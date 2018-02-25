ilk milyonunu al - sayfa 48

Yeni yorum
 
abolk :
kara bakmıyoruz - öz sermayeye bakıyoruz - ve 36,58 dolar (19,57%) - yani. mevcut düşüş %80 -- ilk ünite olmadan bir milyona kadar -- fazla bir şey kalmadı
Çok değil, sadece %20
 
chipo :
Gevşeecek - önünde uzun bir hayat var - adam inatçı, diyor Mona inatçı - ilk milyonunu alması yarım yıl bile sürmeyecek - bir milyonum olsaydı - onu uzaktan kumandaya verirdim departman böylece beni 10 yapar ... risk almayı biliyor, akıllıca, tabiri caizse - sonuçta, ondan başka kimse inanmıyor ve orada bir milyon ya da 2 ya da 3 istemiyor ... (((
İnanıyorum. Hedeften uzaklaşmazsa, uzaklaşacaktır.
 
böyle bir strateji 1 durumda iyidir - birkaç lyam'ı olan bir yatırımcı sinyal verdiğinde - o zaman% geliri gider ve haftanın sonunda milyonlarını bazı egzotik nadir çiftler veya vadeli işlemlerde lehinize boşaltabilirsiniz . sonunda, sadece bir mil ve sopa.
 
trora :
yani hesapta 1 dolar? ve bir milyona büyümek için kaç cana ihtiyacınız olacak?
Evet
 
chipo :
Gevşeecek - önünde uzun bir hayat var - adam inatçı, diyor Mona inatçı - ilk milyonunu alması yarım yıl bile sürmeyecek - bir milyonum olsaydı - onu uzaktan kumandaya verirdim departman böylece beni 10 yapar ... risk almayı biliyor, akıllıca, tabiri caizse - sonuçta, ondan başka kimse inanmıyor ve orada bir milyon ya da 2 ya da 3 istemiyor ... (((
Sabır başarının anahtarıdır!!!
 
_new-rena :
5. gün, aslında bir hafta. özetlemek?
Seni hayal kırıklığına uğratacağız - kesinlikle seni hayal kırıklığına uğratacağız))
 
abolk :
kara bakmıyoruz - öz sermayeye bakıyoruz - ve 36,58 dolar (19,57%) - yani. mevcut düşüş %80 -- ilk ünite olmadan bir milyona kadar -- fazla bir şey kalmadı
Ne istersen söyle, ama yukarıdaki yoruma bak ve azim için izin ver - yine de Doll Amca'yı "kazanacağım"
 
abolk :
getirdiği ekran görüntüsünde - sadece düşüş silindi, ancak bir denge ve eşitlik var
ept - deldi
 
_new-rena :
Anlıyorum. Anlayabilirsiniz - risk ölçeğin dışına çıkar ve hedeflere karşılık gelir. Genel olarak, strateji o kadar iyi değil: Eşitlik daha önemli olsa da denge üzerinde çalışın.
Laryx'in dediği gibi, böyle bir stratejim yok - bir tahmin oyunu oynuyorum

Risklere gelince - geçen gün onları aptalca aştım. Ama henüz akşam değil

Bilançoya yansıtıyorum - böylece gösterecek bir şey var.
 
mmmoguschiy :
Ne istersen söyle, ama yukarıdaki yoruma bak ve azim için izin ver - yine de Doll Amca'yı "kazanacağım"
Kolya Amca da inatçıdır, bazen komisyoncular, bir sol ile omuz bıçaklarına uzanır
1...414243444546474849505152535455...217
Yeni yorum