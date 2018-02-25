ilk milyonunu al - sayfa 41
bir milyon değil bir milyon, çılgınca%
İşte size bir örnek - bir buçuk yılda neredeyse %1000.
ve başka bir hesap - 2 ayda %188 ile genç
teorisyenler ormandan ve bahçeden geçerler.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Hesapları yönetmek için tüccarlar aranıyor
Laryx , 2015.04.05 11:23
Kendiniz söylerseniz neden - DC hemen yasaklar getirdi? Vin bir yıl içinde bu milyona sahip olmayacak! HEPSİ! Ve 13 yıl sonra sahip olacağım.
konu ilgi çekici değil
milyon...
Ha!
şimdi kim bir milyonla ilgilenebilir?
Bir milyarı bile ciddiye almıyorum
şimdi bir trilyon başka bir meseleyse
Peki, sonucun nerede? Başarılarını görmeyi çok isterim.
Pazar günü nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? ))
Cuma
https://www.mql5.com/ru/forum/41700/page37#comment_1481277
Ne kadar üzücü olursa olsun, işte burada:
Genel olarak, yeni bir şey yok, her şey herkes gibi! Sonuçlar alındı
Genel olarak, bugün Rena'nın önerdiği senaryoya göre yeni bir maraton öncesi başlangıcı:
İlk para yatırma: $1 (bonus hariç)
Hesap türü: sent
Günlük faiz (tahmini): %10
Sonuç: 10.000$
Dönem (yaklaşık): 97 gün
Kim katılmak ister - hoş geldiniz ;) Broker sizin takdirinize bağlıdır.
İstatistikleri istediğiniz gibi sağlayın. Benim adıma, üçüncü taraf izlemeden ekran görüntüleri ve istek üzerine kişisel bir mesajda buna bir bağlantı. İşlemlerin "hafif" olması nedeniyle bu izlemeyi kullanmayacağım. :)
Tüm kazançlar!!!