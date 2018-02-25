ilk milyonunu al - sayfa 21
İşte olanların bir açıklaması:
bir dahaki sefere bir sotochka'dan bir lam yetiştirmek istediğinizde, bu sotochka'yı Udmurtia'dan yetimlere bağışlamak daha iyidir)
sizin için sonuç, boşaltma ile aynı ve çocuklar memnun)
Tüm tavsiyeler / görüşler (önceden ifade edilmiş ve ifade edilecek olanlar) - sadece Sanka'nın tavsiyesi dikkati hak ediyor.
Bir şeyi tavsiye edebilmek için, onu kendin bilmen ve yapabilmen gerekir.
Bu nedenle, aşağıdaki tavsiye ilginçtir: "n yıldır kârlı bir şekilde ticaret yapıyorum. İşte gerçek ticaretimin istatistikleri. Benim görüşüm ..."
Diğer tüm tavsiyeler, "Ben, evet, ben bir kabadayıyım" tarzında boş konuşma ve gevezelik etmektir.
Mighty, forexte ne kadarsın?
Kendinizi belirli limitlere (günde %10) çektiniz ve forumda "yüzünüzü kaybetmemek" için ticaretinizi bu limitlere ayarlamaya çalıştınız.
Piyasa sahte olamaz. PİYASA ÖĞRETMENDİR, ÖĞRENCİ DEĞİLDİR. Geri dönüş başladığında durup piyasada neler olup bittiğine yakından bakarsanız, sonucun bu kadar içler acısı olmayacağını düşünüyorum. Ancak forumdaki açıklamalarınız durmanıza izin vermedi. :)
Forex'te piyasanın size izin verdiği kadarını almanız gerekir ve "İstek Listesi" uygun değildir!
Aynen öyle!!! Çerçeveler!!! Bu "çerçevelerden", işlem gören 200 doların düzgün bir şekilde boşaltılması başladı.
Peşlerinden gitmeseydim - eksiye giden pozu eşitlemeye çalışan partiyi aşabilir miydim? Vryatli!
Şu andan itibaren, çerçeve yok - nasıl ticaret yapıyorum, nasıl ticaret yapıyorum. 10 yapabilirim 10 alabilirim. 100 yapabilirim... Ve böyle devam eder Eh, bir düşüş olacak - onlarsız, hiçbir yerde !!! Ana sonuç!
Bunun nedeni, günlük %10'un yüksek riskli bir ticaret olmasıdır. Ve bir tahliye olasılığı yüksektir. Evet ve 100 dolarla bir sent üzerinde çalışmak daha iyidir.
100$ çok az değil!!! Çok fazla 0.01 olan bir mikro hesapta oynadım. Yani bu tamamen kabul edilebilir bir risk. Bu rakamı aşmaya başladığımda sıkıntı başladı. Evet - net bir trendin olduğu anlarda, bu en çok aşılan lot ile birkaç dakika içinde gerçek anlamda bu %10'u kapatmak mümkün oldu!!! Ama piyasa sallanmaya başlar başlamaz bu aşırılıklar bana acımasız bir şaka yaptı!!!
Bu "bölünmenin" ne zaman sona ereceğini şimdiden kestirmek zor! İşin komik yanı bu "raskolbas" tam da halkın gözü önünde fazladan para kazanmaya karar vermemle başladı.
Milyarder olursam insanlara ne kadar iyilik yapabileceğimi düşünsen iyi olur.
Hala neden bahsettiğimi anlamadın.
Sorun rakamda değil (günde/haftada/ayda %10 veya %1), sorun "İstek Listesi"nde. Piyasa %10 almanıza izin veriyorsa, neden reddedesiniz ki? Ama eğer piyasa %1'den fazlasını almanıza izin vermiyorsa, o zaman "%10'luk İstek Listesi" bir tahliyeye yol açacaktır! Bunun net olarak anlaşılması gerekiyor.
Daha önce de söylediğim gibi - neden mümkünken tam olarak 10 ve 20 alıyorsun? Ama burada mümkün olan ve ne yazık ki bunun 1 tanesini hesaba katmadım !!! diyorum ki - ben idealistim
Eğer ilgileniyorsanız, o zaman benim kişisel görüşüm, 1. Hata - başka birinin durum analizini ve aslında başka birinin fikrini ve diğer tavsiyelerini kullanmak :). 2. Sistemin bulanık kuralları veya bunlara uyulmaması veya sistem kârlı olmaktan çok kârsızdır. 3. Çok fazla duygu.
2 - Kurallar var. Ama görünüşe göre, "piyasanın değiştiği" an geldi ve yeni gerçeklere uyum sağlamanız gerekiyor. Başka bir deyişle, başlangıçta neredeyse net bir şekilde +'ya gittiysem, son birkaç gün tam bir eksi oldu !!! Bu günlerde kurallarım işe yaramadı!!! Ama yine duramadım - "çerçeveler" Ve sık sık ruh hali değişimlerine daha az eğilimli olan çitin üzerine oturmak veya başka bir döviz çifti seçmek gerekiyordu.
3 - Çok fazla duygu!!! Bir çok!!! Özellikle her şey ters gittiğinde! Daha ağır bir şey almaya ve etrafımdaki her şeyi cehenneme çevirmeye hazırdım. Bu duygular altında aptalca şeyler yapmaya ve kendi kurallarımı çiğnemeye başladım, ki bu kesinlikle gerekli değil !!! Belki de bu yüzden çalışmadılar.
Dukas'ın benim için yeni bir platform olması sorunu daha da ağırlaştırdı!!! Ve henüz en basit robotu bile yazamıyorum !!! Bir robot beni duygularımdan mahrum ederdi.
En ilginç şey grafiğin görüntülenmesidir - Metatrader'da gösterilenden temel olarak farklıdır!!! Güçlü emisyonlar bile içinde bir şekilde uğursuz görünmüyordu. Belki bana da acımasız bir şaka yaptı.
Şimdi sadece JForex'i okuduktan ve hatalar üzerinde çalıştıktan sonra ticarete döneceğim.
Kahretsin ve hatta MT4'ten göç edenler - eski zamanlayıcılar mı?
Yani, size göre, burada forumda oturan sadece raspaltsovschikler var, gerçek hayatta gösterişten başka bir şeyleri olmayan var mı?
Kahretsin ve hatta MT4'ten göç edenler - eski zamanlayıcılar mı?