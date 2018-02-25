ilk milyonunu al - sayfa 20
Şimdi bunun hakkında konuşmak utanç verici, ama:
TARAMA YAPABİLİRSİNİZ!!! BİRLEŞTİM!!!
Yarın duygular geçecek - her şeyi daha ayrıntılı olarak imzalayacağım !!!
tamam. ilk ve son değil.
gop sadece halk bilgeliği, zıplayana kadar konuşmamanızı söyler ...
Herkesin başına gelir, cesaretiniz kırılmasın, sent hesapları var, bunlar üzerinde pratik yapın, orada o kadar rahatsız edici olmayacak, örneğin, RB'nin bazı çiftler için sıfır yayılımlı yeni bir çipi ve bir standart çipi var. EuroBas çifti için lot başına 20 komisyon ("tam" işlem için 40) ve daha eğlenceli hale getirmek için, moralinizi yükseltmenize yardımcı olacak bir bağlantı http://www.copyfx.ru/ blog/başarı hikayesi-1/Forex'i Kırın :)
bence üzülme!!! Eğitime gelince - evet, zaten yeterince eğitim aldım !!! Gerçek eyleme geçmeliyiz! ))
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticaret yaparken duygular
2015.03.28 04:45bu yüzden emindim, ama boşaldıktan sonra bile kendime güveniyorum !!! Sanırım önümüzdeki günlerde bunu kontrol edeceğiz. Ama kimseyi suçlamıyorum! Neyin ve nasıl çalıştığını biliyorum! Ama yine de soruyu kendi kendime cevaplayamıyorum - bunu neden yapıyorum - sonunda boşalmaya yol açan duygusal döküntü eylemleri mi yapıyorum?!!! Strateji eksikliği mi? Burada farklı bir şey var. Ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Düşüncelerinizi, geri bildirimlerinizi ve tavsiyelerinizi, tabiri caizse "dışarıdan", duygu duymadan duymayı umuyorum.
Hafızadan mümkün olduğunca doğru olmaya çalışacağım.
Önsöz.
Piyasada üç tür tüccar olduğunu söylüyorlar - riskten korunma oyuncuları - yani varlıklarını hedge edenler. İkinci büyük olanlar genellikle yalnızca uzun vadede oynar ve bu nedenle boşalmaya daha az eğilimlidir. Temel olarak pazarı biliyorlar - nereden girilecek ve nereden çıkılacak. Sonra küçük olanlar gelir - sözde "hamster". Bu tür "fiyat peşinde koşmak". Yani en tepeden alıp en dipten satıyorlar. Bu yüzden son birkaç gün son hamster gibi davrandım!!! Ve duyguların altında, ayık bir şekilde değerlendiremiyorum - tam olarak neyi yanlış yapıyorum?! Daha fazla ayrıntı:
Yani, dediğim gibi, euro şimdi bir yol ayrımında - başlayan geri dönüş, seviyeyi 2 kez 1.05 civarında test ettikten sonra, pariteye geri dönme girişimlerine başladı. Sonuç olarak, yönde bazı belirsizliklerimiz var. Yine de bazı raporlara göre, düştükten sonra kesinlikle geri döneceğimizi ve yukarı çıkacağımızı biliyordum. Ve bu toparlanma için ilk seviye 1.08'dir. Ne yapıyorum ben? Parite bu seviyeye düşmeye başlar. Yolda birkaç düzine bip sesi duyuyorum. Fiyatın zaten açıklanan seviyeye ulaştığını görüyorum, ancak bir hamster gibi, seviyelerin ve daha düşüklerin olduğunu bilerek kendimi “aldatmaya” izin veriyorum, keskin bir hareketle bir anlaşma daha açıyorum. Ancak, her zamanki gibi, günün bir önceki düşük seviyesini hafifçe kıran hareket, tersine döner ve yukarı doğru bir hareket başlatır. Şimdiye kadar, bunun bir geri dönüş mü yoksa geri dönüş mü olduğunu bilmiyorum, ancak bu seviyeden zaten satın alabileceğinizi bilerek, kaybedilen bir ticareti kapatıyorum (ki bu bana düşüşte yakaladığımdan daha fazla kayıp getirdi) ve satın alıyorum. tersine çevirme. Görünüşe göre her şey mükemmel - al ve tut? Orada değildi! Kukla burada devreye giriyor. Fiyat, birkaç gözetlemeyi geçtikten sonra tersine döner ve tekrar düşmeye başlar. Aşağıda hala ulaşılmamış seviyeler olduğunu bilerek - örneğin, bahsettiğim 1.077 - bir kilitleme ticareti açıyorum. Doğal olarak, bir hamster gibi yapıyorum - en altta Ve buna inanmayabilirsiniz - fiyat anında yükselmeye başlar. Sonunda fiyat yukarı hareketine döner ve ben ticareti biraz kârla kapatırım.
Peki, o zaman oldukça açık bir saçmalık yapmaya başlıyorum. Bu kilitleme anlaşmasını tam olarak hangi anda aldığımı hatırlamıyorum - belki bir önceki kaldı. Konu bu değil. Genel olarak, açık bir ticarette sürekli artan zarara bir süre baktıktan sonra, hangi nedenlerle bilmiyorum, kendimi bunun sadece bir düzeltme olduğuna ikna ediyorum. Üstelik forumlarda okunan bazı bilgiler de bu gerçeği doğruluyor. Ve kaybı "eşitleştirmeye" başlıyorum. Ve bunu bir sonraki kırık seviyeden aşağı bir geri tepme ile yapmaya başlıyorum. Pip yapmaya başlıyorum - bir işlem açıyorum - küçük bir kârla kapatıyorum, ikincisi, üçüncüsü. Daha sonra geri alma işleminde üçüncüyü açıyorum (ikinciyi kapatmadan). Sonuç olarak, yukarı doğru hareket devam ediyor ve zaten orijinali yerine 3 tane kaybedilen işlemim açıldı. Ama kendimi bunun bir düzeltme olduğuna ikna etmeye devam ediyorum, bu, Bebek'in düşmeden önceki püf noktaları ve pes edip pozisyonunuzu korumanıza gerek yok. Direnç seviyesinin zaten kırıldığını hesaba katmıyorum ve bir kilit açmıyorum. Genel olarak, her şey saatlik grafikte 161.8 seviyesine kadar son bir yükselişle sona eriyor. TÜMÜ! Hesaptaki minimum tutara ulaşıldığında hesap kapatılır - 20 $. Bu durumda beni gerçekten sevindiren şey, Dukas şirketinin doğruluğuydu - hesap tam olarak bu tutarda bloke edildi!!!
Özetle: fiyattan sonra pervasız bir çalışma, kendi ticaret kurallarımı ihlal etme, özellikle risk fazlalığı sonucunda, aslında ilk milyonuma giden yolda ilk girişimi tamamladım. Evet, piyasa oynak hale geldi - aslında, şu anda elde etmeye çalıştıkları şey bu - pozisyonları eşitlemek - sayısı boğa sayısından birkaç kat daha fazla olan ayıları boşaltmak. Ama bahane aramıyorum. Sorulara cevap arıyorum - mevcut durumda tam olarak neyi yanlış yaptım? Her şeyi nasıl lehime çevirebilirim? Çitte oturmak istemiyorum! kazanmak istiyorum! Her gün, daha az oynaklığın olduğu zamanlarda trend olan bir piyasada kolayca yönetebildiğim %10'da! Ancak gereken tek şey bir geri dönüşü kapatmamak, anlaşmayı sürdürmek ve riskleri aşmamaktı!!!
Ve yine de nedir? Kötü kaya? Tesadüf?
Pekala, kendiniz karar verin - uzun zaman önce yolculuğun başında olduğu gibi, bunu zaten yapmaya çalıştım. 10 dolarla bile. Bunu herkese açık olarak yapmaya başlamadan önce - her şey yolunda gitti! Ama her şeyi göstermeye başlar başlamaz ... Ne olduğunu kendin anlıyorsun))
Bu sefer de aynı şey oldu! Euro başarıyla düşüş eğilimine girdi. Kelimenin tam anlamıyla, zorlamadan günde %10+ yaptım. Ancak depozitoyu bir milyona çıkarmak için bir şube açar açmaz, durum hemen kökten değişmeye başladı - trendin yerini, doğal oynaklığı olan bir geri dönüş aldı!!! Son günlerde net bir yön belirlemek giderek daha sorunlu hale geliyor!!! Tesadüf? bilmiyorum bile!!! Ne yaparsam yapayım her şey tam tersi oluyor olamaz değil mi? Ve tam tersini yapmaya çalıştığımda bile, her şey başta tahmin edildiği gibi mi oluyor? Amaç ne? Köpek nerede gömülü? Görünüşe göre bir şeyleri özlüyorum!
tavsiyelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
İşte olanların bir açıklaması:
bir dahaki sefere bir sotochka'dan bir lam yetiştirmek istediğinizde, bu sotochka'yı Udmurtia'dan yetimlere bağışlamak daha iyidir)
sizin için sonuç, boşaltma ile aynı ve çocuklar memnun)
Hala neden bahsettiğimi anlamadın.
Sorun rakamda değil (günde/haftada/ayda %10 veya %1), sorun "İstek Listesi"nde. Piyasa %10 almanıza izin veriyorsa, neden reddedesiniz ki? Ancak piyasa %1'den fazlasını almanıza izin vermiyorsa, o zaman "%10'luk İstek Listesi" bir tahliyeye yol açacaktır! Bunun net olarak anlaşılması gerekiyor.
Heh... Ah, günde yaklaşık %10'luk tartışmalar.... Önceden söyleyeyim, piyasa benim istediğim planı sağlayamıyor) Her şey olabilir. Bazen 0 (sıfır) bazen 10 ....