kara bakmıyoruz - öz sermayeye bakıyoruz - ve 36,58 dolar (19,57%) - yani. mevcut düşüş %80 -- ilk ünite olmadan bir milyona kadar -- fazla bir şey kalmadı
Gevşeecek - önünde uzun bir hayat var - adam inatçı, diyor Mona inatçı - ilk milyonunu alması yarım yıl bile sürmeyecek - bir milyonum olsaydı - onu uzaktan kumandaya verirdim departman böylece beni 10 yapar ... risk almayı biliyor, akıllıca, tabiri caizse - sonuçta, ondan başka kimse inanmıyor ve orada bir milyon ya da 2 ya da 3 istemiyor ... (((
yani hesapta 1 dolar? ve bir milyona büyümek için kaç cana ihtiyacınız olacak?
5. gün, aslında bir hafta. özetlemek?
getirdiği ekran görüntüsünde - sadece düşüş silindi, ancak bir denge ve eşitlik var
Anlıyorum. Anlayabilirsiniz - risk ölçeğin dışına çıkar ve hedeflere karşılık gelir. Genel olarak, strateji o kadar iyi değil: Eşitlik daha önemli olsa da denge üzerinde çalışın.
Risklere gelince - geçen gün onları aptalca aştım. Ama henüz akşam değil
Bilançoya yansıtıyorum - böylece gösterecek bir şey var.
Ne istersen söyle, ama yukarıdaki yoruma bak ve azim için izin ver - yine de Doll Amca'yı "kazanacağım"