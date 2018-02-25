ilk milyonunu al - sayfa 44

mmmoguschiy :
Aksine, avantaj duygusaldır
Alexey :
Zaman gösterecek
zaten gösteriliyor
 
mmmoguschiy :
Genel olarak, doğal olarak, terminal başlatıldığında hesabım güvenle sıfırlandı.

Q.E.D.

başka bir "hışırtı yapıcı" birleşti

Dostum, bu kesinlikle ilk değil. ve son değil.

kadere alışmak

 
Leal göbek adınız mı?
 
Doğruluk - kralların nezaketi:



Ve henüz akşam değil
 
Oops, ikinci seri başladı! Neredeyse özledim. Hedef 1000?
 
Hedef aynı - bir milyon. Ölçü birimi değişti. Şimdi sent
 
Sinyali ayarla.
 
Otomatik ile şifrelenirler. Her şey yolundaysa, myfxbook'taki verileri güncelleyin ve tam tersi.)))

Ve sinyal tüm gerçeği burada ve şimdi söyleyecek)))

 
myfx'deyim. Link vermem, banlanır.
