trora :

bir milyon değil bir milyon, çılgınca%

İşte size bir örnek - bir buçuk yılda neredeyse %1000.

ve başka bir hesap - 2 ayda %188 ile genç


teorisyenler ormandan ve bahçeden geçerler.

Evet, düşündü MMMoguschiy Hiawatha

 

Laryx , 2015.04.05 11:23

Kendiniz söylerseniz neden - DC hemen yasaklar getirdi? Vin bir yıl içinde bu milyona sahip olmayacak! HEPSİ! Ve 13 yıl sonra sahip olacağım.


 
transcendreamer :

konu ilgi çekici değil

milyon...

Ha!

şimdi kim bir milyonla ilgilenebilir?

Bir milyarı bile ciddiye almıyorum

şimdi bir trilyon başka bir meseleyse

Ha, dudaklarını yuvarladılar, neden triliard veya bilardo olmasın?
 
mmmoguschiy :
Peki, sonucun nerede? Başarılarını görmeyi çok isterim.
 
Alexey :
Pazar günü nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? ))
 
mmmoguschiy :
Cuma
 
Alexey :
Ne kadar üzücü olursa olsun, işte burada:

https://www.mql5.com/ru/forum/41700/page37#comment_1481277
 
mmmoguschiy :
Genel olarak, yeni bir şey yok, her şey herkes gibi! Sonuçlar alındı
 
Alexey :
Uzun zamandır sonuçlar çıkardım. Onlara uymak her zaman mümkün değildir))

Genel olarak, bugün Rena'nın önerdiği senaryoya göre yeni bir maraton öncesi başlangıcı:

İlk para yatırma: $1 (bonus hariç)
Hesap türü: sent
Günlük faiz (tahmini): %10
Sonuç: 10.000$
Dönem (yaklaşık): 97 gün

Kim katılmak ister - hoş geldiniz ;) Broker sizin takdirinize bağlıdır.

İstatistikleri istediğiniz gibi sağlayın. Benim adıma, üçüncü taraf izlemeden ekran görüntüleri ve istek üzerine kişisel bir mesajda buna bir bağlantı. İşlemlerin "hafif" olması nedeniyle bu izlemeyi kullanmayacağım. :)

Tüm kazançlar!!!

 
mmmoguschiy, 200$ depozitoya ihtiyacın var mı?
