- ilk ünite olmadan bir milyona kadar -- fazla bir şey kalmadı
yayılmadı, nereye bakıyorsun?
 
_new-rena :
yayılmadı, nereye bakıyorsun?
getirdiği ekran görüntüsünde - sadece düşüş silindi, ancak bir denge ve eşitlik var
abolk :
getirdiği ekran görüntüsünde - sadece düşüş silindi, ancak bir denge ve eşitlik var
Anlıyorum. Anlayabilirsiniz - risk ölçeğin dışına çıkar ve hedeflere karşılık gelir. Genel olarak, strateji o kadar iyi değil: Eşitlik daha önemli olsa da denge üzerinde çalışın.
