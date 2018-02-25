ilk milyonunu al - sayfa 47
4. Gün
93 gün hedefine.
Bunu hatırlıyorum - "Kayıp" veya "Kim milyoner olmak ister?". Birleştirmek gerekiyor: "Operasyon hayatta kalmak mı yoksa kim milyoner olmak ister?"
Bak, sağlam bir başlangıç. Mevcut verimlilik = (% olarak kar) - (% olarak düşüş) düşük. Muhtemelen acil çıkış.
iniş sıkıştı, çok makul ve daha az eleştiri
Hedef aynı - bir milyon. Ölçü birimi değişti. Şimdi sent
yani hesapta 1 dolar? ve bir milyona büyümek için kaç cana ihtiyacınız olacak?
kara bakmıyoruz - öz sermayeye bakıyoruz - ve 36,58 dolar (19,57%) - yani. mevcut düşüş %80 -- ilk ünite olmadan bir milyona kadar -- fazla bir şey kalmadı
yayılmadı, nereye bakıyorsun?
getirdiği ekran görüntüsünde - sadece düşüş silindi, ancak bir denge ve eşitlik var