ilk milyonunu al - sayfa 43
Küçük depozito.
En az 1000 dolar atın. Ve bunu takdir edeceğiz.
Ve kumarhanede 1 $ bahis yapmak daha kolaydır. Klasik bir martin kullanarak 100$'a hız aşırtmak oldukça kolaydır.
Bir milyona ulaşmak için son tarihe gelince - o zaman 13 yıl sonra bile var, ama olacak. ASLA ona sahip olmayacaksınız (en azından sizinki gibi tahmin ticareti yoluyla değil)
Sadece diğerlerinden daha akıllı hale geldi ... Herkes için her şeye karar verdiniz mi? :-D
Çok ya da az göreceli bir kavramdır.
Piyasada küçük bir depozito ile ilgisi yok
Pazar biraz bozuk - hafta sonu. Yine de, %7'yi sıkıştırmayı başardık ))
1.gün.
Pazar biraz çürümüş - hafta sonu (hafta sonu). Yine de, %7'yi sıkıştırmayı başardık ))
Çok uzak çok iyi
Riskler azaldı (ilk olanlara kıyasla), bu yüzden daha önce yaptığım duygusal aptallıkları yapmayacağımdan eminim !!!
Azaltılmış risklerle ve duygular olmadan bile - kanıtlanmış net bir TS'nin yokluğunda, bir tahliye sizi bekliyor.
bu şekilde tutmaya çalışacağım
İyi ama küçük bir denge zaten bir risk