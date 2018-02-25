ilk milyonunu al - sayfa 55

mmmoguschiy :
"Yanlış" - ters çevrilmiş timsah - ağzı aşağıdan yukarıya çarpıyor
Timsahın ağzında bir reaksiyon olduğunda ağzı kapanır ve üst ve alt kısım önemli değildir ama reaksiyonu siz yarattınız.
 
mmmoguschiy :
6. Gün Timsah ağzını alkışlar

Deride, birinci ve ikinci sütunlar Büyüme ve Soyut Büyüme, aynı olduklarını görüyorum
 
Laryx :

Ne "kötü kader", MMMighty ??? Sen kendin bak, hangi kurala göre bir ticaret eylemi yaptın? Yorgun musun".

TC'nin "yorgun olduğumda, o zaman..." kuralını eklediğini ilk kez görüyorum.

Ve görünüşe göre, TS'niz bir kez daha depozito kaybını gösteriyor ... Belki de uzun süre düzeltilmesi gerekiyor? Peki, burada, en azından ticaret yaptığınız seviyeleri daha net bir şekilde tanımlayın ve muhtemelen "yorulma" kuralını bundan hariç tutun? Değil ?

Arkadaş - git biraz hava al - yorgunsun!!!
 
Contender :

Üç kez "HA"!

100 dolarınız varsa, 10 dolarınız kaldıysa ve sonra 30'a yükseldiyseniz, depozitoyu üçe katladığınızı mı söylüyorsunuz? Oh iyi!

--

Aslında, +%3.76'nız var.

Saymayı nerede öğrendin? Ve OKU?
 
Alexey :
Evet, aynılar. Fark nedir - anlamadım)) Her durumda ana şey eşitliktir
 
mmmoguschiy :
Evet, aynılar. Fark nedir - anlamadım)) Her durumda ana şey eşitliktir
Soyut, yanıltıcı, eşitlik yanılsaması anlamına gelir
 
mmmoguschiy :
Arkadaş - git biraz hava al - yorgunsun!!!
Bırak da havalandırayım. Yüz dolardan bir milyon kazanacaksın...
 
mmmoguschiy :
Saymayı nerede öğrendin? Ve OKU?

Önemli değil. Size öğretilmemiş olması önemlidir.

 
Contender :

Önemli değil. Size öğretilmemiş olması önemlidir.

Pekala kedi, bunun için formülünü söyle:

--

Aslında, +%3.76'nız var.


Ve sonra bu teklifin analizi:


100 dolarınız varsa, 10 dolarınız kaldıysa ve sonra 30'a yükseldiyseniz, depozitoyu üçe katladığınızı mı söylüyorsunuz? Oh iyi!

Bakalım sen nasıl bir bilim insanısın ;)
 
Laryx :
Bırak havalanayım. Yüz dolardan bir milyon kazanacaksın...
Bu yüzden inkar etmiyorum - hepiniz köpürüyorsun - nefes ver
