ilk milyonunu al - sayfa 54

Yeni yorum
 
Alexey :
4-5-6 gün arasında fark var mı?
Dikkatli olun efendim, dikkatli olun ;)
 
papaklass :

Ağız farklı şekillerde çarpılabilir: aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya! :)

Hangi seçeneğiniz var?

"Yanlış" - ters çevrilmiş timsah - ağzı aşağıdan yukarıya çarpıyor
 
Alexey :
Ve belirli bir çifti yok, sadece belirli bir uyumu var.
Ana çift euro'dur. artı koşullar için.
 
karcher_310 :
Nasıl ticaret yapıyorsunuz? İki yıldır para biriktiriyorum. sen ne yapıyorsun da ben yapmıyorum???
Stratejim zaten benim için tanımlandı - bir tahmin oyunu. Artı timsah prensibi
 
abolk :
yani burada bir drenaj var - bunu deneyimlerinizle görmüyor musunuz?
Seviye atladığımda onu talep etmeye devam edecek misin?
 
Alexey :
Burada 50/50 ama herkes inançlarını güçlendirmek için bir tahliye istiyor.
Aynen öyle!!!
 
Kötü kader peşimden geliyor - Audi'yi beklemekten bıktım - küçük bir artı ile kapatmaya karar verdim. Ama haberin yayınlandığı sırada ortaya çıktığı için kapatmaya karar verdim. Ve sen ne düşünüyorsun? Yayılmayı genişletirken, bu kötü yoldaşlar artımı eksiye çevirdiler ve bundan sonra güvenle daha da aşağı indiler - tam da olmaları gereken yere - iyi, sığır değil, ha?
 
mmmoguschiy :
Kötü kader peşimden geliyor - Audi'yi beklemekten bıktım - küçük bir artı ile kapatmaya karar verdim. Ama haberin yayınlandığı sırada ortaya çıktığı gibi kapatmaya karar verdim. Ve sen ne düşünüyorsun? Yayılmayı genişletirken, bu kötü yoldaşlar artımı eksiye çevirdiler ve bundan sonra güvenle daha da aşağı indiler - tam da olmaları gereken yere - iyi, sığır değil, ha?

Ne "kötü kader", MMMighty ??? Sen kendin bak, hangi kurala göre bir ticaret eylemi yaptın? Yorgun musun".

TS'de ilk defa "yorulduğumda..." kuralını görüyorum.

Ve görünüşe göre, TS'niz bir kez daha depozito kaybını gösteriyor ... Belki de uzun süre düzeltilmesi gerekiyor? Peki, burada, en azından ticaret yaptığınız seviyeleri daha net bir şekilde tanımlayın ve muhtemelen "yorulma" kuralını bundan hariç tutun? Değil ?

 
mmmoguschiy :
"Yanlış" - ters çevrilmiş timsah - ağzı aşağıdan yukarıya çarpıyor
Geçenlerde küçük bir timsah gibi bir rüya gördüm, taşaklarından bir adam gördüm İnişinize dikkat edin!
 

mmmoguschiy :

Biraz daha dikkatli bakarsanız +%20 çıktım ))

Ve eğer biraz daha dikkatliyseniz, o zaman eşitlik için +%100


Üç kez "HA"!

100 dolarınız varsa, 10 dolarınız kaldıysa ve sonra 30'a yükseldiyseniz, depozitoyu üçe katladığınızı mı söylüyorsunuz? Oh iyi!

--

Aslında, +%3.76'nız var.

1...474849505152535455565758596061...217
Yeni yorum