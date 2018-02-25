ilk milyonunu al - sayfa 42
mmmoguschiy, 200$ depozitoya ihtiyacın var mı?
Uzun zamandır sonuçlar çıkardım. Onlara uymak her zaman mümkün değildir))
Genel olarak, bugün Rena'nın önerdiği senaryoya göre yeni bir maraton öncesi başlangıcı:
İlk para yatırma: $1 (bonus hariç)
Hesap türü: sent
Günlük faiz (tahmini): %10
Sonuç: 10.000$
Dönem (yaklaşık): 97 gün
Kim katılmak ister - hoş geldiniz ;) Broker sizin takdirinize bağlıdır.
İstatistikleri istediğiniz gibi sağlayın. Benim adıma, üçüncü taraf izlemeden ekran görüntüleri ve istek üzerine kişisel bir mesajda buna bir bağlantı. İşlemlerin "hafif" olması nedeniyle bu izlemeyi kullanmayacağım. :)
Tüm kazançlar!!!
amaç ne? ))
İzlesek iyi olur!
Bilmiyorum, ödeme sisteminden hediye olarak aldım, ne yapacağımı bilmiyorum.
Risk almaya hazır mısınız? :-D
Hayır, yanlış sonuçlara varılmış gibi görünüyor.
Küçük depozito.
En az 1000 dolar atın. Ve bunu takdir edeceğiz.
Ve kumarhanede 1 $ bahis yapmak daha kolaydır. Klasik bir martin kullanarak 100$'a hız aşırtmak oldukça kolaydır.
Bir milyona ulaşmak için son tarihe gelince - o zaman 13 yıl sonra bile var, ama olacak. ASLA ona sahip olmayacaksınız (en azından sizinki gibi tahmin ticareti yoluyla değil)
Ve hangileri doğrudur?