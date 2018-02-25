ilk milyonunu al - sayfa 56
Katılıyorum, yanılmışım, oraya bakmadım.
101'den başlayan 119.03, %17.85'lik bir kazançtır.
Geriye teklifi ayrıştırmak kalıyor;)
Bu yüzden inkar etmiyorum - hepiniz köpürüyorsun - nefes ver
Yüz doların bir milyonunu vaat etmedim. Demek burada köpüren tek kişi sensin.
Peki, iflas et Emelya, haftan ...
Pekala kedi, bunun için formülünü söyle:
100'dü, şimdi 30, -%70)))
şans değişkendir
Çünkü bu aptallık sabittir
Zaten yazıldı...
Kısacası: şu ana kadar sonuç nedir?
Evet ne...
Ve yarışma sırasında
Tüm atıcıların sonuçları
onlar sadece harikaydı
Ama ne yazık ki, istisna dışında
(Kabul etmek benim için ne kadar zor olsa da)
Hiawatha sonucu.
her zamanki gibi Hiawatha
Oklarını yukarı gönderdi.
o çok iyi yaptı
Yerinden olmayan ne kaldı
Ama aynı zamanda, ne yazık ki,
Hedefi asla vurma