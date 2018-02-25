ilk milyonunu al - sayfa 50

Hangi çift ve nerede çalışıyor?

Muhtemelen boşuna sordu, şimdi tavsiye gidecek.

 
mmmoguschiy :
sadece kapatmak moduna geç
işte benim demek istediğim buydu
 

MMMoguchey'de "timsahın ağzı" tipi program.

Bir şey bana onu kapatmanın zor olacağını söylüyor, bir milyon mmgüçlü parlamaz, ama şansla - sonuçta ağız kapanabilir.

 
MIG32 :

Peki, nerede olduğu görülebilir - Evra hala yerde. Ancak tahminler dalında da belirtildiği gibi burada bir tersine dönüş olması gerekir. Audi'ye göre, görünüşe göre çoktan döndüler
 
Laryx :

Harika karşılaştırma!!!

Ve sonra uygun sıfatlar arıyordum
 
Ağzına bir şey sokma!
mmmoguschiy :
Bugün, büyük olasılıkla açmayacağım - çekiliş üzerinde çalışacağım. O halde öz sermaye büyüme yüzdesine bakalım

oooo. Düşüş %50. İyileşme için - %10'da 5 gün. Prosedürün sonunda, bom bir başlangıç depozitosuna sahip olacaktır.

İyi. Bu da olur. Paralel olarak, stratejide bir hata aramanız gerekiyor ...

 
_new-rena :

oooo. Düşüş %50. İyileşme için - %10'da 5 gün. Prosedürün sonunda, bom bir başlangıç depozitosuna sahip olacaktır.

İyi. Bu da olur. Paralel olarak, stratejide bir hata aramanız gerekiyor ...

Hata yok. Aşırı risk içeren tipik düşüş

Düşüş %85 (önceden). Yaklaşık olarak mevcut yüzdelere (artı veya eksi) gelelim.
 
6. Gün Daha ileri gidelim:

 
mmmoguschiy :
6. Gün Daha ileri gidelim:

6. günde bir değişiklik oldu mu?
