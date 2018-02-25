ilk milyonunu al - sayfa 43

Laryx :

Küçük depozito.

En az 1000 dolar atın. Ve bunu takdir edeceğiz.

Ve kumarhanede 1 $ bahis yapmak daha kolaydır. Klasik bir martin kullanarak 100$'a hız aşırtmak oldukça kolaydır.

Bir milyona ulaşmak için son tarihe gelince - o zaman 13 yıl sonra bile var, ama olacak. ASLA ona sahip olmayacaksınız (en azından sizinki gibi tahmin ticareti yoluyla değil)

Eka, Forex'te bir buçuk yıl boyunca uçup gittin :-D

Sadece diğerlerinden daha akıllı hale geldi ... Herkes için her şeye karar verdiniz mi? :-D

Çok ya da az göreceli bir kavramdır.

Gerçekten orada olan ve hangimizin sahip olacağı - sizin tarafınızdan saf "tahmin"
 
Alexey :
Piyasada küçük bir depozito ile ilgisi yok
Büyük ve hatta daha fazla - gri maddenin yokluğunda
 
1.gün.

Pazar biraz bozuk - hafta sonu. Yine de, %7'yi sıkıştırmayı başardık ))

 
mmmoguschiy :
Çok uzak çok iyi
 
bu şekilde tutmaya çalışacağım

Riskler azaldı (ilk olanlara kıyasla), bu yüzden daha önce yaptığım duygusal aptallıkları yapmayacağımdan eminim !!!
 
Pekala, burada tartışmıyorum, bu sadece benim tahminim, ama düşük bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Hatta senin gibi bir düzine tüccar-oyuncu tanıyorum. Ve neredeyse - yüzden fazla. Tümünü kaybetti (değişen derecelerde). Kim - sadece ticaretten uzaklaştı, "piyasanın yanlış işleyişinden" rahatsız oldu, kim - tamamen kumarhane eğlencesine geçti "dolardan bin dolar kazandı". Onların saflarına katılacağınızı düşünüyorum.
 
Azaltılmış risklerle ve duygular olmadan bile - kanıtlanmış net bir TS'nin yokluğunda, bir tahliye sizi bekliyor.
 
perde
 
İyi ama küçük bir denge zaten bir risk
 
Aksine, avantaj duygusaldır
