ilk milyonunu al - sayfa 54
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
4-5-6 gün arasında fark var mı?
Ağız farklı şekillerde çarpılabilir: aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya! :)
Hangi seçeneğiniz var?
Ve belirli bir çifti yok, sadece belirli bir uyumu var.
Nasıl ticaret yapıyorsunuz? İki yıldır para biriktiriyorum. sen ne yapıyorsun da ben yapmıyorum???
yani burada bir drenaj var - bunu deneyimlerinizle görmüyor musunuz?
Burada 50/50 ama herkes inançlarını güçlendirmek için bir tahliye istiyor.
Kötü kader peşimden geliyor - Audi'yi beklemekten bıktım - küçük bir artı ile kapatmaya karar verdim. Ama haberin yayınlandığı sırada ortaya çıktığı gibi kapatmaya karar verdim. Ve sen ne düşünüyorsun? Yayılmayı genişletirken, bu kötü yoldaşlar artımı eksiye çevirdiler ve bundan sonra güvenle daha da aşağı indiler - tam da olmaları gereken yere - iyi, sığır değil, ha?
Ne "kötü kader", MMMighty ??? Sen kendin bak, hangi kurala göre bir ticaret eylemi yaptın? Yorgun musun".
TS'de ilk defa "yorulduğumda..." kuralını görüyorum.
Ve görünüşe göre, TS'niz bir kez daha depozito kaybını gösteriyor ... Belki de uzun süre düzeltilmesi gerekiyor? Peki, burada, en azından ticaret yaptığınız seviyeleri daha net bir şekilde tanımlayın ve muhtemelen "yorulma" kuralını bundan hariç tutun? Değil ?
"Yanlış" - ters çevrilmiş timsah - ağzı aşağıdan yukarıya çarpıyor
mmmoguschiy :Biraz daha dikkatli bakarsanız +%20 çıktım ))
Ve eğer biraz daha dikkatliyseniz, o zaman eşitlik için +%100
Üç kez "HA"!
100 dolarınız varsa, 10 dolarınız kaldıysa ve sonra 30'a yükseldiyseniz, depozitoyu üçe katladığınızı mı söylüyorsunuz? Oh iyi!
--
Aslında, +%3.76'nız var.