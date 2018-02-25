ilk milyonunu al - sayfa 51
6. Gün Daha ileri gidelim:
Öz sermayeye bakılırsa - hafif bir düzeltme. :))
6. günde bir değişiklik oldu mu?
Öz sermaye gün içinde yukarı ve aşağı sıçradı ve sonunda aynı değerde sabitlendi Peki, ne yapmalı - piyasa karar vermedi.
acele etmeyin, indirim yapmayın.
Acele edecek bir yer yok - görünüşe göre henüz programımdan çıkmadım
anladığım kadarıyla, euro satın almak için pozisyonlar açık - parti büyüklüğü ölçek dışı - durak yok, strateji "oturma" - euro'nun düşme olasılığı yüksek - yani her gün yüksek olasılıkla son
Euro'nun düşme olasılığı 50/50'dir. Ancak, bir artış olasılığının daha yüksek olduğunu söyleyebilirim - yaz aylarında faiz oranının artması olası değildir + sonbahar-kış için çoğunlukta artış beklentisi. Böylece kaldırım devam edecek. Sıradaki geri alma. Ancak piyasanın tahmin edilemez olduğunu iddia etmiyorum - her şey olabilir. Yine de opsiyon seviyeleri çok düşük olduğu için gitmemiz pek olası değil.
ve programdan çıkmak işe yaramayacak - Kolya Amca için gecikme yok
Evet, satın almak için.
Seni teselli edebilirim - ayrıca açık bir satın alma pozisyonum var . Ve SL 1,0441'de duruyor. Gelecek - Deponun %5'ini kaybedeceğim. Göreceğiz.