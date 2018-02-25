ilk milyonunu al - sayfa 53
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
6. Gün Timsah ağzını alkışlar
Ağız farklı şekillerde çarpılabilir: aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya! :)
Hangi seçeneğiniz var?
6. Gün Timsah ağzını alkışlar
Akıl yürütmem, belirli bir çifte değil, hesap bakiyesine atıfta bulundu.
Nasıl ticaret yapıyorsunuz? İki yıldır para biriktiriyorum. sen ne yapıyorsun da ben yapmıyorum???
Nasıl ticaret yapıyorsunuz? İki yıldır para biriktiriyorum. sen ne yapıyorsun da ben yapmıyorum???
yani burada bir drenaj var - bunu deneyimlerinizle görmüyor musunuz?
Tebrikler! Sıfıra gittin.
Ve biraz daha dikkatli olursanız, öz sermayeye +%100