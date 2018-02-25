ilk milyonunu al - sayfa 55
"Yanlış" - ters çevrilmiş timsah - ağzı aşağıdan yukarıya çarpıyor
6. Gün Timsah ağzını alkışlar
Ne "kötü kader", MMMighty ??? Sen kendin bak, hangi kurala göre bir ticaret eylemi yaptın? Yorgun musun".
TC'nin "yorgun olduğumda, o zaman..." kuralını eklediğini ilk kez görüyorum.
Ve görünüşe göre, TS'niz bir kez daha depozito kaybını gösteriyor ... Belki de uzun süre düzeltilmesi gerekiyor? Peki, burada, en azından ticaret yaptığınız seviyeleri daha net bir şekilde tanımlayın ve muhtemelen "yorulma" kuralını bundan hariç tutun? Değil ?
Üç kez "HA"!
100 dolarınız varsa, 10 dolarınız kaldıysa ve sonra 30'a yükseldiyseniz, depozitoyu üçe katladığınızı mı söylüyorsunuz? Oh iyi!
--
Aslında, +%3.76'nız var.
Deride, birinci ve ikinci sütunlar Büyüme ve Soyut Büyüme, aynı olduklarını görüyorum
Evet, aynılar. Fark nedir - anlamadım)) Her durumda ana şey eşitliktir
Arkadaş - git biraz hava al - yorgunsun!!!
Saymayı nerede öğrendin? Ve OKU?
Önemli değil. Size öğretilmemiş olması önemlidir.
Bırak havalanayım. Yüz dolardan bir milyon kazanacaksın...