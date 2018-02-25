ilk milyonunu al - sayfa 53

Yeni yorum
 
Tebrikler! Sıfıra gittin.
 
mmmoguschiy :
6. Gün Timsah ağzını alkışlar

4-5-6 gün arasında fark var mı?
 
papaklass :

Ağız farklı şekillerde çarpılabilir: aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya! :)

Hangi seçeneğiniz var?

Çifte bağlı olarak herhangi biri!
[Silindi]  
mmmoguschiy :
6. Gün Timsah ağzını alkışlar

vay!
 
papaklass :
Akıl yürütmem, belirli bir çifte değil, hesap bakiyesine atıfta bulundu.
Ve belirli bir çifti yok, sadece belirli bir uyumu var.
 
Nasıl ticaret yapıyorsunuz? İki yıldır para biriktiriyorum. sen ne yapıyorsun da ben yapmıyorum???
 
karcher_310 :
Nasıl ticaret yapıyorsunuz? İki yıldır para biriktiriyorum. sen ne yapıyorsun da ben yapmıyorum???
yani burada bir drenaj var - bunu deneyimlerinizle görmüyor musunuz?
 
karcher_310 :
Nasıl ticaret yapıyorsunuz? İki yıldır para biriktiriyorum. sen ne yapıyorsun da ben yapmıyorum???
başlamayı düşünüyoruz
 
abolk :
yani burada bir drenaj var - bunu deneyimlerinizle görmüyor musunuz?
Burada 50/50 ama herkes inançlarını güçlendirmek için bir tahliye istiyor.
 
Contender :
Tebrikler! Sıfıra gittin.
Biraz daha dikkatli bakarsanız +%20 çıktım ))

Ve biraz daha dikkatli olursanız, öz sermayeye +%100
1...464748495051525354555657585960...217
Yeni yorum