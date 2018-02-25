ilk milyonunu al - sayfa 51

mmmoguschiy :
6. Gün Daha ileri gidelim:

mmmoguschiy :
anladığım kadarıyla, euro satın almak için pozisyonlar açık - lot büyüklüğü çatıdan geçiyor - durak yok, strateji "oturma" - euronun düşme olasılığı yüksek - yani her gün yüksek olasılık sondur
 
mmmoguschiy :
Öz sermayeye bakılırsa - hafif bir düzeltme. :))

 
Alexey :
6. günde bir değişiklik oldu mu?
Tabii ki değişti - bakiyeye %0,08'lik bir artış

Öz sermaye gün içinde yukarı ve aşağı sıçradı ve sonunda aynı değerde sabitlendi Peki, ne yapmalı - piyasa karar vermedi.
 
_new-rena :
Acele edecek bir yer yok - görünüşe göre henüz programımdan çıkmadım
 
mmmoguschiy :
ve programdan çıkmak işe yaramayacak - Kolya Amca için gecikme yok
 
abolk :
Evet, satın almak için. Euro artı birkaç haç için. Doğru, tamamen aptallıktan (euro) açıldılar - bir kilit olarak beklenenden daha büyük (görmedim). Örneğin, şöyle oldu - bir çifti açarsınız, diğerinde bakar ve açarsınız
Euro'nun düşme olasılığı 50/50'dir. Ancak, bir artış olasılığının daha yüksek olduğunu söyleyebilirim - yaz aylarında faiz oranının artması olası değildir + sonbahar-kış için çoğunlukta artış beklentisi. Böylece kaldırım devam edecek. Sıradaki geri alma. Ancak piyasanın tahmin edilemez olduğunu iddia etmiyorum - her şey olabilir. Yine de opsiyon seviyeleri çok düşük olduğu için gitmemiz pek olası değil.
 
abolk :
Kolyan ve ben artık dünyada yaşıyoruz ve size tavsiyelerde bulunuyoruz
 
mmmoguschiy :
Seni teselli edebilirim - ayrıca açık bir satın alma pozisyonum var . Ve SL 1,0441'de duruyor. Gelecek - Deponun %5'ini kaybedeceğim. Göreceğiz.
 
Laryx :
Tamam, şimdi huzur içinde uyuyacağım
